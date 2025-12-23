Nachlese: Ritschy Dobetsberger und die IR-Abteilungen von Rheinmetall und Bayer (audio cd.at)

23.12.2025, 1055 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8234

- Richard "Ritschy" Dobetsberger ist mit mehr als 170 Mio. Euro in der Umbrella-Strategie der grösste Trader im wikifolio-Universum. Wie er mit den Services der IR-Abteilungen umgeht, erklärt er am Beispiel von Rheinmetall und Bayer, den vielleicht 2025 im Rückblick wichtigsten Aktien seiner Strategie. Newsletter:

http://ritschydobetsberger.com

https://mumak.me

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8232

- ATX etwas schwächer

- AT&S begrüsst Gerrit Steen mit Kursplus

- Marianne Kögel läutet die Opening Bell für Montag. Die Expertin von Raiffeisen Zertifikate ist auch meine Laufpartnerin. Ihr Börsewort 2025: "Zertifikate-Jahr"

- Gunter Deuber argumentiert, was ihm an Porr, OMV und Palfinger gefällt

- Research zu VIG, Ausblick von Raiffeisen und Erste Group

- Frankfurt: DAX unverändert, Infineon gesucht

- Weihnachtssingle für die Kapitalmarkt Community: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.12.)

(23.12.2025)

Christmas Bell At Home (Kids Choir Take)

