Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Ritschy Dobetsberger und die IR-Abteilungen von Rheinmetall und Bayer (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

23.12.2025, 1055 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8234
- Richard "Ritschy" Dobetsberger ist mit mehr als 170 Mio. Euro in der Umbrella-Strategie der grösste Trader im wikifolio-Universum. Wie er mit den Services der IR-Abteilungen umgeht, erklärt er am Beispiel von Rheinmetall und Bayer, den vielleicht 2025 im Rückblick wichtigsten Aktien seiner Strategie. Newsletter:
http://ritschydobetsberger.com
https://mumak.me

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8232
- ATX etwas schwächer
- AT&S begrüsst Gerrit Steen mit Kursplus
- Marianne Kögel läutet die Opening Bell für Montag. Die Expertin von Raiffeisen Zertifikate ist auch meine Laufpartnerin. Ihr Börsewort 2025: "Zertifikate-Jahr"
- Gunter Deuber argumentiert, was ihm an Porr, OMV und Palfinger gefällt
- Research zu VIG, Ausblick von Raiffeisen und Erste Group
- Frankfurt: DAX unverändert, Infineon gesucht
- Weihnachtssingle für die Kapitalmarkt Community: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.12.)


(23.12.2025)

Wie AT&S, FACC, Drillisch, Erste Group, Commerzbank und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
Porr: Grünes Licht für Übernahme des Projektentwicklungsgeschäfts und der Thermenbeteiligungen der Viacama
Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz (Depot Kommentar)
PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)
Wiener Börse: ATX geht mit kleinem Plus in die Weihnachtspause
Neue Bilder: Thomas Hahn, Katharina Hader, Marianne Kögel, Petra Heindl, Andrea Maier AbbVie, Claudia Eder und Roland Meier




    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Porr(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: Porr 1.35%, Rutsch der Stunde: UBM -1.49%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(1)
    Star der Stunde: Frequentis 2.04%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.2%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1), Wienerberger(1)
    Trader01 zu Wienerberger
    Star der Stunde: DO&CO 1.23%, Rutsch der Stunde: Amag -0.83%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kapsch TrafficCom(3), Addiko Bank(1)
    Star der Stunde: AT&S 1.48%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -0.79%
    Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita.

    Wie AT&S, FACC, Drillisch, Erste Group, Commerzbank und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
    Porr: Grünes Licht für Übernahme des Projektentwicklungsgeschäfts und der Thermenbeteiligungen der Viacama
    Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz (Depot Kommentar)
    PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)
    Wiener Börse: ATX geht mit kleinem Plus in die Weihnachtspause
    Neue Bilder: Thomas Hahn, Katharina Hader, Marianne Kögel, Petra Heindl, Andrea Maier AbbVie, Claudia Eder und Roland Meier




      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Porr(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: Porr 1.35%, Rutsch der Stunde: UBM -1.49%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(1)
      Star der Stunde: Frequentis 2.04%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.2%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(1), Wienerberger(1)
      Trader01 zu Wienerberger
      Star der Stunde: DO&CO 1.23%, Rutsch der Stunde: Amag -0.83%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kapsch TrafficCom(3), Addiko Bank(1)
      Star der Stunde: AT&S 1.48%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -0.79%
