Nachlese: Ritschy Dobetsberger und die IR-Abteilungen von Rheinmetall und Bayer (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
23.12.2025, 1055 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8234
- Richard "Ritschy" Dobetsberger ist mit mehr als 170 Mio. Euro in der Umbrella-Strategie der grösste Trader im wikifolio-Universum. Wie er mit den Services der IR-Abteilungen umgeht, erklärt er am Beispiel von Rheinmetall und Bayer, den vielleicht 2025 im Rückblick wichtigsten Aktien seiner Strategie. Newsletter:
http://ritschydobetsberger.com
https://mumak.me
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8232
- ATX etwas schwächer
- AT&S begrüsst Gerrit Steen mit Kursplus
- Marianne Kögel läutet die Opening Bell für Montag. Die Expertin von Raiffeisen Zertifikate ist auch meine Laufpartnerin. Ihr Börsewort 2025: "Zertifikate-Jahr"
- Gunter Deuber argumentiert, was ihm an Porr, OMV und Palfinger gefällt
- Research zu VIG, Ausblick von Raiffeisen und Erste Group
- Frankfurt: DAX unverändert, Infineon gesucht
- Weihnachtssingle für die Kapitalmarkt Community: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.12.)
Christmas Bell At Home (Kids Choir Take)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita.
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1061: Noch ein ATX-High vor X-Mas, Banken top, Lob f...
» Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 23.12: Pierer Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Ritschy Dobetsberger und die IR-Abteilungen von Rheinmetall un...
» PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)
» Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deconstructed Variante (Chr...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Telekom Austria und Flugha...
» LinkedIn-NL: Zwei Weihnachtssingles, das neue Börse Social Magazine sowi...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Novo Nordisk, Coinbase, Audio-CD....
» ATX-Trends: EVN, wienerberger, AT&S, Pierer Mobility ...
- Wiener Börse: ATX geht mit kleinem Plus in die We...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Pierer Mobility st...
- Erste Group erhält Genehmigungen für Zukauf in Polen
- Wiener Börse Party #1061: Noch ein ATX-High vor X...
- Wie Frequentis, UBM, Pierer Mobility, Wolford, Fl...
- Wie RBI, CA Immo, CPI Europe AG, Erste Group, voe...
