Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Telekom Austria und Flughafen Wien gesucht
23.12.2025, 1419 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:30 liegt der ATX mit -0.34 Prozent im Minus bei 5222 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 42.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +1.57% auf 5.82 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.09% auf 8.825 Euro und Flughafen Wien mit +0.92% auf 55.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24306 (+0.09%, Ultimo 2024: 19909, 21.97% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +0.87% auf 35.7625 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +0.80% auf 221.45 Euro und Deutsche Boerse mit +0.70% auf 223.45 Euro.
- PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility
- Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deconstructed Variante: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-deconstructed
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, Kapsch und Austriacard auffällig
- Nachlese: Ritschy Dobetsberger und die IR-Abteilungen von Rheinmetall und Bayer
- Börsegeschichte 23.12: Pierer Mobility
- Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.05% vs. last #gabb, +28.00% ytd, +113.50% seit Start 2013
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Peter Bösenberg: https://audio-cd.at/page/podcast/8222
Franz Tretter: https://audio-cd.at/page/podcast/8213
Roland Meier: https://audio-cd.at/page/podcast/8203
Birgit Puck: https://audio-cd.at/page/podcast/8194
Martina Draper: https://audio-cd.at/page/podcast/8185
Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Flughafen Wien, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Rosgix, Bawag, Andritz, AT&S, Mayr-Melnhof, voestalpine, Rosenbauer, EVN, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius, Fresenius Medical Care, Siemens.
Christmas Bell At Home (Kids Choir Take)
Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Flughafen Wien, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Rosgix, Bawag, Andritz, AT&S, Mayr-Melnhof, voestalpine, Rosenbauer, EVN, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius, Fresenius Medical Care, Siemens.
