Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Telekom Austria und Flughafen Wien gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs.
Christian Drastil

23.12.2025, 1419 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:30 liegt der ATX mit -0.34 Prozent im Minus bei 5222 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 42.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +1.57% auf 5.82 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.09% auf 8.825 Euro und Flughafen Wien mit +0.92% auf 55.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24306 (+0.09%, Ultimo 2024: 19909, 21.97% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +0.87% auf 35.7625 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +0.80% auf 221.45 Euro und Deutsche Boerse mit +0.70% auf 223.45 Euro.

- PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility
- Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deconstructed Variante: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-deconstructed 
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, Kapsch und Austriacard auffällig
- Nachlese: Ritschy Dobetsberger und die IR-Abteilungen von Rheinmetall und Bayer
- Börsegeschichte 23.12: Pierer Mobility
- Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.05% vs. last #gabb, +28.00% ytd, +113.50% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Peter Bösenberg: https://audio-cd.at/page/podcast/8222
Franz Tretter: https://audio-cd.at/page/podcast/8213
Roland Meier: https://audio-cd.at/page/podcast/8203
Birgit Puck: https://audio-cd.at/page/podcast/8194
Martina Draper: https://audio-cd.at/page/podcast/8185


(23.12.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Christmas Bell At Home (Kids Choir Take)




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Flughafen Wien, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Rosgix, Bawag, Andritz, AT&S, Mayr-Melnhof, voestalpine, Rosenbauer, EVN, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius, Fresenius Medical Care, Siemens.

Porr: Grünes Licht für Übernahme des Projektentwicklungsgeschäfts und der Thermenbeteiligungen der Viacama
Wie AT&S, FACC, Drillisch, Erste Group, Commerzbank und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
Agrana: Norbert Harringer verlässt Vorstand
Pierer/KTM - Vertrag von CEO Gottfried Neumeister bis Ende 2028 verlängert
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Novo Nordisk, Coinbase, Audio-CD.at Weihnachtssingle
DAX-Frühmover: Zalando, Porsche Automobil Holding, Symrise, DAIMLER TRUCK HLD..., Deutsche Telekom, Deutsche Boerse, Commerzbank, MTU Aero Engines, GEA Group und Volkswagen Vz.




    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.04%, Rutsch der Stunde: Agrana -0.88%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(2), Mayr-Melnhof(1)
    Star der Stunde: Zumtobel 1.17%, Rutsch der Stunde: Semperit -2.29%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: FACC(4), Kontron(3), Porr(2), Wienerberger(1), Strabag(1)
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.57%, Rutsch der Stunde: FACC -3.77%
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.57%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -0.98%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Porr(1)
    #gabb #2006
    Offline Podcast S1/05: Quiz III zu den 70s, 80s & 90s, dazu Termine im Theater Center Forum und Orpheum (Seltenreich & Peter feat. Drastil)

    Folge 5 des Offline-Podcasts rund um den Buch-Bestseller zu den 70s, 80s & 90s ist wieder ein Offline Quiz, diesmal mit den Kandidaten Norbert Peter und Christian Drastil sowie Quizmaster Marco Sel...

