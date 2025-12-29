SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Karin Pühringer TUDC, Gunter Deuber und Roland Neuwirth promoten uns in der FAZ (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

29.12.2025, 1647 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8244/
- Karin Pühringer ist Managing Partner bei TUDC und mit TUDC seit kurzem Direct Funding Partner der Wiener Börse. Wir starten in der familieneigenen Landwirtschaft, gehen über die Erste zu Raiffeisen und in die Private Equity Branche, reden über M&A, Corporate Finance, Factoring, Eigen- und Fremdkapital. Gemeinsam mit ihrem Partner Sven Balciunas, einem langjährigen Kleiderbauer-Manager, hat sie die TUDC – Thumbs Up Disruption Company gegründet, 2025 stand etwa die Listing-Begleitung von Reploid auf dem Programm. Und man ist Direct Funding Partner der Wiener Börse geworden, was für Karin öffentliches Bekenntnis zum Kapitalmarkt und zur Wiener Börse - also ein für viele KMU und Scale-ups in Österreich noch wenig bekanntes Terrain - darstellt.
https://www.tudc.eu
LinkedIn Karin: https://www.linkedin.com/in/karinpuehringer/
LinkedIn Sven: https://www.linkedin.com/in/sven-balciunas-005830321/
https://reploid.eu

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8238
- ATX vor Weihnachten auf Rekord
- Gunter Deuber und Roland Neuwirth promoten uns in der FAZ, Neuwirth lobt RBI und Polytec
- Katharina Hader läutet die Opening Bell für Dienstag. Gemeinsam mit Thomas Freisinger ist sie auf dem Cover der Jahresendnummer 2025 des Börse Social Magazine. http://www.boerse-social.com/magazine
- In den News: Porr, Agrana, Pierer Mobility
- Frankfurt: DAX vor Weihnachten unverändert
- Weihnachtssingle für die Kapitalmarkt Community: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.12.)


(29.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1062: ATX nach Weihnachten etwas leichter, wichtige Hinweise für Handel & Party morgen, Opening Bell Robert Gillinger




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius.

