Nachlese: Karin Pühringer TUDC, Gunter Deuber und Roland Neuwirth promoten uns in der FAZ (audio cd.at)
29.12.2025, 1647 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8244/
- Karin Pühringer ist Managing Partner bei TUDC und mit TUDC seit kurzem Direct Funding Partner der Wiener Börse. Wir starten in der familieneigenen Landwirtschaft, gehen über die Erste zu Raiffeisen und in die Private Equity Branche, reden über M&A, Corporate Finance, Factoring, Eigen- und Fremdkapital. Gemeinsam mit ihrem Partner Sven Balciunas, einem langjährigen Kleiderbauer-Manager, hat sie die TUDC – Thumbs Up Disruption Company gegründet, 2025 stand etwa die Listing-Begleitung von Reploid auf dem Programm. Und man ist Direct Funding Partner der Wiener Börse geworden, was für Karin öffentliches Bekenntnis zum Kapitalmarkt und zur Wiener Börse - also ein für viele KMU und Scale-ups in Österreich noch wenig bekanntes Terrain - darstellt.
https://www.tudc.eu
LinkedIn Karin: https://www.linkedin.com/in/karinpuehringer/
LinkedIn Sven: https://www.linkedin.com/in/sven-balciunas-005830321/
https://reploid.eu
- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8238
- ATX vor Weihnachten auf Rekord
- Gunter Deuber und Roland Neuwirth promoten uns in der FAZ, Neuwirth lobt RBI und Polytec
- Katharina Hader läutet die Opening Bell für Dienstag. Gemeinsam mit Thomas Freisinger ist sie auf dem Cover der Jahresendnummer 2025 des Börse Social Magazine. http://www.boerse-social.com/magazine
- In den News: Porr, Agrana, Pierer Mobility
- Frankfurt: DAX vor Weihnachten unverändert
- Weihnachtssingle für die Kapitalmarkt Community: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home
- mehr dazu im Podcast
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.12.)
Wiener Börse Party #1062: ATX nach Weihnachten etwas leichter, wichtige Hinweise für Handel & Party morgen, Opening Bell Robert Gillinger
- Nachlese: Karin Pühringer TUDC, Gunter Deuber und...
- Unser Volumensradar sagt: VIG, Kapsch, UBM (#gabb...
- Wiener Börse Party #1062: ATX nach Weihnachten et...
- PIR-News: Erste Group, Post, Flughafen Wien, verk...
- (Christian Drastil)
- Wiener Börse zu Mittag leichter: Frequentis, Palf...
Wiener Börse Party #1062: ATX nach Weihnachten etwas leichter, wichtige Hinweise für Handel & Party morgen, Opening Bell Robert Gillinger
