Wiener Börse zu Mittag leichter: Frequentis, Palfinger, Austriacard gesucht
29.12.2025, 1307 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:36 liegt der ATX mit -0.19 Prozent im Minus bei 5237 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 42.97% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +3.08% auf 70.3 Euro, dahinter Palfinger mit +1.45% auf 33.125 Euro und Austriacard Holdings AG mit +1.05% auf 5.79 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24339 (+-0.00%, Ultimo 2024: 19909, 22.26% ytd). Topperformer DAX sind Continental mit +2.09% auf 67.44 Euro, dahinter Brenntag mit +1.58% auf 49.62 Euro und adidas mit +1.57% auf 166.975 Euro.
- PIR-News: Erste Group, Post, Flughafen Wien, verkürzte Handelszeiten am 30. Dezember
- Unser Volumensradar sagt: VIG, Kapsch, UBM
- Nachlese: Karin Pühringer TUDC, Gunter Deuber und Roland Neuwirth promoten uns in der FAZ
- Börsegeschichte 29.12.: Palfinger
- Österreich-Depots: Etwas schwächer
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.23% vs. last #gabb, +27.70% ytd, +113.00% seit Start 2013
Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius.
Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius.
