SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag leichter: Frequentis, Palfinger, Austriacard gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

29.12.2025, 1307 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:36 liegt der ATX mit -0.19 Prozent im Minus bei 5237 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 42.97% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +3.08% auf 70.3 Euro, dahinter Palfinger mit +1.45% auf 33.125 Euro und Austriacard Holdings AG mit +1.05% auf 5.79 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24339 (+-0.00%, Ultimo 2024: 19909, 22.26% ytd). Topperformer DAX sind Continental mit +2.09% auf 67.44 Euro, dahinter Brenntag mit +1.58% auf 49.62 Euro und adidas mit +1.57% auf 166.975 Euro.

- PIR-News: Erste Group, Post, Flughafen Wien, verkürzte Handelszeiten am 30. Dezember
- Unser Volumensradar sagt: VIG, Kapsch, UBM
- Nachlese: Karin Pühringer TUDC, Gunter Deuber und Roland Neuwirth promoten uns in der FAZ
- Börsegeschichte 29.12.: Palfinger
- Österreich-Depots: Etwas schwächer
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.23% vs. last #gabb, +27.70% ytd, +113.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Karin Pühringer: https://audio-cd.at/page/podcast/8244
Christian Mattasits: https://audio-cd.at/page/podcast/8241
Thomas Hahn: https://audio-cd.at/page/podcast/8239
Petra Heindl: https://audio-cd.at/page/podcast/8231
Peter Bösenberg: https://audio-cd.at/page/podcast/8222


(29.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius.

Random Partner

Do&Co
Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Frequentis, Palfinger, Austriacard gesucht

» Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer

» Börsepeople im Podcast S22/18: Christian Mattasits

» Börse-Inputs auf Spotify zur Weihnachtssingle für die Kapitalmarktcommun...

» Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn

» Wiener Börse Party #1061: Noch ein ATX-High vor X-Mas, Banken top, Lob f...

» Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 23.12: Pierer Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Ritschy Dobetsberger und die IR-Abteilungen von Rheinmetall un...

» PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Neue Post-Mobilfunkmarke läuft unter "Yelllow"
BayWa steigt deutlich (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
DAX-Frühmover: Rheinmetall, Infineon, HeidelbergCement, BASF, MTU Aero Engines, Zalando, adidas, Siemens Energy, Brenntag und Scout24
Choose Optimism Bell: Vorher/Nachher Bilder
Aus Santander Bank Polska soll Erste Bank Polska werden
ATX TR-Frühmover: DO&CO, voestalpine, RBI, Lenzing, VIG, CPI Europe AG, Verbund, Porr, Wienerberger und Strabag




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: SBO(1), EVN(1), VIG(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: Lenzing 1.91%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -0.94%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1), OMV(1), SBO(1), VIG(1)
    Star der Stunde: Frequentis 3.08%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -2.69%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Österreichische Post(2), Agrana(2), VIG(1), CA Immo(1), Telekom Austria(1), Strabag(1)
    Star der Stunde: Frequentis 2.05%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -4.45%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: CA Immo(2), Verbund(1), voestalpine(1), Frequentis(1)
    Star der Stunde: Frequentis 2.05%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -3.29%
    Monkeyboy zu VIG
    Featured Partner Video

    Mein letztes Workout für den Valencia Marathon

    Unsere kostenlose Laufheld Community (Trainingspläne & Lauftipps): https://www.skool.com/laufheld-community Meine Top 3 Trainings für den Valencia Marathon in 3 Videos!

    Books josefchladek.com

    Wassili und Hans Luckhardt
    Zur neuen Wohnform
    1930
    Bauwelt-Verlag

    Daniele Torriglia
    Il senso della presenza
    2025
    Self published

    Adriano Zanni
    Sequenze di Fabbrica
    2025
    Boring Machines

    Julie van der Vaart
    Particles
    2025
    Origini edizioni

    Oliver Gerhartz
    The waning season
    2025
    Nearest Truth



    Autor: Christian Drastil

    29.12.2025, 1307 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 12:36 liegt der ATX mit -0.19 Prozent im Minus bei 5237 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 42.97% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +3.08% auf 70.3 Euro, dahinter Palfinger mit +1.45% auf 33.125 Euro und Austriacard Holdings AG mit +1.05% auf 5.79 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24339 (+-0.00%, Ultimo 2024: 19909, 22.26% ytd). Topperformer DAX sind Continental mit +2.09% auf 67.44 Euro, dahinter Brenntag mit +1.58% auf 49.62 Euro und adidas mit +1.57% auf 166.975 Euro.

    - PIR-News: Erste Group, Post, Flughafen Wien, verkürzte Handelszeiten am 30. Dezember
    - Unser Volumensradar sagt: VIG, Kapsch, UBM
    - Nachlese: Karin Pühringer TUDC, Gunter Deuber und Roland Neuwirth promoten uns in der FAZ
    - Börsegeschichte 29.12.: Palfinger
    - Österreich-Depots: Etwas schwächer
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.23% vs. last #gabb, +27.70% ytd, +113.00% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Karin Pühringer: https://audio-cd.at/page/podcast/8244
    Christian Mattasits: https://audio-cd.at/page/podcast/8241
    Thomas Hahn: https://audio-cd.at/page/podcast/8239
    Petra Heindl: https://audio-cd.at/page/podcast/8231
    Peter Bösenberg: https://audio-cd.at/page/podcast/8222


    (29.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius.

    Random Partner

    Do&Co
    Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse zu Mittag leichter: Frequentis, Palfinger, Austriacard gesucht

    » Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer

    » Börsepeople im Podcast S22/18: Christian Mattasits

    » Börse-Inputs auf Spotify zur Weihnachtssingle für die Kapitalmarktcommun...

    » Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn

    » Wiener Börse Party #1061: Noch ein ATX-High vor X-Mas, Banken top, Lob f...

    » Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 23.12: Pierer Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Ritschy Dobetsberger und die IR-Abteilungen von Rheinmetall un...

    » PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Neue Post-Mobilfunkmarke läuft unter "Yelllow"
    BayWa steigt deutlich (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    DAX-Frühmover: Rheinmetall, Infineon, HeidelbergCement, BASF, MTU Aero Engines, Zalando, adidas, Siemens Energy, Brenntag und Scout24
    Choose Optimism Bell: Vorher/Nachher Bilder
    Aus Santander Bank Polska soll Erste Bank Polska werden
    ATX TR-Frühmover: DO&CO, voestalpine, RBI, Lenzing, VIG, CPI Europe AG, Verbund, Porr, Wienerberger und Strabag




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: SBO(1), EVN(1), VIG(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: Lenzing 1.91%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -0.94%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1), OMV(1), SBO(1), VIG(1)
      Star der Stunde: Frequentis 3.08%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -2.69%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Österreichische Post(2), Agrana(2), VIG(1), CA Immo(1), Telekom Austria(1), Strabag(1)
      Star der Stunde: Frequentis 2.05%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -4.45%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: CA Immo(2), Verbund(1), voestalpine(1), Frequentis(1)
      Star der Stunde: Frequentis 2.05%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -3.29%
      Monkeyboy zu VIG
      Featured Partner Video

      Mein letztes Workout für den Valencia Marathon

      Unsere kostenlose Laufheld Community (Trainingspläne & Lauftipps): https://www.skool.com/laufheld-community Meine Top 3 Trainings für den Valencia Marathon in 3 Videos!

      Books josefchladek.com

      Daniele Torriglia
      Il senso della presenza
      2025
      Self published

      Julie van der Vaart
      Particles
      2025
      Origini edizioni

      Robert Frank
      Os Americanos (first Brazilian edition)
      2017
      Instituto Moreira Salles

      Wassili und Hans Luckhardt
      Zur neuen Wohnform
      1930
      Bauwelt-Verlag

      Bernhard Fuchs
      Heustock
      2025
      Verlag der Buchhandlung Walther König

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de