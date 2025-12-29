» Wiener Börse zu Mittag leichter: Frequentis, Palfinger, Austriacard gesucht

29.12.2025, 1307 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:36 liegt der ATX mit -0.19 Prozent im Minus bei 5237 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 42.97% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +3.08% auf 70.3 Euro, dahinter Palfinger mit +1.45% auf 33.125 Euro und Austriacard Holdings AG mit +1.05% auf 5.79 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24339 (+-0.00%, Ultimo 2024: 19909, 22.26% ytd). Topperformer DAX sind Continental mit +2.09% auf 67.44 Euro, dahinter Brenntag mit +1.58% auf 49.62 Euro und adidas mit +1.57% auf 166.975 Euro.

- PIR-News: Erste Group, Post, Flughafen Wien, verkürzte Handelszeiten am 30. Dezember

- Unser Volumensradar sagt: VIG, Kapsch, UBM

- Nachlese: Karin Pühringer TUDC, Gunter Deuber und Roland Neuwirth promoten uns in der FAZ

- Börsegeschichte 29.12.: Palfinger

- Österreich-Depots: Etwas schwächer

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.23% vs. last #gabb, +27.70% ytd, +113.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Karin Pühringer: https://audio-cd.at/page/podcast/8244

Christian Mattasits: https://audio-cd.at/page/podcast/8241

Thomas Hahn: https://audio-cd.at/page/podcast/8239

Petra Heindl: https://audio-cd.at/page/podcast/8231

Peter Bösenberg: https://audio-cd.at/page/podcast/8222

(29.12.2025)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius.

Random Partner Do&Co

Als Österreichisches, börsennotiertes Unternehmen mit den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, internationales Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bieten wir Gourmet Entertainment auf der ganzen Welt. Wir betreiben 32 Locations in 12 Ländern auf 3 Kontinenten, um die höchsten Standards im Produkt- sowie Service-Bereich umsetzen zu können. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Frequentis, Palfinger, Austriacard gesucht

» Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer

» Börsepeople im Podcast S22/18: Christian Mattasits

» Börse-Inputs auf Spotify zur Weihnachtssingle für die Kapitalmarktcommun...

» Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn

» Wiener Börse Party #1061: Noch ein ATX-High vor X-Mas, Banken top, Lob f...

» Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 23.12: Pierer Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Ritschy Dobetsberger und die IR-Abteilungen von Rheinmetall un...

» PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)