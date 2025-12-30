SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: Erfolgreiches Jahr an der Wiener Börse, höheres Kursziel für EVN, VIG-Tochter mahnt zur Vorsicht zu Silvester (Christine Petzwinkler)

30.12.2025, 3171 Zeichen

An der Wiener Börse war das Jahr 2025 von großen Erfolgen geprägt. Die Aktienumsätze sind gestiegen und auch die Performance war recht beachtlich und brachte neue Höchststände in den wichtigsten Indizes. Seitens der Politik findet der Kapitalmarkt nach wie vor keine Berücksichtigung. Daher erneuert Börse-Chef Christoph Boschan seine Forderung, Anreize für die private Vorsorge zu schaffen. „Österreichs Aktienmarkt und auch der Wertpapierbesitz haben sich zuletzt sehr erfreulich entwickelt. Weniger agil ist leider der politische Diskurs, wenn es darum geht, diese Entwicklungen nachhaltig zu stützen. Während europäische Länder wie Deutschland und Polen aktuell Maßnahmen setzen, um den Kapitalmarkt stärker für Wirtschaft und Gesellschaft zu nutzen, herrscht in Österreich wenig Aktivität. Das kostet uns nachweislich Wohlstand." Konkret richtet Deutschland derzeit die dritte Säule des Pensionssystems mit geförderten Altersvorsorgedepots neu aus. Auch Polen startet 2026 mit steuerbegünstigen persönlichen Investitionskonten („OKI“) und folgt damit dem Modell des „Investeringssparkonto“ (ISK) Schwedens, wo rund 40 Prozent der Bevölkerung daran teilhaben und die gesamten Sparbeträge rund einem Drittel des BIP entsprechen. „Der geplante Generalpensionskassenvertrag ist sinnvoll umgesetzt ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, darf aber nicht zum Feigenblatt werden. Eine Rückkehr zur Behaltefrist für Wertpapiere oder ein steuerbegünstigtes Investitionskonto, wie es viele andere Länder bereits haben, wäre für die private Vorsorge entscheidender“, fordert Boschan. Die Aktienumsätze liegen 2025 bei rund 71 Mrd. Euro (2024: 64,18 Mrd. Euro). Am Dienstag schloss der ATX 1,49 Prozent fester bei 5.326,33 Punkten. Seit Jahresanfang liegt das Plus bei 45,41 Prozent. Der ATX Total Return (TR) konnte ein Plus von 52,2 Prozent auf 12.990,45 Punkte erreichen. Der ATX Prime gewann 44,8 Prozent auf 2.644,70 Punkte.
ATX ( Akt. Indikation:  5326,15 /5326,15, -0,00%)

Research: Die Analysten der Erste Group bestätigen die Kauf-Empfehlung für die EVN-Aktie und heben das Kursziel von 32,8 auf 35,5 Euro an.
EVN ( Akt. Indikation:  27,10 /27,15, -0,09%)

Laut einer Analyse der VIG-Tochter Wiener Städtischen entstehen zu Silvester in Österreich im Schnitt Schäden von rund 4,5 Mio. Euro durch Böller, Raketen & Co. Mit Abstand am höchsten fällt die Schadenssumme dabei in Wien aus, wo jährlich rund 1,6 Mio. Euro entstehen. Dahinter folgen die Steiermark, Salzburg, Niederösterreich und Oberösterreich mit Schäden zwischen 400.000 und 600.000 Euro. Tirol liegt mit 300.000 Euro im Mittelfeld, während Burgenland und Vorarlberg mit 200.000 bzw. 100.000 Euro am unteren Ende der Skala liegen. „Die Zahlen verdeutlichen: Der Jahreswechsel bleibt die schadensträchtigste Nacht des Jahres. Wer zu Silvester nicht auf Pyrotechnik verzichten will, sollte verantwortungsvoll handeln – Rücksicht auf Mitmenschen und Umwelt nehmen und sich selbst nicht gefährden“, sagt Wiener-Städtische-Vorstandsdirektorin Doris Wendler.
VIG ( Akt. Indikation:  66,70 /66,90, -0,60%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.12.)


(30.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Die ÖTV/WTA/ATP-Bilanz 2025 und die erste SportWoche-Kultfigur als weiterer Preis für Lilli Tagger




ATX
Akt. Indikation:  5326.15 / 5326.15
Uhrzeit: 
Veränderung zu letztem SK:  -0.00%
Letzter SK:  5326.33 ( 1.49%)

EVN
Akt. Indikation:  27.10 / 27.15
Uhrzeit:  23:00:27
Veränderung zu letztem SK:  -0.09%
Letzter SK:  27.15 ( 1.50%)

VIG
Akt. Indikation:  66.70 / 66.90
Uhrzeit:  23:00:51
Veränderung zu letztem SK:  -0.60%
Letzter SK:  67.20 ( 2.60%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:UBM, Agrana, Zumtobel, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Mayr-Melnhof, RBI, Wienerberger, Lenzing, Rosenbauer, Warimpex, CA Immo, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, VIG, Amag, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, voestalpine, Infineon, Merck KGaA, Fresenius Medical Care.

Random Partner

VBV
Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» LinkedIn-NL: Unsere Silvesterpodcastparty über den Jahreswechsel und ein...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Johannes Linhart Senat der Wirtschaft, ...

» Börsepeople im Podcast S22/20: Johannes Linhart

» Wiener Börse Party #1063: Closing Bell 2025 für die Wiener Börse, die mi...

» Österreich-Depots: Zum Ultimo noch einmal deutlich fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 30.12. (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Der Golden Finance Cut (audio cd.at)

» PIR-News: Erfolgreiches Jahr an der Wiener Börse, höheres Kursziel für E...

» Die Wiener Schluss-Robots 2025 im Original (Christian Drastil)

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tesla , Schlussparty, LLB Invest, Erst...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Post legt bei Marktanteilen im Paket-Bereich weiter zu
Wie Infineon, Rheinmetall, Bayer, BMW, Deutsche Boerse und Siemens Energy für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Zu Besuch 2025
Wie Strabag, VIG, AT&S, SBO, Lenzing und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wie die Deutsche Bank sich über Infrastruktur an Bitcoin andockt
Gold bei Schoeller Münzhandel




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2009
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer

    Karin Pühringer ist Managing Partner bei TUDC und mit TUDC seit kurzem Direct Funding Partner der Wiener Börse. Wir starten in der familieneigenen Landwirtschaft, gehen über die Erste zu Raiffeisen...

    Books josefchladek.com

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Allied Forces
    Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
    1945
    Selbstverlag

    Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
    So lebt man heute in Rußland
    1957
    Blüchert

    Krass Clement
    Født af mørket
    2025
    Gyldendal

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void



    Autor: Christine Petzwinkler

    30.12.2025, 3171 Zeichen

    An der Wiener Börse war das Jahr 2025 von großen Erfolgen geprägt. Die Aktienumsätze sind gestiegen und auch die Performance war recht beachtlich und brachte neue Höchststände in den wichtigsten Indizes. Seitens der Politik findet der Kapitalmarkt nach wie vor keine Berücksichtigung. Daher erneuert Börse-Chef Christoph Boschan seine Forderung, Anreize für die private Vorsorge zu schaffen. „Österreichs Aktienmarkt und auch der Wertpapierbesitz haben sich zuletzt sehr erfreulich entwickelt. Weniger agil ist leider der politische Diskurs, wenn es darum geht, diese Entwicklungen nachhaltig zu stützen. Während europäische Länder wie Deutschland und Polen aktuell Maßnahmen setzen, um den Kapitalmarkt stärker für Wirtschaft und Gesellschaft zu nutzen, herrscht in Österreich wenig Aktivität. Das kostet uns nachweislich Wohlstand." Konkret richtet Deutschland derzeit die dritte Säule des Pensionssystems mit geförderten Altersvorsorgedepots neu aus. Auch Polen startet 2026 mit steuerbegünstigen persönlichen Investitionskonten („OKI“) und folgt damit dem Modell des „Investeringssparkonto“ (ISK) Schwedens, wo rund 40 Prozent der Bevölkerung daran teilhaben und die gesamten Sparbeträge rund einem Drittel des BIP entsprechen. „Der geplante Generalpensionskassenvertrag ist sinnvoll umgesetzt ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, darf aber nicht zum Feigenblatt werden. Eine Rückkehr zur Behaltefrist für Wertpapiere oder ein steuerbegünstigtes Investitionskonto, wie es viele andere Länder bereits haben, wäre für die private Vorsorge entscheidender“, fordert Boschan. Die Aktienumsätze liegen 2025 bei rund 71 Mrd. Euro (2024: 64,18 Mrd. Euro). Am Dienstag schloss der ATX 1,49 Prozent fester bei 5.326,33 Punkten. Seit Jahresanfang liegt das Plus bei 45,41 Prozent. Der ATX Total Return (TR) konnte ein Plus von 52,2 Prozent auf 12.990,45 Punkte erreichen. Der ATX Prime gewann 44,8 Prozent auf 2.644,70 Punkte.
    ATX ( Akt. Indikation:  5326,15 /5326,15, -0,00%)

    Research: Die Analysten der Erste Group bestätigen die Kauf-Empfehlung für die EVN-Aktie und heben das Kursziel von 32,8 auf 35,5 Euro an.
    EVN ( Akt. Indikation:  27,10 /27,15, -0,09%)

    Laut einer Analyse der VIG-Tochter Wiener Städtischen entstehen zu Silvester in Österreich im Schnitt Schäden von rund 4,5 Mio. Euro durch Böller, Raketen & Co. Mit Abstand am höchsten fällt die Schadenssumme dabei in Wien aus, wo jährlich rund 1,6 Mio. Euro entstehen. Dahinter folgen die Steiermark, Salzburg, Niederösterreich und Oberösterreich mit Schäden zwischen 400.000 und 600.000 Euro. Tirol liegt mit 300.000 Euro im Mittelfeld, während Burgenland und Vorarlberg mit 200.000 bzw. 100.000 Euro am unteren Ende der Skala liegen. „Die Zahlen verdeutlichen: Der Jahreswechsel bleibt die schadensträchtigste Nacht des Jahres. Wer zu Silvester nicht auf Pyrotechnik verzichten will, sollte verantwortungsvoll handeln – Rücksicht auf Mitmenschen und Umwelt nehmen und sich selbst nicht gefährden“, sagt Wiener-Städtische-Vorstandsdirektorin Doris Wendler.
    VIG ( Akt. Indikation:  66,70 /66,90, -0,60%)

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.12.)


    (30.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Die ÖTV/WTA/ATP-Bilanz 2025 und die erste SportWoche-Kultfigur als weiterer Preis für Lilli Tagger




    ATX
    Akt. Indikation:  5326.15 / 5326.15
    Uhrzeit: 
    Veränderung zu letztem SK:  -0.00%
    Letzter SK:  5326.33 ( 1.49%)

    EVN
    Akt. Indikation:  27.10 / 27.15
    Uhrzeit:  23:00:27
    Veränderung zu letztem SK:  -0.09%
    Letzter SK:  27.15 ( 1.50%)

    VIG
    Akt. Indikation:  66.70 / 66.90
    Uhrzeit:  23:00:51
    Veränderung zu letztem SK:  -0.60%
    Letzter SK:  67.20 ( 2.60%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:UBM, Agrana, Zumtobel, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Mayr-Melnhof, RBI, Wienerberger, Lenzing, Rosenbauer, Warimpex, CA Immo, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, VIG, Amag, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, voestalpine, Infineon, Merck KGaA, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    VBV
    Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » LinkedIn-NL: Unsere Silvesterpodcastparty über den Jahreswechsel und ein...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Johannes Linhart Senat der Wirtschaft, ...

    » Börsepeople im Podcast S22/20: Johannes Linhart

    » Wiener Börse Party #1063: Closing Bell 2025 für die Wiener Börse, die mi...

    » Österreich-Depots: Zum Ultimo noch einmal deutlich fester (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 30.12. (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Der Golden Finance Cut (audio cd.at)

    » PIR-News: Erfolgreiches Jahr an der Wiener Börse, höheres Kursziel für E...

    » Die Wiener Schluss-Robots 2025 im Original (Christian Drastil)

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tesla , Schlussparty, LLB Invest, Erst...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Post legt bei Marktanteilen im Paket-Bereich weiter zu
    Wie Infineon, Rheinmetall, Bayer, BMW, Deutsche Boerse und Siemens Energy für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Zu Besuch 2025
    Wie Strabag, VIG, AT&S, SBO, Lenzing und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Wie die Deutsche Bank sich über Infrastruktur an Bitcoin andockt
    Gold bei Schoeller Münzhandel




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2009
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer

      Karin Pühringer ist Managing Partner bei TUDC und mit TUDC seit kurzem Direct Funding Partner der Wiener Börse. Wir starten in der familieneigenen Landwirtschaft, gehen über die Erste zu Raiffeisen...

      Books josefchladek.com

      Marjolein Martinot
      Riverland
      2025
      Stanley / Barker

      Erich Einhorn
      Im Flug nach Moskau
      1959
      Artia

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Sasha & Cami Stone
      Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
      1933
      Arts et Métiers Graphiques

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de