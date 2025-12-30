PIR-News: Erfolgreiches Jahr an der Wiener Börse, höheres Kursziel für EVN, VIG-Tochter mahnt zur Vorsicht zu Silvester (Christine Petzwinkler)

30.12.2025, 3171 Zeichen

An der Wiener Börse war das Jahr 2025 von großen Erfolgen geprägt. Die Aktienumsätze sind gestiegen und auch die Performance war recht beachtlich und brachte neue Höchststände in den wichtigsten Indizes. Seitens der Politik findet der Kapitalmarkt nach wie vor keine Berücksichtigung. Daher erneuert Börse-Chef Christoph Boschan seine Forderung, Anreize für die private Vorsorge zu schaffen. „Österreichs Aktienmarkt und auch der Wertpapierbesitz haben sich zuletzt sehr erfreulich entwickelt. Weniger agil ist leider der politische Diskurs, wenn es darum geht, diese Entwicklungen nachhaltig zu stützen. Während europäische Länder wie Deutschland und Polen aktuell Maßnahmen setzen, um den Kapitalmarkt stärker für Wirtschaft und Gesellschaft zu nutzen, herrscht in Österreich wenig Aktivität. Das kostet uns nachweislich Wohlstand." Konkret richtet Deutschland derzeit die dritte Säule des Pensionssystems mit geförderten Altersvorsorgedepots neu aus. Auch Polen startet 2026 mit steuerbegünstigen persönlichen Investitionskonten („OKI“) und folgt damit dem Modell des „Investeringssparkonto“ (ISK) Schwedens, wo rund 40 Prozent der Bevölkerung daran teilhaben und die gesamten Sparbeträge rund einem Drittel des BIP entsprechen. „Der geplante Generalpensionskassenvertrag ist sinnvoll umgesetzt ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, darf aber nicht zum Feigenblatt werden. Eine Rückkehr zur Behaltefrist für Wertpapiere oder ein steuerbegünstigtes Investitionskonto, wie es viele andere Länder bereits haben, wäre für die private Vorsorge entscheidender“, fordert Boschan. Die Aktienumsätze liegen 2025 bei rund 71 Mrd. Euro (2024: 64,18 Mrd. Euro). Am Dienstag schloss der ATX 1,49 Prozent fester bei 5.326,33 Punkten. Seit Jahresanfang liegt das Plus bei 45,41 Prozent. Der ATX Total Return (TR) konnte ein Plus von 52,2 Prozent auf 12.990,45 Punkte erreichen. Der ATX Prime gewann 44,8 Prozent auf 2.644,70 Punkte.

Research: Die Analysten der Erste Group bestätigen die Kauf-Empfehlung für die EVN-Aktie und heben das Kursziel von 32,8 auf 35,5 Euro an.

Laut einer Analyse der VIG-Tochter Wiener Städtischen entstehen zu Silvester in Österreich im Schnitt Schäden von rund 4,5 Mio. Euro durch Böller, Raketen & Co. Mit Abstand am höchsten fällt die Schadenssumme dabei in Wien aus, wo jährlich rund 1,6 Mio. Euro entstehen. Dahinter folgen die Steiermark, Salzburg, Niederösterreich und Oberösterreich mit Schäden zwischen 400.000 und 600.000 Euro. Tirol liegt mit 300.000 Euro im Mittelfeld, während Burgenland und Vorarlberg mit 200.000 bzw. 100.000 Euro am unteren Ende der Skala liegen. „Die Zahlen verdeutlichen: Der Jahreswechsel bleibt die schadensträchtigste Nacht des Jahres. Wer zu Silvester nicht auf Pyrotechnik verzichten will, sollte verantwortungsvoll handeln – Rücksicht auf Mitmenschen und Umwelt nehmen und sich selbst nicht gefährden“, sagt Wiener-Städtische-Vorstandsdirektorin Doris Wendler.

