LinkedIn-NL: ATX TR heute mit dem schnellsten 1000-Marken-Sprung, WBI über 2000, Audio CD Allstars zum PreSaven auf Spotify

Mitte November ging der ATX TR über 12.000 Punkte, heute zum 35er des rückgerechneten Starts schon erstmals über 13.000. Der schnellste Runde-Marke-Sprung in der Geschichte. Und der WBI, der ist bereits in der letzten Dezember-Woche erstmals in der seit Anfang 1968 andauernden Geschichte über 2000 gegangen. Der ATX TR startete bei 1000, der WBI bei 100, falls man vergleicht. Der WBI steht nun erstmals höher als das Jahr, in dem wir leben.

Wiener Börse Party Jahresauftakt nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8255 - Austriacard top - Das Kanu des Manitu und das Comeback des Money, too - KTM zum Rally-Start mit dem Kultmotorrad dabei - Marco Seltenreich und Norbert Peter läuten die Opening Bell für 2026. Die Autoren des Offline-Buches (und sie machen gemeinsam mit Christian Drastil den Offline-Podcast) sind am 4.1. zur Matinee im Orpheum in Wien 22 mit "Fit mit Amalie" zu sehen. https://orpheum.at/produkt/norbert-peter-fit-mit-amalie-offline-vs-online-abgerechnet-wird-am-schluss-04-01-2026/ Offline, das Buch: zB. https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1071822617 - Vintage zu Verbund, Amag - Frankfurt: DAX zu Jahresbeginn fester, MTU top

Und: Wir haben unsere Musik nochmal remastered und ein mit Audio CD Allstars ein Musiklabel gegründet, PreSave auf Spotify für den ersten - bereits bekannten - Cut (aber neu gemastered) ist bereits möglich: More Songs & Artists coming soon https://distrokid.com/hyperfollow/audiocdallstars/christmas-bell-at-home-radio-edit

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8253/ Es hat Tradition, dass zu Silvester Wolfgang Matejka und Gunter Deuber zu Gast sind. Heuer haben wir anlässlich dieser Party auch alle 39 ATXPrime-Titel eingeschätzt, auch was IR betrifft. Silvesterparty 2025/26: https://audio-cd.at/page/podcast/8252/ mit Titel " Wer den Wiener Markt 2025 wachgeküsst hat (und sehr viel mehr)" Silvesterparty 2024/25: https://audio-cd.at/page/playlist/7555 mit Titel "Prost auf ein Sentiment, das so schlecht ist, dass es schon wieder gut ist und der Vollkoffer des Jahres"

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8254/ Roland Sinkovits, Niederlassungsleiter und Head of Sales Österreich bei Flossbach von Storch, ist mein 1. Gast 2026. Wir sprechen über eine spannende Karriere bei der UniCredit, Capital Invest / Pioneer / Amundi, Bank Gutmann, da geht es von der Z-Kugel über Lehman bis zu österreichischer KAG-Geschichte. Und dann natürlich Flossbach von Storch, da baut Roland in Österreich einiges auf. Auch die ÖVFA und das ambitionierte Rennradfahren sind Themen. https://www.flossbachvonstorch.at/ Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investing“ wird jetzt offiziell „Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

