SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Alle 39 Prime-Titel IR-technisch diskutiert, Roland Sinkovits, Johannes Linhart, Lilli Tagger (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

02.01.2026, 3972 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8253/
Es hat Tradition, dass zu Silvester Wolfgang Matejka und Gunter Deuber zu Gast sind. Heuer haben wir anlässlich dieser Party auch alle 39 ATXPrime-Titel eingeschätzt, auch was IR betrifft.
Silvesterparty 2025/26: https://audio-cd.at/page/podcast/8252/ mit Titel " Wer den Wiener Markt 2025 wachgeküsst hat (und sehr viel mehr)"
Silvesterparty 2024/25: https://audio-cd.at/page/playlist/7555 mit Titel "Prost auf ein Sentiment, das so schlecht ist, dass es schon wieder gut ist und der Vollkoffer des Jahres"

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8254/
Roland Sinkovits, Niederlassungsleiter und Head of Sales Österreich bei Flossbach von Storch, ist mein 1. Gast 2026. Wir sprechen über eine spannende Karriere bei der UniCredit, Capital Invest / Pioneer / Amundi, Bank Gutmann, da geht es von der Z-Kugel über Lehman bis zu österreichischer KAG-Geschichte. Und dann natürlich Flossbach von Storch, da baut Roland in Österreich einiges auf. Auch die ÖVFA und das ambitionierte Rennradfahren sind Themen.
https://www.flossbachvonstorch.at/
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investing“ wird jetzt offiziell
„Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8250
Johannes Linhart ist Leiter Wirtschaft und Politik beim Senat der Wirtschaft. Diese Folge ist für mich eine ganz besondere und wurde bewusst für das Jahresende ausgewählt, denn es wimmelt nur so an Visionen, die uns weiterbringen würden. Die Karriere von Johannes (sein Bruder Michael war Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich in der Bundesregierung Schallenberg) ist auch eine Banken- und Aktiengeschichtsstunde mit Schauplätzen wie London, Paris, Frankfurt und New York bzw. Playern wir UBS, Merrill Lynch und Deutsche Bank, für die Johannes auch die Österreich-Geschäfte leitete. Wir sprechen über Kollegen wie Edi Berger, Roman Eisenschenk oder Roland Neuwirth. Beim Senat kümmert sich Johannes um Kapitalmarkt, Finanz und er hat auch einen ausgeprägten Green Finance Blick, aber stets mit pragmatischem Kapitalismus-Ansatz. Ein Plädoyer für einen Fund of Funds gehen wir im Detail durch. Und finally kommt auch die Musik vor, Stichworte Akkordeon und Wiener-Lieder. Ich sag da mal ein Wunschprojekt an.
https://senat.at
Plädoyer: https://senat.at/aktuelle-news/2024-nr-4-kapitalmarkt/

Wiener Börse Party Yearend nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8248- ATX legt zum Ultimo nochmal nach und geht erstmals über 5300
- Die Wiener Börse war mit ihrer Aussendung um wenige Stunden zu früh
- AT&S überholt Frequentis Last Minute noch zurück
- Wolfgang Matejka und Gunter Deuber läuten die Closing Bell für 2025. Morgen kurz vor Mitternacht erscheint eine Silvesterfolge mit den beiden auf audio-cd.at .
- Christoph Boschan hat recht
- Wiener Städtische warnt saisonal
- Erste Group verbessert EVN-Einschätzung
- Frankfurt: DAX zum Jahresschluss fester
- Weihnachtssingle für die Kapitalmarkt Community: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home
- mehr dazu im Podcast

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8251
Yearend-Folge 2025 mit einer Bilanz und einem weiteren Preis für Lilli Tagger, die erste SportWoche-Kultfigur presented by mumak.me dazu habe ich Richard Dobetsberger (mumak.me) am Telefon.
SportWoche ÖTV-Ö Top10: Anastasia Potapova, Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler und Sandro Kopp bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten.
http://www.sportgeschichte.at/oetv
Inside In, der ÖTV-Podcast: https://open.spotify.com/show/7KNsgeD8XyXTsAgCFKfI7Y
https://www.oetv.at
Quelle Rankings: Live-Rankings von live-tennis.eu

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.01.)


(02.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: ATX TR zum 35er heute mit schnellstem 1000er-Marken-Sprung ever und der WBI ist über 2000!




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:UBM, Polytec Group, Amag, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Mayr-Melnhof, Lenzing, voestalpine, Frequentis, Rosgix, AT&S, Palfinger, OMV, Kapsch TrafficCom, Agrana, Gurktaler AG VZ, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Pierer Mobility, FACC, Addiko Bank, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm.

Random Partner

Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» LinkedIn-NL: ATX TR heute mit dem schnellsten 1000-Marken-Sprung, WBI üb...

» Wiener Börse Party #1064: Ein Rally-Start und ein Kabarett zu Jahresbegi...

» Österreich-Depots: Zu Jahresbeginn den Verbund aufgestockt (Depot Kommen...

» Börsegeschichte 2.1.: Verbund, Amag, Semperit (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Alle 39 Prime-Titel IR-technisch diskutiert, Roland Sinkovits,...

» PIR-News: Wiener Börse Akademie mit neuem Programm und Preisnachlass (Ch...

» Austriacard mit fettem Jahresstart (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Jahresbeginn Mittag unverändert: Austriacard, Frequentis...

» Börsepeople im Podcast S22/21: Roland Sinkovits

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Einschätzung aller 39 ATXPrime-Titel, I...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Rheinmetall, Hensoldt, Renk und Steyr Motors waren 2025 umsatzstärkste Titel in deutschen Indizes
Manfred Baumann - Kalender Nr. 8
Post legt bei Marktanteilen im Paket-Bereich weiter zu
LinkedIn-NL: ATX TR heute mit dem schnellsten 1000-Marken-Sprung, WBI über 2000, Audio CD Allstars zum PreSaven auf Spotify
Wie SBO, Lenzing, DO&CO, AT&S, CPI Europe AG und RBI für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Kontron-CEO verkauft und kauft Aktien




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: FACC(2), Uniqa(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), Uniqa(1), Kontron(1), Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(1), Bawag(1), Österreichische Post(1), OMV(1), AT&S(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(1), EVN(1), RBI(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Frequentis(2), RBI(1), VIG(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Lenzing 1.06%, Rutsch der Stunde: RBI -1.29%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Telekom Austria(5), Semperit(4), Österreichische Post(4), Agrana(3), SBO(3), VIG(1), Mayr-Melnhof(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.47%, Rutsch der Stunde: CA Immo -0.58%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(7), RBI(3), Uniqa(2), VIG(2), OMV(1), Österreichische Post(1), SBO(1), EVN(1), Agrana(1)
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Liebe Wiener Börsebubble - am 29.12. rufen wir an - nicht so überrascht sein wie Wolfgang Matejka jetzt

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Liebe Kapitalmarktteilnehmer rund um die Börse Wien - für 29.12. gibt es keine Ausreden ab 15:30 Uhr, denn Wolfgang Matejka, Gunter Deuber und Ch...

    Books josefchladek.com

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.

    Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
    So lebt man heute in Rußland
    1957
    Blüchert



    Autor: Christian Drastil

    02.01.2026, 3972 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8253/
    Es hat Tradition, dass zu Silvester Wolfgang Matejka und Gunter Deuber zu Gast sind. Heuer haben wir anlässlich dieser Party auch alle 39 ATXPrime-Titel eingeschätzt, auch was IR betrifft.
    Silvesterparty 2025/26: https://audio-cd.at/page/podcast/8252/ mit Titel " Wer den Wiener Markt 2025 wachgeküsst hat (und sehr viel mehr)"
    Silvesterparty 2024/25: https://audio-cd.at/page/playlist/7555 mit Titel "Prost auf ein Sentiment, das so schlecht ist, dass es schon wieder gut ist und der Vollkoffer des Jahres"

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8254/
    Roland Sinkovits, Niederlassungsleiter und Head of Sales Österreich bei Flossbach von Storch, ist mein 1. Gast 2026. Wir sprechen über eine spannende Karriere bei der UniCredit, Capital Invest / Pioneer / Amundi, Bank Gutmann, da geht es von der Z-Kugel über Lehman bis zu österreichischer KAG-Geschichte. Und dann natürlich Flossbach von Storch, da baut Roland in Österreich einiges auf. Auch die ÖVFA und das ambitionierte Rennradfahren sind Themen.
    https://www.flossbachvonstorch.at/
    Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investing“ wird jetzt offiziell
    „Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8250
    Johannes Linhart ist Leiter Wirtschaft und Politik beim Senat der Wirtschaft. Diese Folge ist für mich eine ganz besondere und wurde bewusst für das Jahresende ausgewählt, denn es wimmelt nur so an Visionen, die uns weiterbringen würden. Die Karriere von Johannes (sein Bruder Michael war Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich in der Bundesregierung Schallenberg) ist auch eine Banken- und Aktiengeschichtsstunde mit Schauplätzen wie London, Paris, Frankfurt und New York bzw. Playern wir UBS, Merrill Lynch und Deutsche Bank, für die Johannes auch die Österreich-Geschäfte leitete. Wir sprechen über Kollegen wie Edi Berger, Roman Eisenschenk oder Roland Neuwirth. Beim Senat kümmert sich Johannes um Kapitalmarkt, Finanz und er hat auch einen ausgeprägten Green Finance Blick, aber stets mit pragmatischem Kapitalismus-Ansatz. Ein Plädoyer für einen Fund of Funds gehen wir im Detail durch. Und finally kommt auch die Musik vor, Stichworte Akkordeon und Wiener-Lieder. Ich sag da mal ein Wunschprojekt an.
    https://senat.at
    Plädoyer: https://senat.at/aktuelle-news/2024-nr-4-kapitalmarkt/

    Wiener Börse Party Yearend nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8248- ATX legt zum Ultimo nochmal nach und geht erstmals über 5300
    - Die Wiener Börse war mit ihrer Aussendung um wenige Stunden zu früh
    - AT&S überholt Frequentis Last Minute noch zurück
    - Wolfgang Matejka und Gunter Deuber läuten die Closing Bell für 2025. Morgen kurz vor Mitternacht erscheint eine Silvesterfolge mit den beiden auf audio-cd.at .
    - Christoph Boschan hat recht
    - Wiener Städtische warnt saisonal
    - Erste Group verbessert EVN-Einschätzung
    - Frankfurt: DAX zum Jahresschluss fester
    - Weihnachtssingle für die Kapitalmarkt Community: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home
    - mehr dazu im Podcast

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8251
    Yearend-Folge 2025 mit einer Bilanz und einem weiteren Preis für Lilli Tagger, die erste SportWoche-Kultfigur presented by mumak.me dazu habe ich Richard Dobetsberger (mumak.me) am Telefon.
    SportWoche ÖTV-Ö Top10: Anastasia Potapova, Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler und Sandro Kopp bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten.
    http://www.sportgeschichte.at/oetv
    Inside In, der ÖTV-Podcast: https://open.spotify.com/show/7KNsgeD8XyXTsAgCFKfI7Y
    https://www.oetv.at
    Quelle Rankings: Live-Rankings von live-tennis.eu

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.01.)


    (02.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: ATX TR zum 35er heute mit schnellstem 1000er-Marken-Sprung ever und der WBI ist über 2000!




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:UBM, Polytec Group, Amag, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Mayr-Melnhof, Lenzing, voestalpine, Frequentis, Rosgix, AT&S, Palfinger, OMV, Kapsch TrafficCom, Agrana, Gurktaler AG VZ, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Pierer Mobility, FACC, Addiko Bank, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm.

    Random Partner

    Polytec
    Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » LinkedIn-NL: ATX TR heute mit dem schnellsten 1000-Marken-Sprung, WBI üb...

    » Wiener Börse Party #1064: Ein Rally-Start und ein Kabarett zu Jahresbegi...

    » Österreich-Depots: Zu Jahresbeginn den Verbund aufgestockt (Depot Kommen...

    » Börsegeschichte 2.1.: Verbund, Amag, Semperit (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Alle 39 Prime-Titel IR-technisch diskutiert, Roland Sinkovits,...

    » PIR-News: Wiener Börse Akademie mit neuem Programm und Preisnachlass (Ch...

    » Austriacard mit fettem Jahresstart (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Jahresbeginn Mittag unverändert: Austriacard, Frequentis...

    » Börsepeople im Podcast S22/21: Roland Sinkovits

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Einschätzung aller 39 ATXPrime-Titel, I...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Rheinmetall, Hensoldt, Renk und Steyr Motors waren 2025 umsatzstärkste Titel in deutschen Indizes
    Manfred Baumann - Kalender Nr. 8
    Post legt bei Marktanteilen im Paket-Bereich weiter zu
    LinkedIn-NL: ATX TR heute mit dem schnellsten 1000-Marken-Sprung, WBI über 2000, Audio CD Allstars zum PreSaven auf Spotify
    Wie SBO, Lenzing, DO&CO, AT&S, CPI Europe AG und RBI für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Kontron-CEO verkauft und kauft Aktien




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: FACC(2), Uniqa(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), Uniqa(1), Kontron(1), Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(1), Bawag(1), Österreichische Post(1), OMV(1), AT&S(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kontron(1), EVN(1), RBI(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Frequentis(2), RBI(1), VIG(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Lenzing 1.06%, Rutsch der Stunde: RBI -1.29%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Telekom Austria(5), Semperit(4), Österreichische Post(4), Agrana(3), SBO(3), VIG(1), Mayr-Melnhof(1)
      Star der Stunde: Frequentis 1.47%, Rutsch der Stunde: CA Immo -0.58%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(7), RBI(3), Uniqa(2), VIG(2), OMV(1), Österreichische Post(1), SBO(1), EVN(1), Agrana(1)
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Liebe Wiener Börsebubble - am 29.12. rufen wir an - nicht so überrascht sein wie Wolfgang Matejka jetzt

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Liebe Kapitalmarktteilnehmer rund um die Börse Wien - für 29.12. gibt es keine Ausreden ab 15:30 Uhr, denn Wolfgang Matejka, Gunter Deuber und Ch...

      Books josefchladek.com

      Erich Einhorn
      Im Flug nach Moskau
      1959
      Artia

      Bernhard Fuchs
      Heustock
      2025
      Verlag der Buchhandlung Walther König

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Niko Havranek
      Fleisch #74 „Ganz Wien“
      2025
      Self published

      Florian Rainer
      Tagada
      2025
      Fotohof

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de