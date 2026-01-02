SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
PIR-News: Wiener Börse Akademie mit neuem Programm und Preisnachlass (Christine Petzwinkler)

02.01.2026, 942 Zeichen

Die Wiener Börse Akademie verzeichnete im Jahr 2025 in 123 Seminarterminen über 2.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zum Start ins neue Jahr wird das Programm nun weiter ausgebaut und mit einem Neujahrsbonus versehen - so gilt bis inklusive 19. Jänner 2026 auf fast alle Seminarangebote ein Preisnachlass von 20 Prozent. Das ausgebaute Programm bietet für erfahrene Anlegerinnen und Anleger zusätzliche Vertiefungen zum Thema Aktienstrategien. Aufgrund der großen Nachfrage nach dem Grundlagenseminar „Investieren in Wertpapiere“ wird das Seminar „Aktienstrategien zum langfristigen Anlageerfolg“ nun auch exklusiv für Frauen angeboten. Allen Interessierten steht darüber hinaus das Seminar „Aktienstrategien kompakt“ offen. Neu ins Programm aufgenommen wird zudem der Lehrgang „Personal Finance“, der die wichtigsten Themen des Finanzlebens abdeckt.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.01.)


(02.01.2026)

Bildnachweis

1. mind the #gabb

