PIR-News: Wiener Börse Akademie mit neuem Programm und Preisnachlass (Christine Petzwinkler)

02.01.2026, 942 Zeichen

Die Wiener Börse Akademie verzeichnete im Jahr 2025 in 123 Seminarterminen über 2.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zum Start ins neue Jahr wird das Programm nun weiter ausgebaut und mit einem Neujahrsbonus versehen - so gilt bis inklusive 19. Jänner 2026 auf fast alle Seminarangebote ein Preisnachlass von 20 Prozent. Das ausgebaute Programm bietet für erfahrene Anlegerinnen und Anleger zusätzliche Vertiefungen zum Thema Aktienstrategien. Aufgrund der großen Nachfrage nach dem Grundlagenseminar „Investieren in Wertpapiere“ wird das Seminar „Aktienstrategien zum langfristigen Anlageerfolg“ nun auch exklusiv für Frauen angeboten. Allen Interessierten steht darüber hinaus das Seminar „Aktienstrategien kompakt“ offen. Neu ins Programm aufgenommen wird zudem der Lehrgang „Personal Finance“, der die wichtigsten Themen des Finanzlebens abdeckt.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.01.)

(02.01.2026)

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: ATX TR zum 35er heute mit schnellstem 1000er-Marken-Sprung ever und der WBI ist über 2000!

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:UBM, Polytec Group, Amag, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Mayr-Melnhof, Lenzing, voestalpine, Frequentis, Rosgix, AT&S, Palfinger, OMV, Kapsch TrafficCom, Agrana, Gurktaler AG VZ, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Pierer Mobility, FACC, Addiko Bank, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm.

Random Partner Uniqa

Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» LinkedIn-NL: ATX TR heute mit dem schnellsten 1000-Marken-Sprung, WBI üb...

» Wiener Börse Party #1064: Ein Rally-Start und ein Kabarett zu Jahresbegi...

» Österreich-Depots: Zu Jahresbeginn den Verbund aufgestockt (Depot Kommen...

» Börsegeschichte 2.1.: Verbund, Amag, Semperit (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Alle 39 Prime-Titel IR-technisch diskutiert, Roland Sinkovits,...

» PIR-News: Wiener Börse Akademie mit neuem Programm und Preisnachlass (Ch...

» Austriacard mit fettem Jahresstart (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Jahresbeginn Mittag unverändert: Austriacard, Frequentis...

» Börsepeople im Podcast S22/21: Roland Sinkovits

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Einschätzung aller 39 ATXPrime-Titel, I...