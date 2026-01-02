Wiener Börse zu Jahresbeginn Mittag unverändert: Austriacard, Frequentis und Agrana gesucht

02.01.2026, 1377 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:48 liegt der ATX mit -0.03 Prozent im Minus bei 5325 Punkten (Ultimo 2025: 3663, 45.37% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +8.51% auf 6.25 Euro, dahinter Frequentis mit +2.75% auf 74.6 Euro und Agrana mit +2.29% auf 11.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24544 (+0.22%, Ultimo 2025: 24490, 0.00% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +2.90% auf 365.6 Euro, dahinter RWE mit +2.57% auf 46.425 Euro und Airbus Group mit +2.13% auf 202.625 Euro.

- PIR-News: Wiener Börse Akademie mit neuem Programm und Preisnachlass

- Austriacard mit fettem Jahresstart

- Unser Volumensrobot sagt: UBM, Agrana

- Nachlese: Alle 39 Prime-Titel IR-technisch diskutiert, Roland Sinkovits, Johannes Linhart, Lilli Tagger

- Börsegeschichte 2.1.: Verbund, Amag, Semperit

- Österreich-Depots: Zu Jahresbeginn den Verbund aufgestockt

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.16% vs. last #gabb, +0.16% ytd, +115.10% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254

Johannes Linhart: https://audio-cd.at/page/podcast/8250

Karin Pühringer: https://audio-cd.at/page/podcast/8244

Christian Mattasits: https://audio-cd.at/page/podcast/8241

Thomas Hahn: https://audio-cd.at/page/podcast/8239

(02.01.2026)

BSN Podcasts

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: ATX TR zum 35er heute mit schnellstem 1000er-Marken-Sprung ever und der WBI ist über 2000!

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:UBM, Polytec Group, Amag, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Mayr-Melnhof, Lenzing, voestalpine, Frequentis, Rosgix, AT&S, Palfinger, OMV, Kapsch TrafficCom, Agrana, Gurktaler AG VZ, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Pierer Mobility, FACC, Addiko Bank, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm.

Random Partner Matejka & Partner

Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» LinkedIn-NL: ATX TR heute mit dem schnellsten 1000-Marken-Sprung, WBI üb...

» Wiener Börse Party #1064: Ein Rally-Start und ein Kabarett zu Jahresbegi...

» Österreich-Depots: Zu Jahresbeginn den Verbund aufgestockt (Depot Kommen...

» Börsegeschichte 2.1.: Verbund, Amag, Semperit (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Alle 39 Prime-Titel IR-technisch diskutiert, Roland Sinkovits,...

» PIR-News: Wiener Börse Akademie mit neuem Programm und Preisnachlass (Ch...

» Austriacard mit fettem Jahresstart (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Jahresbeginn Mittag unverändert: Austriacard, Frequentis...

» Börsepeople im Podcast S22/21: Roland Sinkovits

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Einschätzung aller 39 ATXPrime-Titel, I...