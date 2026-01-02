SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Jahresbeginn Mittag unverändert: Austriacard, Frequentis und Agrana gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

02.01.2026

Heute im #gabb:

Um 13:48 liegt der ATX mit -0.03 Prozent im Minus bei 5325 Punkten (Ultimo 2025: 3663, 45.37% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +8.51% auf 6.25 Euro, dahinter Frequentis mit +2.75% auf 74.6 Euro und Agrana mit +2.29% auf 11.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24544 (+0.22%, Ultimo 2025: 24490, 0.00% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +2.90% auf 365.6 Euro, dahinter RWE mit +2.57% auf 46.425 Euro und Airbus Group mit +2.13% auf 202.625 Euro.

- PIR-News: Wiener Börse Akademie mit neuem Programm und Preisnachlass
- Austriacard mit fettem Jahresstart
- Unser Volumensrobot sagt: UBM, Agrana
- Nachlese: Alle 39 Prime-Titel IR-technisch diskutiert, Roland Sinkovits, Johannes Linhart, Lilli Tagger
- Börsegeschichte 2.1.: Verbund, Amag, Semperit
- Österreich-Depots: Zu Jahresbeginn den Verbund aufgestockt
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.16% vs. last #gabb, +0.16% ytd, +115.10% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254
Johannes Linhart: https://audio-cd.at/page/podcast/8250
Karin Pühringer: https://audio-cd.at/page/podcast/8244
Christian Mattasits: https://audio-cd.at/page/podcast/8241
Thomas Hahn: https://audio-cd.at/page/podcast/8239


(02.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: ATX TR zum 35er heute mit schnellstem 1000er-Marken-Sprung ever und der WBI ist über 2000!




 

Aktien auf dem Radar:UBM, Polytec Group, Amag, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Mayr-Melnhof, Lenzing, voestalpine, Frequentis, Rosgix, AT&S, Palfinger, OMV, Kapsch TrafficCom, Agrana, Gurktaler AG VZ, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Pierer Mobility, FACC, Addiko Bank, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm.

    Aktien auf dem Radar:UBM, Polytec Group, Amag, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Mayr-Melnhof, Lenzing, voestalpine, Frequentis, Rosgix, AT&S, Palfinger, OMV, Kapsch TrafficCom, Agrana, Gurktaler AG VZ, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Pierer Mobility, FACC, Addiko Bank, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm.

