Wiener Börse zu Jahresbeginn Mittag unverändert: Austriacard, Frequentis und Agrana gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
02.01.2026, 1377 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:48 liegt der ATX mit -0.03 Prozent im Minus bei 5325 Punkten (Ultimo 2025: 3663, 45.37% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +8.51% auf 6.25 Euro, dahinter Frequentis mit +2.75% auf 74.6 Euro und Agrana mit +2.29% auf 11.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24544 (+0.22%, Ultimo 2025: 24490, 0.00% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +2.90% auf 365.6 Euro, dahinter RWE mit +2.57% auf 46.425 Euro und Airbus Group mit +2.13% auf 202.625 Euro.
- PIR-News: Wiener Börse Akademie mit neuem Programm und Preisnachlass
- Austriacard mit fettem Jahresstart
- Unser Volumensrobot sagt: UBM, Agrana
- Nachlese: Alle 39 Prime-Titel IR-technisch diskutiert, Roland Sinkovits, Johannes Linhart, Lilli Tagger
- Börsegeschichte 2.1.: Verbund, Amag, Semperit
- Österreich-Depots: Zu Jahresbeginn den Verbund aufgestockt
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.16% vs. last #gabb, +0.16% ytd, +115.10% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254
Johannes Linhart: https://audio-cd.at/page/podcast/8250
Karin Pühringer: https://audio-cd.at/page/podcast/8244
Christian Mattasits: https://audio-cd.at/page/podcast/8241
Thomas Hahn: https://audio-cd.at/page/podcast/8239
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: ATX TR zum 35er heute mit schnellstem 1000er-Marken-Sprung ever und der WBI ist über 2000!
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:UBM, Polytec Group, Amag, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Mayr-Melnhof, Lenzing, voestalpine, Frequentis, Rosgix, AT&S, Palfinger, OMV, Kapsch TrafficCom, Agrana, Gurktaler AG VZ, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Pierer Mobility, FACC, Addiko Bank, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm.
Random Partner
Matejka & Partner
Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» LinkedIn-NL: ATX TR heute mit dem schnellsten 1000-Marken-Sprung, WBI üb...
» Wiener Börse Party #1064: Ein Rally-Start und ein Kabarett zu Jahresbegi...
» Österreich-Depots: Zu Jahresbeginn den Verbund aufgestockt (Depot Kommen...
» Börsegeschichte 2.1.: Verbund, Amag, Semperit (Börse Geschichte) (BörseG...
» Nachlese: Alle 39 Prime-Titel IR-technisch diskutiert, Roland Sinkovits,...
» PIR-News: Wiener Börse Akademie mit neuem Programm und Preisnachlass (Ch...
» Austriacard mit fettem Jahresstart (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Jahresbeginn Mittag unverändert: Austriacard, Frequentis...
» Börsepeople im Podcast S22/21: Roland Sinkovits
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Einschätzung aller 39 ATXPrime-Titel, I...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- LinkedIn-NL: ATX TR heute mit dem schnellsten 100...
- Rheinmetall, Hensoldt, Renk und Steyr Motors ware...
- Wiener Börse: ATX steigt am 1. Handelstag 2026 um...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Austriacard steigt...
- Wie Austriacard Holdings AG, Frequentis, Wolford,...
- Wie SBO, Lenzing, DO&CO, AT&S, CPI Europe AG und ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1056: ATX minimalistisch zu neuem Rekord, Wienerberger top, hohe Volumina Erste Group, Opening Bell Claudia Eder
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Sasha & Cami Stone
Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
1933
Arts et Métiers Graphiques
Jan Holkup
Posedy / Hunting Stands
2025
PositiF
Erich Einhorn
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
Marjolein Martinot
Riverland
2025
Stanley / Barker
02.01.2026, 1377 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:48 liegt der ATX mit -0.03 Prozent im Minus bei 5325 Punkten (Ultimo 2025: 3663, 45.37% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +8.51% auf 6.25 Euro, dahinter Frequentis mit +2.75% auf 74.6 Euro und Agrana mit +2.29% auf 11.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24544 (+0.22%, Ultimo 2025: 24490, 0.00% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +2.90% auf 365.6 Euro, dahinter RWE mit +2.57% auf 46.425 Euro und Airbus Group mit +2.13% auf 202.625 Euro.
- PIR-News: Wiener Börse Akademie mit neuem Programm und Preisnachlass
- Austriacard mit fettem Jahresstart
- Unser Volumensrobot sagt: UBM, Agrana
- Nachlese: Alle 39 Prime-Titel IR-technisch diskutiert, Roland Sinkovits, Johannes Linhart, Lilli Tagger
- Börsegeschichte 2.1.: Verbund, Amag, Semperit
- Österreich-Depots: Zu Jahresbeginn den Verbund aufgestockt
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.16% vs. last #gabb, +0.16% ytd, +115.10% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254
Johannes Linhart: https://audio-cd.at/page/podcast/8250
Karin Pühringer: https://audio-cd.at/page/podcast/8244
Christian Mattasits: https://audio-cd.at/page/podcast/8241
Thomas Hahn: https://audio-cd.at/page/podcast/8239
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: ATX TR zum 35er heute mit schnellstem 1000er-Marken-Sprung ever und der WBI ist über 2000!
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:UBM, Polytec Group, Amag, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, SBO, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Mayr-Melnhof, Lenzing, voestalpine, Frequentis, Rosgix, AT&S, Palfinger, OMV, Kapsch TrafficCom, Agrana, Gurktaler AG VZ, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Zumtobel, Pierer Mobility, FACC, Addiko Bank, Marinomed Biotech, Oberbank AG Stamm.
Random Partner
Matejka & Partner
Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» LinkedIn-NL: ATX TR heute mit dem schnellsten 1000-Marken-Sprung, WBI üb...
» Wiener Börse Party #1064: Ein Rally-Start und ein Kabarett zu Jahresbegi...
» Österreich-Depots: Zu Jahresbeginn den Verbund aufgestockt (Depot Kommen...
» Börsegeschichte 2.1.: Verbund, Amag, Semperit (Börse Geschichte) (BörseG...
» Nachlese: Alle 39 Prime-Titel IR-technisch diskutiert, Roland Sinkovits,...
» PIR-News: Wiener Börse Akademie mit neuem Programm und Preisnachlass (Ch...
» Austriacard mit fettem Jahresstart (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Jahresbeginn Mittag unverändert: Austriacard, Frequentis...
» Börsepeople im Podcast S22/21: Roland Sinkovits
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Einschätzung aller 39 ATXPrime-Titel, I...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- LinkedIn-NL: ATX TR heute mit dem schnellsten 100...
- Rheinmetall, Hensoldt, Renk und Steyr Motors ware...
- Wiener Börse: ATX steigt am 1. Handelstag 2026 um...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Austriacard steigt...
- Wie Austriacard Holdings AG, Frequentis, Wolford,...
- Wie SBO, Lenzing, DO&CO, AT&S, CPI Europe AG und ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1056: ATX minimalistisch zu neuem Rekord, Wienerberger top, hohe Volumina Erste Group, Opening Bell Claudia Eder
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
Claudia Andujar
Genocídio do Yanomami
2025
Void
Bernhard Fuchs
Heustock
2025
Verlag der Buchhandlung Walther König
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void