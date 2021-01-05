SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 5.1.: Extremes zu Bawag, Amag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

05.01.2026, 619 Zeichen

Positive Serie in Tagen:
05.01.2022: Bawag: Längste positive Serie: 9 Tage (endete am 05.01.2022) zum Kalender

Positive Serie in Performance:
05.01.2021: Amag: Beste Performance Serie: 17.82% (5 Tage - endete am 05.01.2021)

Bisher gab es an einem 5. Januar 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 05.01. beträgt 0,23%. Der beste 05.01. fand im Jahr 2010 mit 2,23%statt, der schlechteste 05.01. im Jahr 2015 mit -2,85%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 05.01. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.01.)


(05.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Franz Gasselsberger vor 10 Jahren zum ATX-25er




 

