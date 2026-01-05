Nachlese: Heimo Scheuch, Michael Buhl, Rekordbotschaft und Aferdita Bogdanovic (audio cd.at)

05.01.2026, 2620 Zeichen

- Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörbuch erschienen ist. Idee/Kurator/Kommerzielle Leitung: Christian Drastil. Interviews: Peter Heinrich, Sebastian Leben. Produktion: Georg Rosa. 10 Years After gibt es nun täglich ein Kapitel aus dem Hörbuch.

- Heimo Scheuch, damals wie heute CEO von Wienerberger, aber damals noch Stv.-AR-Vorsitzender der Wiener Börse, heute Vorsitzender. https://audio-cd.at/page/podcast/8258

- Michael Buhl, damals Vorstand der Wiener Börse: https://audio-cd.at/page/podcast/8257/

Das Hörbuch bei Audible kaufen (bessere Tonqualität): https://www.audible.de/pd/25-Jahre-ATX-Hoerbuch/B01FW9D12W

Rekordbotschaft hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8256

Mitte November ging der ATX TR über 12.000 Punkte, am Freitag zum 35er des rückgerechneten Starts schon erstmals über 13.000. Der schnellste Runde-Marke-Sprung in der Geschichte. Und der WBI, der ist bereits in der letzten Dezember-Woche erstmals in der seit Anfang 1968 andauernden Geschichte über 2000 gegangen. Der ATX TR startete bei 1000, der WBI bei 100, falls man vergleicht. Der WBI steht nun erstmals höher als das Jahr, in dem wir leben.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8259/

Aferdita Bogdanovic ist Business Developerin und Corporate Fitness Trainerin. Wir starten mit einer Abschlussarbeit als Betriebswirtin über das Glückspiel & Sportwetten bis hin zu Maria Theresia, sprechen über Branchenradar, die Immobilienbranche incl. conwert und Wiener Privatbank und gehen dann natürlich zum Hauptthema: Aferdita unterstützt Arbeitgeber dabei, Corporate-Fitness-Programme direkt ins Büro zu bringen und ihren Mitarbeitern zu helfen, persönliche Gesundheits- und Wohlfühlziele zu erreichen. Da haben wir die Strabag als Beispiel. Und als Beispiel für Geistesinterpretationen haben wir Toni Faber. Dazu kommen noch Radiologie, Urbanek Law, Boxen bei und mit Simba Sports sowie Neujahrsvorsätze im Sport generell.

https://aferdita.at/

https://geistesinterpretationen.com/

Podcast: https://open.spotify.com/show/1ok3YAADyjplxxOZ1COwYB

Siehe auch Opening Bell unter https://photaq.com/page/index/4184

Und: Wir haben unsere Musik noch remastered und ein mit Audio CD Allstars ein Musiklabel gegründet, PreSave auf Spotify für den ersten - bereits bekannten - Cut (aber neu gemastered) ist bereits möglich: More coming soon

https://distrokid.com/hyperfollow/audiocdallstars/christmas-bell-at-home-radio-edit

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.01.)

(05.01.2026)

BörseGeschichte Podcast: Franz Gasselsberger vor 10 Jahren zum ATX-25er

