PIR-News: Analysten bullish auf DO & CO, FMA meldet hohes Betrugsvolumen (Christine Petzwinkler)

Die Analysten von NuWays bestätigen die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 266,0 Euro für die DO & CO-Aktie. Die NuWays-Experten gehen davon aus, dass die Aussichten für DO & CO vielversprechend bleiben, da Fluggesellschaften weiterhin Bedarf an Differenzierung durch die Dienstleistungen von DO & CO haben, insbesondere für relevante Business- und First-Class-Kunden. Der einzigartige Fokus und die solide Umsetzung würden die hohe Kundenzufriedenheit (95 Prozent Vertragsverlängerungsrate) erklären. Aktuell seien ca. 70 Prozent des Gruppenumsatzes bis 2030 vertragsbasiert. Im Event Catering-Bereich würde sich bereits jetzt eine positive Entwicklung für das kommende Jahr abzeichnen, da u.a. die Allianz Arena mehrere stark nachgefragte Open-Air-Konzerte bietet sowie ein zusätzliches F1-Team startet und es auch zu einer Location-Änderung (Madrid statt Imola) kommt. Laut den Analysten würde das neue urbane Rennformat eine höhere Hospitality-Dichte und Premium-Preise ermöglichen. DO & CO wird am 12. Februar Q3-Zahlen präsentieren.

Laut FMA wurden im abgelaufenen Jahr 843 Betrugsfälle mit einer Rekordsumme von 19,6 Mio. Euro gemeldet (Vorjahr: 853 Eingaben mit insgesamt 15,5 Mio. Euro Schadenssumme). Der höchste Verlust betrug 2025 rund 830.000 Euro. Die FMA gab 97 Warnmeldungen vor unerlaubt tätigen Anbietern aus, die zumeist Handelsplattformen betrafen. Die Novität des Jahres 2025 waren laut FMA Betrugsfälle mit WhatsApp-Gruppen.

