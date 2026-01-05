SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Palfinger, Pierer Mobility und Strabag gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

05.01.2026, 1340 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:27 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 5357 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.58% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +2.44% auf 34.625 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +2.21% auf 15.29 Euro und Strabag mit +2.11% auf 82.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24737 (+0.81%, Ultimo 2025: 24490, 0.20% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +7.18% auf 1717 Euro, dahinter Siemens Energy mit +3.11% auf 126.625 Euro und Infineon mit +3.01% auf 39.4175 Euro.

- PIR-News: Analysten bullish auf DO & CO, FMA meldet hohes Betrugsvolumen
- Unser Volumensrobot sagt: UBM, Polytec, Amag auffällig
- Nachlese: Heimo Scheuch, Michael Buhl, Rekordbotschaft und Aferdita Bogdanovic
- Börsegeschichte 5.1.: Extremes zu Bawag, Amag
- Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking Österreich
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.70% vs. last #gabb, +0.86% ytd, +116.60% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259
Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254
Johannes Linhart: https://audio-cd.at/page/podcast/8250
Karin Pühringer: https://audio-cd.at/page/podcast/8244
Christian Mattasits: https://audio-cd.at/page/podcast/8241


(05.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Franz Gasselsberger vor 10 Jahren zum ATX-25er




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, UBM, Agrana, Addiko Bank, SBO, Frequentis, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, ATX, Bawag, Mayr-Melnhof, Lenzing, Rosgix, OMV, Palfinger, AT&S, Österreichische Post, EVN, Erste Group, Porr, Pierer Mobility, Zumtobel, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Semperit, Stadlauer Malzfabrik AG, Warimpex, Polytec Group, BTV AG, Oberbank AG Stamm.

Random Partner

Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking Österreich (Depot Komm...

» Börsegeschichte 5.1.: Extremes zu Bawag, Amag (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Heimo Scheuch, Michael Buhl, Rekordbotschaft und Aferdita Bogd...

» PIR-News: Analysten bullish auf DO & CO, FMA meldet hohes Betrugsvolumen...

» Wiener Börse Party #1065: ATX und DAX trotz Venezuela auf All-time-High-...

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Palfinger, Pierer Mobility und Stra...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heimo Scheuch, Small Caps, Aferdita Bog...

» Börsepeople im Podcast S22/22: Aferdita Bogdanovic

» Börse-Inputs auf Spotify zu Michael Buhl 2015/16

» Börse-Inputs auf Spotify zu Rally-Start, 13.000 und 2000, DAX-Ziele


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wer das in der Hand hält, ist Part der boersegeschichte.at
Wie SBO, AT&S, DO&CO, RBI, CA Immo und voestalpine für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wie AT&S, FACC, Drillisch, Erste Group, Commerzbank und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
Westlake erweitert sein globales Compounds-Portfolio durch die Übernahme des Geschäftsbereichs Compounding Solutions von ACI
ATX TR-Frühmover: SBO, Lenzing, Strabag, AT&S, VIG, Wienerberger, CA Immo, Verbund, Uniqa und DO&CO
CES 2026: GIGABYTE setzt auf „AI Forward“ und präsentiert Lösungen für KI-Fabriken, physische KI und agentenbasierte KI




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Porr(2), Bawag(1), Kapsch TrafficCom(1), Uniqa(1), Erste Group(1), Palfinger(1), voestalpine(1), Mayr-Melnhof(1), Frequentis(1), SBO(1), Strabag(1), Andritz(1), Österreichische Post(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(2)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: SBO(3), Bawag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Bawag(2), RBI(1), Frequentis(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), FACC(1), RBI(1), Kapsch TrafficCom(1)
    Star der Stunde: Flughafen Wien 1.28%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.87%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Uniqa(5), Kontron(3), Österreichische Post(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Frequentis 4.18%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.11%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Frequentis(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1063: Closing Bell 2025 für die Wiener Börse, die mit ihrer Aussendung um wenige Stunden zu früh war, Steuer-Debakel

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void

    Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
    So lebt man heute in Rußland
    1957
    Blüchert

    Bernhard Fuchs
    Heustock
    2025
    Verlag der Buchhandlung Walther König

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie



    Autor: Christian Drastil

    05.01.2026, 1340 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 11:27 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 5357 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.58% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +2.44% auf 34.625 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +2.21% auf 15.29 Euro und Strabag mit +2.11% auf 82.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24737 (+0.81%, Ultimo 2025: 24490, 0.20% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +7.18% auf 1717 Euro, dahinter Siemens Energy mit +3.11% auf 126.625 Euro und Infineon mit +3.01% auf 39.4175 Euro.

    - PIR-News: Analysten bullish auf DO & CO, FMA meldet hohes Betrugsvolumen
    - Unser Volumensrobot sagt: UBM, Polytec, Amag auffällig
    - Nachlese: Heimo Scheuch, Michael Buhl, Rekordbotschaft und Aferdita Bogdanovic
    - Börsegeschichte 5.1.: Extremes zu Bawag, Amag
    - Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking Österreich
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.70% vs. last #gabb, +0.86% ytd, +116.60% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259
    Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254
    Johannes Linhart: https://audio-cd.at/page/podcast/8250
    Karin Pühringer: https://audio-cd.at/page/podcast/8244
    Christian Mattasits: https://audio-cd.at/page/podcast/8241


    (05.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    BörseGeschichte Podcast: Franz Gasselsberger vor 10 Jahren zum ATX-25er




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, UBM, Agrana, Addiko Bank, SBO, Frequentis, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, ATX, Bawag, Mayr-Melnhof, Lenzing, Rosgix, OMV, Palfinger, AT&S, Österreichische Post, EVN, Erste Group, Porr, Pierer Mobility, Zumtobel, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Semperit, Stadlauer Malzfabrik AG, Warimpex, Polytec Group, BTV AG, Oberbank AG Stamm.

    Random Partner

    Verbund
    Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking Österreich (Depot Komm...

    » Börsegeschichte 5.1.: Extremes zu Bawag, Amag (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Heimo Scheuch, Michael Buhl, Rekordbotschaft und Aferdita Bogd...

    » PIR-News: Analysten bullish auf DO & CO, FMA meldet hohes Betrugsvolumen...

    » Wiener Börse Party #1065: ATX und DAX trotz Venezuela auf All-time-High-...

    » Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Palfinger, Pierer Mobility und Stra...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heimo Scheuch, Small Caps, Aferdita Bog...

    » Börsepeople im Podcast S22/22: Aferdita Bogdanovic

    » Börse-Inputs auf Spotify zu Michael Buhl 2015/16

    » Börse-Inputs auf Spotify zu Rally-Start, 13.000 und 2000, DAX-Ziele


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wer das in der Hand hält, ist Part der boersegeschichte.at
    Wie SBO, AT&S, DO&CO, RBI, CA Immo und voestalpine für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Wie AT&S, FACC, Drillisch, Erste Group, Commerzbank und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
    Westlake erweitert sein globales Compounds-Portfolio durch die Übernahme des Geschäftsbereichs Compounding Solutions von ACI
    ATX TR-Frühmover: SBO, Lenzing, Strabag, AT&S, VIG, Wienerberger, CA Immo, Verbund, Uniqa und DO&CO
    CES 2026: GIGABYTE setzt auf „AI Forward“ und präsentiert Lösungen für KI-Fabriken, physische KI und agentenbasierte KI




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Porr(2), Bawag(1), Kapsch TrafficCom(1), Uniqa(1), Erste Group(1), Palfinger(1), voestalpine(1), Mayr-Melnhof(1), Frequentis(1), SBO(1), Strabag(1), Andritz(1), Österreichische Post(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(2)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: SBO(3), Bawag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Bawag(2), RBI(1), Frequentis(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(1), FACC(1), RBI(1), Kapsch TrafficCom(1)
      Star der Stunde: Flughafen Wien 1.28%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.87%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Uniqa(5), Kontron(3), Österreichische Post(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Frequentis 4.18%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.11%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Frequentis(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1063: Closing Bell 2025 für die Wiener Börse, die mit ihrer Aussendung um wenige Stunden zu früh war, Steuer-Debakel

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Florian Rainer
      Tagada
      2025
      Fotohof

      Wassili und Hans Luckhardt
      Zur neuen Wohnform
      1930
      Bauwelt-Verlag

      Daniele Torriglia
      Il senso della presenza
      2025
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de