Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Palfinger, Pierer Mobility und Strabag gesucht

Heute im #gabb:

Um 11:27 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 5357 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.58% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +2.44% auf 34.625 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +2.21% auf 15.29 Euro und Strabag mit +2.11% auf 82.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24737 (+0.81%, Ultimo 2025: 24490, 0.20% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +7.18% auf 1717 Euro, dahinter Siemens Energy mit +3.11% auf 126.625 Euro und Infineon mit +3.01% auf 39.4175 Euro.

- PIR-News: Analysten bullish auf DO & CO, FMA meldet hohes Betrugsvolumen

- Unser Volumensrobot sagt: UBM, Polytec, Amag auffällig

- Nachlese: Heimo Scheuch, Michael Buhl, Rekordbotschaft und Aferdita Bogdanovic

- Börsegeschichte 5.1.: Extremes zu Bawag, Amag

- Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking Österreich

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.70% vs. last #gabb, +0.86% ytd, +116.60% seit Start 2013

(05.01.2026)

BörseGeschichte Podcast: Franz Gasselsberger vor 10 Jahren zum ATX-25er

