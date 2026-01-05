Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Palfinger, Pierer Mobility und Strabag gesucht
05.01.2026, 1340 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:27 liegt der ATX mit +0.10 Prozent im Plus bei 5357 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.58% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +2.44% auf 34.625 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +2.21% auf 15.29 Euro und Strabag mit +2.11% auf 82.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24737 (+0.81%, Ultimo 2025: 24490, 0.20% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +7.18% auf 1717 Euro, dahinter Siemens Energy mit +3.11% auf 126.625 Euro und Infineon mit +3.01% auf 39.4175 Euro.
- PIR-News: Analysten bullish auf DO & CO, FMA meldet hohes Betrugsvolumen
- Unser Volumensrobot sagt: UBM, Polytec, Amag auffällig
- Nachlese: Heimo Scheuch, Michael Buhl, Rekordbotschaft und Aferdita Bogdanovic
- Börsegeschichte 5.1.: Extremes zu Bawag, Amag
- Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking Österreich
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.70% vs. last #gabb, +0.86% ytd, +116.60% seit Start 2013
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259
Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254
Johannes Linhart: https://audio-cd.at/page/podcast/8250
Karin Pühringer: https://audio-cd.at/page/podcast/8244
Christian Mattasits: https://audio-cd.at/page/podcast/8241
BörseGeschichte Podcast: Franz Gasselsberger vor 10 Jahren zum ATX-25er
