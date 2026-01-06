Wiener Börse am Dreikönigstag zu Mittag fester: Agrana, Pierer Mobility und RBI gesucht
Heute im #gabb:
Ein Blick auf den Feiertagshandel
Um 14:18 liegt der ATX mit +0.18 Prozent im Plus bei 5404 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +2.00% auf 11.475 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.77% auf 16.08 Euro und RBI mit +1.69% auf 37.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24941 (+0.29%, Ultimo 2025: 24490, 1.55% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +4.37% auf 39.66 Euro, dahinter Infineon mit +4.00% auf 41.5075 Euro und MTU Aero Engines mit +2.37% auf 381.95 Euro.
- Unser Volumensrobot sagt: Kapsch, UBM, Agrana
- Nachlese: Franz Gasselsberger, DAX-High
- Börsegeschichte 6.1.: Extremes zu KapschTrafficCom
- Österreich-Depots: Wieder All-time-High, aber Cash-Quote von 11 auf 22 Prozent verdoppelt
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.88% vs. last #gabb, +1.74% ytd, +118.50% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259
Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254
Johannes Linhart: https://audio-cd.at/page/podcast/8250
Karin Pühringer: https://audio-cd.at/page/podcast/8244
Christian Mattasits: https://audio-cd.at/page/podcast/8241
BörseGeschichte Podcast: Barbara Potisk-Eibensteiner vor 10 Jahren zum ATX-25er
