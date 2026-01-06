SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse am Dreikönigstag zu Mittag fester: Agrana, Pierer Mobility und RBI gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

06.01.2026, 1290 Zeichen

Heute im #gabb:

Ein Blick auf den Feiertagshandel

Um 14:18 liegt der ATX mit +0.18 Prozent im Plus bei 5404 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +2.00% auf 11.475 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.77% auf 16.08 Euro und RBI mit +1.69% auf 37.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24941 (+0.29%, Ultimo 2025: 24490, 1.55% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +4.37% auf 39.66 Euro, dahinter Infineon mit +4.00% auf 41.5075 Euro und MTU Aero Engines mit +2.37% auf 381.95 Euro.

- Unser Volumensrobot sagt: Kapsch, UBM, Agrana
- Nachlese: Franz Gasselsberger, DAX-High
- Börsegeschichte 6.1.: Extremes zu KapschTrafficCom
- Österreich-Depots: Wieder All-time-High, aber Cash-Quote von 11 auf 22 Prozent verdoppelt
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.88% vs. last #gabb, +1.74% ytd, +118.50% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259
Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254
Johannes Linhart: https://audio-cd.at/page/podcast/8250
Karin Pühringer: https://audio-cd.at/page/podcast/8244
Christian Mattasits: https://audio-cd.at/page/podcast/8241


(06.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Barbara Potisk-Eibensteiner vor 10 Jahren zum ATX-25er




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Agrana, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, ATX, Bawag, Mayr-Melnhof, Lenzing, AT&S, OMV, Palfinger, Rosgix, Pierer Mobility, Porr, EVN, Österreichische Post, VIG, Warimpex, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Semperit, FACC, UBM, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Amag.

Wie RBI, Lenzing, EVN, CPI Europe AG, Uniqa und Strabag für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Jungbauernkalender Girls 2015
Wie Addiko Bank, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Rosenbauer, FACC und RHI Magnesita für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
Carl Zeiss, BayWa on top (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Wiener Börse am Dreikönigstag zu Mittag fester: Agrana, Pierer Mobility und RBI gesucht
Wie Noratis, Callaway Golf, Rheinmetall, Delivery Hero, Heidelberger Druckmaschinen und Knaus Tabbert für Gesprächsstoff sorgten




    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Kontron(2), Andritz(1), Erste Group(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Frequentis(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(2), Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Porr(2), Kontron(1)
    BSN MA-Event Siemens Healthineers
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Uniqa(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 1.29%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.87%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), Bawag(1), RBI(1)
    BSN MA-Event Semperit
    Making of Börsenradio 2025 - Stimmen, Begegnungen, Verantwortung:

    Über 1.180 Interviews in einem Jahr. Tausende Begegnungen. Und viele Momente, die bleiben. Peter Heinrich und Andreas Groß blicken persönlich auf 2025 zurück. Es geht um Verantwortung, echtes Zuhör...

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Agrana, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, ATX, Bawag, Mayr-Melnhof, Lenzing, AT&S, OMV, Palfinger, Rosgix, Pierer Mobility, Porr, EVN, Österreichische Post, VIG, Warimpex, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Semperit, FACC, UBM, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Amag.

    Wie RBI, Lenzing, EVN, CPI Europe AG, Uniqa und Strabag für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Jungbauernkalender Girls 2015
    Wie Addiko Bank, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Rosenbauer, FACC und RHI Magnesita für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
    Carl Zeiss, BayWa on top (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    Wiener Börse am Dreikönigstag zu Mittag fester: Agrana, Pierer Mobility und RBI gesucht
    Wie Noratis, Callaway Golf, Rheinmetall, Delivery Hero, Heidelberger Druckmaschinen und Knaus Tabbert für Gesprächsstoff sorgten




      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Kontron(2), Andritz(1), Erste Group(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Frequentis(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(2), Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Porr(2), Kontron(1)
      BSN MA-Event Siemens Healthineers
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Uniqa(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 1.29%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.87%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), Bawag(1), RBI(1)
      BSN MA-Event Semperit
      Making of Börsenradio 2025 - Stimmen, Begegnungen, Verantwortung:

      Über 1.180 Interviews in einem Jahr. Tausende Begegnungen. Und viele Momente, die bleiben. Peter Heinrich und Andreas Groß blicken persönlich auf 2025 zurück. Es geht um Verantwortung, echtes Zuhör...

