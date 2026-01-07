Österreich-Depots: Wieder All-time-High, aber Cash-Quote von 11 auf 22 Prozent verdoppelt (Depot Kommentar)

07.01.2026, 892 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 +0.70% vs. last #gabb, +0.86% ytd, +116.60% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 144.147 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 389 liegt (von mehr als 30.000). Mit 218,5 hat das wikifolio heute ein neues All-time-High verbucht, ich habe aber ziemlich gleichverteilt Gewinne mitgenommen und die Cash-Quote von 11 auf 22 Prozent verdoppelt.

Das Depot bei dad.at ist gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Woche 3 wieder täglich gepublished hier.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.01.)

(07.01.2026)

