SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Wieder All-time-High, aber Cash-Quote von 11 auf 22 Prozent verdoppelt (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

07.01.2026, 892 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 +0.70% vs. last #gabb, +0.86% ytd, +116.60% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 144.147 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 389 liegt (von mehr als 30.000). Mit 218,5 hat das wikifolio heute ein neues All-time-High verbucht, ich habe aber ziemlich gleichverteilt Gewinne mitgenommen und die Cash-Quote von 11 auf 22 Prozent verdoppelt.

Das Depot bei dad.at ist gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Woche 3 wieder täglich gepublished hier.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.01.)


(07.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Inside Umbrella powered by wikifolio 01/26: 2025 mit +22% done, die Strategie startet Tag für Tag bei 100, bereits 3% ytd-plus und 4 neue Titel




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Agrana, Rosgix, Österreichische Post, Warimpex, Flughafen Wien, AT&S, FACC, Frauenthal, Frequentis, Semperit, SW Umwelttechnik, UBM, CA Immo, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Marinomed Biotech, Amag, Polytec Group, Verbund.

Random Partner

A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» LinkedIn-NL: Heute wurde ich überrascht: Irre Reise 1985 bis zum Wahnsin...

» Österreich-Depots: Verbund läuft (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 7.1.: Wolfgang Eder, Pierer Mobility (Börse Geschichte) ...

» Nachlese: Michael Lielacher, Barbara Potisk-Eibensteiner, Christian Dras...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht

» PIR-News: News zu EVN, UBM, Top 10 der wertvollsten Börsennotierten (Chr...

» ATX-Trends: CPI, CA Immo, VIG, Verbund ...

» Wiener Börse Party #1067: ATX leicht im Minus; AT&S-Serie hält, weiter f...

» Österreich-Depots: Wieder All-time-High, aber Cash-Quote von 11 auf 22 P...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Analysten bestätigen Kauf-Empfehlung für Telekom Austria
ATX TR-Frühmover: AT&S, voestalpine, Porr, EVN, Andritz, VIG, Lenzing, CA Immo, Wienerberger und DO&CO
Bawag-Marke easybank künftig auch in Deutschland auf Wachstumskurs
Wiener Börse Party #1067: ATX leicht im Minus; AT&S-Serie hält, weiter fortgeschrittene Bawag-Serie nicht, DAX-Close erstmals über 25.000
Wie Manz, Wirecard, Evotec, ThyssenKrupp, K+S und Commerzbank für Gesprächsstoff sorgten
Österreich-Depots: Verbund läuft (Depot Kommentar)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: UBM 2.91%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -0.8%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(5), Frequentis(1)
    BSN MA-Event UBM
    BSN Vola-Event UBM
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.79%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Porr(2), Uniqa(1), VIG(1), Kontron(1), Mayr-Melnhof(1), Fabasoft(1), Strabag(1)
    BSN MA-Event DO&CO
    Star der Stunde: Frequentis 1.4%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.12%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Bawag(1), Erste Group(1), Strabag(1), Porr(1), RBI(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1054: ATX erneut fester, Erste Group nur noch minimal unter 100, Bawag auf High, Opening Bell Michael Mitterhofer

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Sasha & Cami Stone
    Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
    1933
    Arts et Métiers Graphiques

    Krass Clement
    Født af mørket
    2025
    Gyldendal

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void

    Robert Frank
    Os Americanos (first Brazilian edition)
    2017
    Instituto Moreira Salles

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag



    Autor: Christian Drastil

    07.01.2026, 892 Zeichen

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 +0.70% vs. last #gabb, +0.86% ytd, +116.60% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 144.147 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 389 liegt (von mehr als 30.000). Mit 218,5 hat das wikifolio heute ein neues All-time-High verbucht, ich habe aber ziemlich gleichverteilt Gewinne mitgenommen und die Cash-Quote von 11 auf 22 Prozent verdoppelt.

    Das Depot bei dad.at ist gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Woche 3 wieder täglich gepublished hier.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.01.)


    (07.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Inside Umbrella powered by wikifolio 01/26: 2025 mit +22% done, die Strategie startet Tag für Tag bei 100, bereits 3% ytd-plus und 4 neue Titel




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Agrana, Rosgix, Österreichische Post, Warimpex, Flughafen Wien, AT&S, FACC, Frauenthal, Frequentis, Semperit, SW Umwelttechnik, UBM, CA Immo, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Marinomed Biotech, Amag, Polytec Group, Verbund.

    Random Partner

    A1 Telekom Austria
    Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » LinkedIn-NL: Heute wurde ich überrascht: Irre Reise 1985 bis zum Wahnsin...

    » Österreich-Depots: Verbund läuft (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 7.1.: Wolfgang Eder, Pierer Mobility (Börse Geschichte) ...

    » Nachlese: Michael Lielacher, Barbara Potisk-Eibensteiner, Christian Dras...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht

    » PIR-News: News zu EVN, UBM, Top 10 der wertvollsten Börsennotierten (Chr...

    » ATX-Trends: CPI, CA Immo, VIG, Verbund ...

    » Wiener Börse Party #1067: ATX leicht im Minus; AT&S-Serie hält, weiter f...

    » Österreich-Depots: Wieder All-time-High, aber Cash-Quote von 11 auf 22 P...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Analysten bestätigen Kauf-Empfehlung für Telekom Austria
    ATX TR-Frühmover: AT&S, voestalpine, Porr, EVN, Andritz, VIG, Lenzing, CA Immo, Wienerberger und DO&CO
    Bawag-Marke easybank künftig auch in Deutschland auf Wachstumskurs
    Wiener Börse Party #1067: ATX leicht im Minus; AT&S-Serie hält, weiter fortgeschrittene Bawag-Serie nicht, DAX-Close erstmals über 25.000
    Wie Manz, Wirecard, Evotec, ThyssenKrupp, K+S und Commerzbank für Gesprächsstoff sorgten
    Österreich-Depots: Verbund läuft (Depot Kommentar)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: UBM 2.91%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -0.8%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(5), Frequentis(1)
      BSN MA-Event UBM
      BSN Vola-Event UBM
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.79%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.42%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Porr(2), Uniqa(1), VIG(1), Kontron(1), Mayr-Melnhof(1), Fabasoft(1), Strabag(1)
      BSN MA-Event DO&CO
      Star der Stunde: Frequentis 1.4%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.12%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Bawag(1), Erste Group(1), Strabag(1), Porr(1), RBI(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1054: ATX erneut fester, Erste Group nur noch minimal unter 100, Bawag auf High, Opening Bell Michael Mitterhofer

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Sasha & Cami Stone
      Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
      1933
      Arts et Métiers Graphiques

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Tenmei Kanoh
      New York 1969
      2014
      Ishi Inc.

      Robert Frank
      Os Americanos (first Brazilian edition)
      2017
      Instituto Moreira Salles

      Elizabeth Alderliesten
      Remember Who You Once Were
      2024
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de