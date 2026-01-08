SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

08.01.2026, 1378 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 14:33 liegt der ATX mit -0.75 Prozent im Minus bei 5370 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.98% auf 20.6 Euro, dahinter Austriacard Holdings AG mit +1.28% auf 6.35 Euro und Frequentis mit +1.16% auf 78.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25063 ( -0.24%, Ultimo 2025: 24490, 2.58% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +3.37% auf 39.6325 Euro, dahinter Rheinmetall mit +1.59% auf 1854 Euro und Deutsche Telekom mit +1.56% auf 27.725 Euro.

- News zu Erste Group, CPI Europe, Bawag, Strabag, Raiffeisen Top Picks, Research zu Telekom Austria
-  #gabb Jobradar: Semperit, Uniqa, Pierer Mobility/KTM
- Nachlese: Ritschy Dobetsberger Update, Petra Heindl Kinstellar HV-Kolleg, Daniel Riedl
- Börsegeschichte 8.1.: Plaut, CPI Europe
- Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking Österreich mit 220
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.50% vs. last #gabb, +2.44% ytd, +120.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259
Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254
Johannes Linhart: https://audio-cd.at/page/podcast/8250
Karin Pühringer: https://audio-cd.at/page/podcast/8244


(08.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Inside Umbrella powered by wikifolio 01/26: 2025 mit +22% done, die Strategie startet Tag für Tag bei 100, bereits 3% ytd-plus und 4 neue Titel




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Agrana, Rosgix, Österreichische Post, Warimpex, Flughafen Wien, AT&S, FACC, Frauenthal, Frequentis, Semperit, SW Umwelttechnik, UBM, CA Immo, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Marinomed Biotech, Amag, Polytec Group, Verbund.

Random Partner

EuroTeleSites AG
EuroTeleSites bietet mit seiner langjähriger Erfahrung im Bereich der Telekommunikation, Lösungen und Dienstleistungen zum Bau und der Servicierung von drahtlosen Telekommunikationsnetzwerken in sechs Ländern in der CEE-Region an: Österreich, Bulgarien, Kroatien, Slowenien, der Republik Nordmazedonien und der Republik Serbien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst über 13.000 Standorte, die hochwertige Wholesale Services für eine breite Palette von Kunden bieten.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» LinkedIn-NL: Heute wurde ich überrascht: Irre Reise 1985 bis zum Wahnsin...

» Österreich-Depots: Verbund läuft (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 7.1.: Wolfgang Eder, Pierer Mobility (Börse Geschichte) ...

» Nachlese: Michael Lielacher, Barbara Potisk-Eibensteiner, Christian Dras...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht

» PIR-News: News zu EVN, UBM, Top 10 der wertvollsten Börsennotierten (Chr...

» ATX-Trends: CPI, CA Immo, VIG, Verbund ...

» Wiener Börse Party #1067: ATX leicht im Minus; AT&S-Serie hält, weiter f...

» Österreich-Depots: Wieder All-time-High, aber Cash-Quote von 11 auf 22 P...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Analysten bestätigen Kauf-Empfehlung für Telekom Austria
ATX TR-Frühmover: AT&S, voestalpine, Porr, EVN, Andritz, VIG, Lenzing, CA Immo, Wienerberger und DO&CO
Bawag-Marke easybank künftig auch in Deutschland auf Wachstumskurs
Wiener Börse Party #1067: ATX leicht im Minus; AT&S-Serie hält, weiter fortgeschrittene Bawag-Serie nicht, DAX-Close erstmals über 25.000
Wie Manz, Wirecard, Evotec, ThyssenKrupp, K+S und Commerzbank für Gesprächsstoff sorgten
Österreich-Depots: Verbund läuft (Depot Kommentar)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: UBM 2.91%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -0.8%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(5), Frequentis(1)
    BSN MA-Event UBM
    BSN Vola-Event UBM
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.79%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Porr(2), Uniqa(1), VIG(1), Kontron(1), Mayr-Melnhof(1), Fabasoft(1), Strabag(1)
    BSN MA-Event DO&CO
    Star der Stunde: Frequentis 1.4%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.12%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Bawag(1), Erste Group(1), Strabag(1), Porr(1), RBI(1)
    Featured Partner Video

    Silvesterparty Wiener Börse feat. Wolfgang Matejka & Gunter Deuber: Wer den Wiener Markt 2025 wachgeküsst hat (und sehr viel mehr)

    Es hat Tradition, dass zu Silvester Wolfgang Matejka und Gunter Deuber zu Gast sind. Vor einem Jahr für die Silvesterfolge 2024/25 rangen wir Jim Rogers die Ansage ab, dass irgendwann wieder Irgend...

    Books josefchladek.com

    Jan Holkup
    Posedy / Hunting Stands
    2025
    PositiF

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Robert Frank
    Os Americanos (first Brazilian edition)
    2017
    Instituto Moreira Salles

    Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
    So lebt man heute in Rußland
    1957
    Blüchert

    Niko Havranek
    Fleisch #74 „Ganz Wien“
    2025
    Self published



    Autor: Christian Drastil

    08.01.2026, 1378 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 14:33 liegt der ATX mit -0.75 Prozent im Minus bei 5370 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.98% auf 20.6 Euro, dahinter Austriacard Holdings AG mit +1.28% auf 6.35 Euro und Frequentis mit +1.16% auf 78.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25063 ( -0.24%, Ultimo 2025: 24490, 2.58% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +3.37% auf 39.6325 Euro, dahinter Rheinmetall mit +1.59% auf 1854 Euro und Deutsche Telekom mit +1.56% auf 27.725 Euro.

    - News zu Erste Group, CPI Europe, Bawag, Strabag, Raiffeisen Top Picks, Research zu Telekom Austria
    -  #gabb Jobradar: Semperit, Uniqa, Pierer Mobility/KTM
    - Nachlese: Ritschy Dobetsberger Update, Petra Heindl Kinstellar HV-Kolleg, Daniel Riedl
    - Börsegeschichte 8.1.: Plaut, CPI Europe
    - Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking Österreich mit 220
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.50% vs. last #gabb, +2.44% ytd, +120.00% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
    Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259
    Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254
    Johannes Linhart: https://audio-cd.at/page/podcast/8250
    Karin Pühringer: https://audio-cd.at/page/podcast/8244


    (08.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Inside Umbrella powered by wikifolio 01/26: 2025 mit +22% done, die Strategie startet Tag für Tag bei 100, bereits 3% ytd-plus und 4 neue Titel




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Agrana, Rosgix, Österreichische Post, Warimpex, Flughafen Wien, AT&S, FACC, Frauenthal, Frequentis, Semperit, SW Umwelttechnik, UBM, CA Immo, Zumtobel, EuroTeleSites AG, Kapsch TrafficCom, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Marinomed Biotech, Amag, Polytec Group, Verbund.

    Random Partner

    EuroTeleSites AG
    EuroTeleSites bietet mit seiner langjähriger Erfahrung im Bereich der Telekommunikation, Lösungen und Dienstleistungen zum Bau und der Servicierung von drahtlosen Telekommunikationsnetzwerken in sechs Ländern in der CEE-Region an: Österreich, Bulgarien, Kroatien, Slowenien, der Republik Nordmazedonien und der Republik Serbien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst über 13.000 Standorte, die hochwertige Wholesale Services für eine breite Palette von Kunden bieten.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » LinkedIn-NL: Heute wurde ich überrascht: Irre Reise 1985 bis zum Wahnsin...

    » Österreich-Depots: Verbund läuft (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 7.1.: Wolfgang Eder, Pierer Mobility (Börse Geschichte) ...

    » Nachlese: Michael Lielacher, Barbara Potisk-Eibensteiner, Christian Dras...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht

    » PIR-News: News zu EVN, UBM, Top 10 der wertvollsten Börsennotierten (Chr...

    » ATX-Trends: CPI, CA Immo, VIG, Verbund ...

    » Wiener Börse Party #1067: ATX leicht im Minus; AT&S-Serie hält, weiter f...

    » Österreich-Depots: Wieder All-time-High, aber Cash-Quote von 11 auf 22 P...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Analysten bestätigen Kauf-Empfehlung für Telekom Austria
    ATX TR-Frühmover: AT&S, voestalpine, Porr, EVN, Andritz, VIG, Lenzing, CA Immo, Wienerberger und DO&CO
    Bawag-Marke easybank künftig auch in Deutschland auf Wachstumskurs
    Wiener Börse Party #1067: ATX leicht im Minus; AT&S-Serie hält, weiter fortgeschrittene Bawag-Serie nicht, DAX-Close erstmals über 25.000
    Wie Manz, Wirecard, Evotec, ThyssenKrupp, K+S und Commerzbank für Gesprächsstoff sorgten
    Österreich-Depots: Verbund läuft (Depot Kommentar)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: UBM 2.91%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -0.8%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(5), Frequentis(1)
      BSN MA-Event UBM
      BSN Vola-Event UBM
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.79%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.42%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Porr(2), Uniqa(1), VIG(1), Kontron(1), Mayr-Melnhof(1), Fabasoft(1), Strabag(1)
      BSN MA-Event DO&CO
      Star der Stunde: Frequentis 1.4%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -1.12%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Bawag(1), Erste Group(1), Strabag(1), Porr(1), RBI(1)
      Featured Partner Video

      Silvesterparty Wiener Börse feat. Wolfgang Matejka & Gunter Deuber: Wer den Wiener Markt 2025 wachgeküsst hat (und sehr viel mehr)

      Es hat Tradition, dass zu Silvester Wolfgang Matejka und Gunter Deuber zu Gast sind. Vor einem Jahr für die Silvesterfolge 2024/25 rangen wir Jim Rogers die Ansage ab, dass irgendwann wieder Irgend...

      Books josefchladek.com

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Adriano Zanni
      Sequenze di Fabbrica
      2025
      Boring Machines

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de