Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 7.1.: Wolfgang Eder, Pierer Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

08.01.2026, 525 Zeichen

Geburtstage:
05.02.1952: Wolfgang Eder: Vorstand voestalpine 27000 Tage

Abs. High/Low:
07.01.2013: Low - Pierer Mobility: 5.9 Euro

Bisher gab es an einem 7. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 07.01. beträgt 0,32%. Der beste 07.01. fand im Jahr 2009 mit 3,82%statt, der schlechteste 07.01. im Jahr 1991 mit -3,33%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 07.01. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.01.)


(08.01.2026)

Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger.

Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.

