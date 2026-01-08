SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

LinkedIn-NL: Heute wurde ich überrascht: Irre Reise 1985 bis zum Wahnsinn 2026 mit Pi-Day-Finale

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

08.01.2026, 7010 Zeichen

Heute in der Früh wundere ich mich, warum mir so viele Leute auf LinkedIn gratulieren. Nachgeschaut und Ach ja: Der 8.1. war die Gründung des Börse Social Network und zwar vor 14 Jahren. Danke an alle Gratulant:innen. Ich schreibe gerade ein fettes Buch über die jüngere Geschichte der Wiener Börse, los geht es 1985, incl. 2026 sind das 42 Jahre, also sind 14 Jahre und das Börse Social Network mein jüngstes Drittel. 42 ist nicht zufällig gewählt: Die Antwort auf alle Fragen sowieso (weiss sogar Google) und das Buch wird 420 Seiten haben: 42 als Antwort auf alle Fragen und das Ganze Tenbagger-mässig mal zehn, weil sich Investments ca. verzehnfacht haben (nach Steuern). Präsentiert wird das Werk, das auch meine persönliche Geschichte mitzieht, am 14.3. beim http://www.boersentag.at . Richtig: 14x3=42, daher passt auch der 14.3. perfekt. Den Preis des Wälzers darf man raten. Und Mathematik-Nerds werden den 14.3. lieben: Es ist der Pi-Day.

Und zum Bild: So hab ich 1985 ausgeschaut und super, dass sich vor meinem Office täglich die Halteverbotszonen verschieben. Früher hatten meine Gäste die Möglichkeit, mit Parkschein zu parken, im Vorjahr sind aber, ohne die Geschäftsleute zu informieren, 2/3 der Parkplätze gekillt worden. Da helfen auch keine Parkscheine. Macht es entscheidend schwerer.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8272 Folge 01/26 (ins. Ep. 13) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. Ausgangssituation: 2025 ist mit +22 Prozent done, 2026 gibt es bereits +3 Prozent, wir haben vier neue Titel vs. Dezember-Podcast, stellen diese vor und leiten her, dass dieses wikifolio im Grunde täglich bei 100 (Prozent) startet, weil sich die Zusammensetzung von heute auf morgen verändern kann. Die historische Performance zeigt im Grunde nur die Auswertung/Bottom Line vergangener Trades durch den Trader. Wir sprechen auch über Dresden, Lilli Tagger und Ritschys Podcast- & Buchprojekt für Einsteiger, das ebenfalls eine Kooperation wird. Daten: 7.1. Mittelkurs: 4120 (+4020 Prozent seit Start 2012), Vormonat 3950 ( Mittelkurs) +4,3 Prozent, Jahreswechsel fast exakt 4000 ytd 2025-Performance final: +22 Prozent Investiertes Kapital: 176 Mio. Euro (172) +2,3 Prozent Handelsvolumen last 30 Tage: 14 Mio. Euro (Rekordmonat war 22 Mio.), 2025 knapp 200 mio. - Fragen zur Beantwortung in der Folge 14 (02/26) am 12.2. an service@wikifolio.com oder christian.drastil@audio-cd.at - die bisherigen Folgen von Inside Umbrella: https://audio-cd.at/search/inside%20umbrella - https://www.wikifolio.com/de/at/p/ritschy?tab=about (dort findet man auch YouTube-Videos zur Strategie). - Börsepeople-Folge Richard Dobetsberger: https://audio-cd.at/page/podcast/6482 - wikifolio Rankings von aktuell mehr als 30.000: https://boerse-social.com/wikifolio/ranking - Sample Jingle: Shadowwalkers

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8270 Petra Heindl (Kinstellar) spricht über das 1. Wiener HV-Kolleg, das nächste Woche in Wien stattfindet. Emittenten, Investoren und Anleger:innen soll die Gelegenheit gegeben werden, sich mit Expert:innen aus dem In- und Ausland über die zentralen Schwerpunktthemen der HV-Saison 2026 auszutauschen. Zu den Vortragenden zählen unter anderem Vertreter:innen der Wiener Börse, von ISS, des ÖCGAK, der Übernahmekommission oder CIRA. Im Podcast sprechen wir u.a. über Aktivismus, IVA-Schwerpunktfragen und ESG. Dazu angfressene Gäste, auch ohne Buffet. Im Abspann hört man die Deconstructed Version unserer Weihnachtssingle mit Petra an den Keys. Am 11.1. um 11:11 Uhr startet unser Musiklabel Audio CD Allstars auf Spotify, diese Version wird das 2. Release sein. Ein Pre-Save ist bereits jetzt möglich. - www.kinstellar.com - Börsepeople Petra Heindl: https://audio-cd.at/page/podcast/8231/ - Petra als Part der Deconstructed Version unserer Weihnachtssingle: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-deconstructed - Pre-Save Christmas Bell At Home (Radio Edit)" von Audio CD Allstars vorab auf Spotify und gleich für nächstes Jahr auf die Playlists: https://distrokid.com/hyperfollow/audiocdallstars/christmas-bell-at-home-radio-edit http://www.audio-cd.at/pir Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8271 Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörbuch erschienen ist. Idee/Kurator/Kommerzielle Leitung: Christian Drastil. Interviews: Peter Heinrich, Sebastian Leben. Produktion: Georg Rosa. 10 Years After gibt es nun täglich ein Kapitel aus dem Hörbuch. Heute: Daniel Riedl, damals mit der Buwog gelistet. Das Hörbuch bei Audible kaufen (bessere Tonqualität): https://www.audible.de/pd/25-Jahre-ATX-Hoerbuch/B01FW9D12W

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8269 - ATX am 4. Handelstag 2026 leicht im Minus - CA Immo und Verbund stark - Maria Kral-Glanzer läutet die Opening Bell für Mittwoch. Im 4. Börsepeople-Buch war Maria nicht nur mit ihrem spannenden Werdegang vertreten, sie checkte vielmehr auch das Lektorat. Thx! https://audio-cd.at/static/images/people_order_4.jpg?1.01 - Analysten bullish auf DO & CO - Vintage zu Wolfgang Eder - Frankfurt: DAX erstmals über 25.000

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8266/ Mein 23. Gast in Season 22 bin zum 6. Mal in der Börsepeople-Serie ich selbst, diesmal mit dem Zusatz MD für Martina Draper, die mich für ihren "Martina und Menschen"-Podcast interviewt hat. Hier Martinas Teaser: "Was es braucht, um als Unternehmer erfolgreich zu sein: Wie Christian Drastil 21 Podcastfolgen pro Woche produziert. Was echte Positionierung bedeutet. Warum Authentizität ein Businessfaktor ist, Die Rolle von Connections und Networking. Mut, Klarheit und strategisches Entscheiden. Warum Cross-Over-Denken Unternehmer erfolgreicher macht. Durchhaltevermögen als unterschätzter Erfolgshebel."

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8268/ Was Michael Lielacher vor 10 Jahren zum ATX-25er sagte

https://audio-cd.at/page/podcast/8265/ Was Barbara Potisk-Eibensteiner, damals RHI, heute Post, vor 10 Jahren zum ATX-25er sagte

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8263 - ATX schon wieder fester - Ab Mittag Drei-Königs-Springen an der Wiener Börse - Agrana, Pierer Mobility, RBI gesucht - Hans Lang läutet die Opening Bell für Dienstag. Der neue IR-Mann von Reploid (Number One Börseneuling 2025) ist nach 20 Folgen des Private Investor Relations Podcast http://www.audio-cd.at/pir bisher meistgehört - Frankfurt: DAX ebenfalls auf All-time-High, Daimler Truck vorne

Danke fürs Reinlesen und Reinhören:

christian.drastil@audio-cd.at


(08.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt positiv auf, Germanys Stock Party läuft, Bell Marija Marjanovic




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger.

Random Partner

WKO
Die Wirtschaftskammer Österreich ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Sie koordiniert die Tätigkeit der Landeskammern, der gesetzlichen Interessensvertretungen der gewerblichen Wirtschaftstreibenden.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996 (Börse Geschichte) (Börse...

» Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin ...

» News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberge...

» Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility ges...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner

» Börsepeople im Podcast S22/24: Viktoria Gass

» ATX-Trends: AT&S, wienerberger, Frequentis ...

» Wiener Börse Party #1068: ATX leicht fester, warum die Post zu erwähnen ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Erste Group hat den 7 Mrd. Euro-Zukauf in Polen nun abgeschlossen
Eisstockschiessen mit der Erste Immobilien KAG
Wie 3D Systems, Tele Columbus, Acuity Brands, q.beyond, Verbio und Ibiden Co.Ltd für Gesprächsstoff sorgten
Analysten verhalten für wienerberger-Aktie
Comeback der täglichen Opening Bell, Season 1
News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberger (Christine Petzwinkler)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Porr(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(4), RBI(1)
    Star der Stunde: Pierer Mobility 7.7%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.74%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), CA Immo(1), Frequentis(1), Addiko Bank(1), Agrana(1), voestalpine(1), Wienerberger(1)
    BSN Vola-Event Pierer Mobility
    Star der Stunde: Uniqa 0.58%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -0.58%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Kapsch TrafficCom(2), Porr(2), RBI(1)
    Star der Stunde: UBM 0.94%, Rutsch der Stunde: Bawag -0.65%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(3), OMV(1), RBI(1)
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #17: Mit Robert Gillinger und den Mitmachinfos zu unserem Finanzfilm-Award Golden Finance Cut

    Robert Gillinger vom Börse Express ist natürlich wieder unser 50:50-Partner beim 2. Österreichischen Aktientag (http://www.boersentag.at) am 1...

    Books josefchladek.com

    Elizabeth Alderliesten
    Not Shameless
    2025
    Self published

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Krass Clement
    Født af mørket
    2025
    Gyldendal

    Bernhard Fuchs
    Heustock
    2025
    Verlag der Buchhandlung Walther König

    Wassili und Hans Luckhardt
    Zur neuen Wohnform
    1930
    Bauwelt-Verlag



    Autor: Christian Drastil

    08.01.2026, 7010 Zeichen

    Heute in der Früh wundere ich mich, warum mir so viele Leute auf LinkedIn gratulieren. Nachgeschaut und Ach ja: Der 8.1. war die Gründung des Börse Social Network und zwar vor 14 Jahren. Danke an alle Gratulant:innen. Ich schreibe gerade ein fettes Buch über die jüngere Geschichte der Wiener Börse, los geht es 1985, incl. 2026 sind das 42 Jahre, also sind 14 Jahre und das Börse Social Network mein jüngstes Drittel. 42 ist nicht zufällig gewählt: Die Antwort auf alle Fragen sowieso (weiss sogar Google) und das Buch wird 420 Seiten haben: 42 als Antwort auf alle Fragen und das Ganze Tenbagger-mässig mal zehn, weil sich Investments ca. verzehnfacht haben (nach Steuern). Präsentiert wird das Werk, das auch meine persönliche Geschichte mitzieht, am 14.3. beim http://www.boersentag.at . Richtig: 14x3=42, daher passt auch der 14.3. perfekt. Den Preis des Wälzers darf man raten. Und Mathematik-Nerds werden den 14.3. lieben: Es ist der Pi-Day.

    Und zum Bild: So hab ich 1985 ausgeschaut und super, dass sich vor meinem Office täglich die Halteverbotszonen verschieben. Früher hatten meine Gäste die Möglichkeit, mit Parkschein zu parken, im Vorjahr sind aber, ohne die Geschäftsleute zu informieren, 2/3 der Parkplätze gekillt worden. Da helfen auch keine Parkscheine. Macht es entscheidend schwerer.

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8272 Folge 01/26 (ins. Ep. 13) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. Ausgangssituation: 2025 ist mit +22 Prozent done, 2026 gibt es bereits +3 Prozent, wir haben vier neue Titel vs. Dezember-Podcast, stellen diese vor und leiten her, dass dieses wikifolio im Grunde täglich bei 100 (Prozent) startet, weil sich die Zusammensetzung von heute auf morgen verändern kann. Die historische Performance zeigt im Grunde nur die Auswertung/Bottom Line vergangener Trades durch den Trader. Wir sprechen auch über Dresden, Lilli Tagger und Ritschys Podcast- & Buchprojekt für Einsteiger, das ebenfalls eine Kooperation wird. Daten: 7.1. Mittelkurs: 4120 (+4020 Prozent seit Start 2012), Vormonat 3950 ( Mittelkurs) +4,3 Prozent, Jahreswechsel fast exakt 4000 ytd 2025-Performance final: +22 Prozent Investiertes Kapital: 176 Mio. Euro (172) +2,3 Prozent Handelsvolumen last 30 Tage: 14 Mio. Euro (Rekordmonat war 22 Mio.), 2025 knapp 200 mio. - Fragen zur Beantwortung in der Folge 14 (02/26) am 12.2. an service@wikifolio.com oder christian.drastil@audio-cd.at - die bisherigen Folgen von Inside Umbrella: https://audio-cd.at/search/inside%20umbrella - https://www.wikifolio.com/de/at/p/ritschy?tab=about (dort findet man auch YouTube-Videos zur Strategie). - Börsepeople-Folge Richard Dobetsberger: https://audio-cd.at/page/podcast/6482 - wikifolio Rankings von aktuell mehr als 30.000: https://boerse-social.com/wikifolio/ranking - Sample Jingle: Shadowwalkers

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8270 Petra Heindl (Kinstellar) spricht über das 1. Wiener HV-Kolleg, das nächste Woche in Wien stattfindet. Emittenten, Investoren und Anleger:innen soll die Gelegenheit gegeben werden, sich mit Expert:innen aus dem In- und Ausland über die zentralen Schwerpunktthemen der HV-Saison 2026 auszutauschen. Zu den Vortragenden zählen unter anderem Vertreter:innen der Wiener Börse, von ISS, des ÖCGAK, der Übernahmekommission oder CIRA. Im Podcast sprechen wir u.a. über Aktivismus, IVA-Schwerpunktfragen und ESG. Dazu angfressene Gäste, auch ohne Buffet. Im Abspann hört man die Deconstructed Version unserer Weihnachtssingle mit Petra an den Keys. Am 11.1. um 11:11 Uhr startet unser Musiklabel Audio CD Allstars auf Spotify, diese Version wird das 2. Release sein. Ein Pre-Save ist bereits jetzt möglich. - www.kinstellar.com - Börsepeople Petra Heindl: https://audio-cd.at/page/podcast/8231/ - Petra als Part der Deconstructed Version unserer Weihnachtssingle: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-deconstructed - Pre-Save Christmas Bell At Home (Radio Edit)" von Audio CD Allstars vorab auf Spotify und gleich für nächstes Jahr auf die Playlists: https://distrokid.com/hyperfollow/audiocdallstars/christmas-bell-at-home-radio-edit http://www.audio-cd.at/pir Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8271 Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörbuch erschienen ist. Idee/Kurator/Kommerzielle Leitung: Christian Drastil. Interviews: Peter Heinrich, Sebastian Leben. Produktion: Georg Rosa. 10 Years After gibt es nun täglich ein Kapitel aus dem Hörbuch. Heute: Daniel Riedl, damals mit der Buwog gelistet. Das Hörbuch bei Audible kaufen (bessere Tonqualität): https://www.audible.de/pd/25-Jahre-ATX-Hoerbuch/B01FW9D12W

    Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8269 - ATX am 4. Handelstag 2026 leicht im Minus - CA Immo und Verbund stark - Maria Kral-Glanzer läutet die Opening Bell für Mittwoch. Im 4. Börsepeople-Buch war Maria nicht nur mit ihrem spannenden Werdegang vertreten, sie checkte vielmehr auch das Lektorat. Thx! https://audio-cd.at/static/images/people_order_4.jpg?1.01 - Analysten bullish auf DO & CO - Vintage zu Wolfgang Eder - Frankfurt: DAX erstmals über 25.000

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8266/ Mein 23. Gast in Season 22 bin zum 6. Mal in der Börsepeople-Serie ich selbst, diesmal mit dem Zusatz MD für Martina Draper, die mich für ihren "Martina und Menschen"-Podcast interviewt hat. Hier Martinas Teaser: "Was es braucht, um als Unternehmer erfolgreich zu sein: Wie Christian Drastil 21 Podcastfolgen pro Woche produziert. Was echte Positionierung bedeutet. Warum Authentizität ein Businessfaktor ist, Die Rolle von Connections und Networking. Mut, Klarheit und strategisches Entscheiden. Warum Cross-Over-Denken Unternehmer erfolgreicher macht. Durchhaltevermögen als unterschätzter Erfolgshebel."

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8268/ Was Michael Lielacher vor 10 Jahren zum ATX-25er sagte

    https://audio-cd.at/page/podcast/8265/ Was Barbara Potisk-Eibensteiner, damals RHI, heute Post, vor 10 Jahren zum ATX-25er sagte

    Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8263 - ATX schon wieder fester - Ab Mittag Drei-Königs-Springen an der Wiener Börse - Agrana, Pierer Mobility, RBI gesucht - Hans Lang läutet die Opening Bell für Dienstag. Der neue IR-Mann von Reploid (Number One Börseneuling 2025) ist nach 20 Folgen des Private Investor Relations Podcast http://www.audio-cd.at/pir bisher meistgehört - Frankfurt: DAX ebenfalls auf All-time-High, Daimler Truck vorne

    Danke fürs Reinlesen und Reinhören:

    christian.drastil@audio-cd.at


    (08.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt positiv auf, Germanys Stock Party läuft, Bell Marija Marjanovic




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger.

    Random Partner

    WKO
    Die Wirtschaftskammer Österreich ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Sie koordiniert die Tätigkeit der Landeskammern, der gesetzlichen Interessensvertretungen der gewerblichen Wirtschaftstreibenden.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996 (Börse Geschichte) (Börse...

    » Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin ...

    » News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberge...

    » Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility ges...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner

    » Börsepeople im Podcast S22/24: Viktoria Gass

    » ATX-Trends: AT&S, wienerberger, Frequentis ...

    » Wiener Börse Party #1068: ATX leicht fester, warum die Post zu erwähnen ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Erste Group hat den 7 Mrd. Euro-Zukauf in Polen nun abgeschlossen
    Eisstockschiessen mit der Erste Immobilien KAG
    Wie 3D Systems, Tele Columbus, Acuity Brands, q.beyond, Verbio und Ibiden Co.Ltd für Gesprächsstoff sorgten
    Analysten verhalten für wienerberger-Aktie
    Comeback der täglichen Opening Bell, Season 1
    News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberger (Christine Petzwinkler)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Porr(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(4), RBI(1)
      Star der Stunde: Pierer Mobility 7.7%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.74%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), CA Immo(1), Frequentis(1), Addiko Bank(1), Agrana(1), voestalpine(1), Wienerberger(1)
      BSN Vola-Event Pierer Mobility
      Star der Stunde: Uniqa 0.58%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -0.58%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Kapsch TrafficCom(2), Porr(2), RBI(1)
      Star der Stunde: UBM 0.94%, Rutsch der Stunde: Bawag -0.65%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(3), OMV(1), RBI(1)
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #17: Mit Robert Gillinger und den Mitmachinfos zu unserem Finanzfilm-Award Golden Finance Cut

      Robert Gillinger vom Börse Express ist natürlich wieder unser 50:50-Partner beim 2. Österreichischen Aktientag (http://www.boersentag.at) am 1...

      Books josefchladek.com

      Wassili und Hans Luckhardt
      Zur neuen Wohnform
      1930
      Bauwelt-Verlag

      Sasha & Cami Stone
      Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
      1933
      Arts et Métiers Graphiques

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Marjolein Martinot
      Riverland
      2025
      Stanley / Barker

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de