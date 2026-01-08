LinkedIn-NL: Heute wurde ich überrascht: Irre Reise 1985 bis zum Wahnsinn 2026 mit Pi-Day-Finale

Heute in der Früh wundere ich mich, warum mir so viele Leute auf LinkedIn gratulieren. Nachgeschaut und Ach ja: Der 8.1. war die Gründung des Börse Social Network und zwar vor 14 Jahren. Danke an alle Gratulant:innen. Ich schreibe gerade ein fettes Buch über die jüngere Geschichte der Wiener Börse, los geht es 1985, incl. 2026 sind das 42 Jahre, also sind 14 Jahre und das Börse Social Network mein jüngstes Drittel. 42 ist nicht zufällig gewählt: Die Antwort auf alle Fragen sowieso (weiss sogar Google) und das Buch wird 420 Seiten haben: 42 als Antwort auf alle Fragen und das Ganze Tenbagger-mässig mal zehn, weil sich Investments ca. verzehnfacht haben (nach Steuern). Präsentiert wird das Werk, das auch meine persönliche Geschichte mitzieht, am 14.3. beim http://www.boersentag.at . Richtig: 14x3=42, daher passt auch der 14.3. perfekt. Den Preis des Wälzers darf man raten. Und Mathematik-Nerds werden den 14.3. lieben: Es ist der Pi-Day.

Und zum Bild: So hab ich 1985 ausgeschaut und super, dass sich vor meinem Office täglich die Halteverbotszonen verschieben. Früher hatten meine Gäste die Möglichkeit, mit Parkschein zu parken, im Vorjahr sind aber, ohne die Geschäftsleute zu informieren, 2/3 der Parkplätze gekillt worden. Da helfen auch keine Parkscheine. Macht es entscheidend schwerer.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8272 Folge 01/26 (ins. Ep. 13) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. Ausgangssituation: 2025 ist mit +22 Prozent done, 2026 gibt es bereits +3 Prozent, wir haben vier neue Titel vs. Dezember-Podcast, stellen diese vor und leiten her, dass dieses wikifolio im Grunde täglich bei 100 (Prozent) startet, weil sich die Zusammensetzung von heute auf morgen verändern kann. Die historische Performance zeigt im Grunde nur die Auswertung/Bottom Line vergangener Trades durch den Trader. Wir sprechen auch über Dresden, Lilli Tagger und Ritschys Podcast- & Buchprojekt für Einsteiger, das ebenfalls eine Kooperation wird. Daten: 7.1. Mittelkurs: 4120 (+4020 Prozent seit Start 2012), Vormonat 3950 ( Mittelkurs) +4,3 Prozent, Jahreswechsel fast exakt 4000 ytd 2025-Performance final: +22 Prozent Investiertes Kapital: 176 Mio. Euro (172) +2,3 Prozent Handelsvolumen last 30 Tage: 14 Mio. Euro (Rekordmonat war 22 Mio.), 2025 knapp 200 mio. - Fragen zur Beantwortung in der Folge 14 (02/26) am 12.2. an service@wikifolio.com oder christian.drastil@audio-cd.at - die bisherigen Folgen von Inside Umbrella: https://audio-cd.at/search/inside%20umbrella - https://www.wikifolio.com/de/at/p/ritschy?tab=about (dort findet man auch YouTube-Videos zur Strategie). - Börsepeople-Folge Richard Dobetsberger: https://audio-cd.at/page/podcast/6482 - wikifolio Rankings von aktuell mehr als 30.000: https://boerse-social.com/wikifolio/ranking - Sample Jingle: Shadowwalkers

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8270 Petra Heindl (Kinstellar) spricht über das 1. Wiener HV-Kolleg, das nächste Woche in Wien stattfindet. Emittenten, Investoren und Anleger:innen soll die Gelegenheit gegeben werden, sich mit Expert:innen aus dem In- und Ausland über die zentralen Schwerpunktthemen der HV-Saison 2026 auszutauschen. Zu den Vortragenden zählen unter anderem Vertreter:innen der Wiener Börse, von ISS, des ÖCGAK, der Übernahmekommission oder CIRA. Im Podcast sprechen wir u.a. über Aktivismus, IVA-Schwerpunktfragen und ESG. Dazu angfressene Gäste, auch ohne Buffet. Im Abspann hört man die Deconstructed Version unserer Weihnachtssingle mit Petra an den Keys. Am 11.1. um 11:11 Uhr startet unser Musiklabel Audio CD Allstars auf Spotify, diese Version wird das 2. Release sein. Ein Pre-Save ist bereits jetzt möglich. - www.kinstellar.com - Börsepeople Petra Heindl: https://audio-cd.at/page/podcast/8231/ - Petra als Part der Deconstructed Version unserer Weihnachtssingle: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-deconstructed - Pre-Save Christmas Bell At Home (Radio Edit)" von Audio CD Allstars vorab auf Spotify und gleich für nächstes Jahr auf die Playlists: https://distrokid.com/hyperfollow/audiocdallstars/christmas-bell-at-home-radio-edit http://www.audio-cd.at/pir Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8271 Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörbuch erschienen ist. Idee/Kurator/Kommerzielle Leitung: Christian Drastil. Interviews: Peter Heinrich, Sebastian Leben. Produktion: Georg Rosa. 10 Years After gibt es nun täglich ein Kapitel aus dem Hörbuch. Heute: Daniel Riedl, damals mit der Buwog gelistet. Das Hörbuch bei Audible kaufen (bessere Tonqualität): https://www.audible.de/pd/25-Jahre-ATX-Hoerbuch/B01FW9D12W

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8269 - ATX am 4. Handelstag 2026 leicht im Minus - CA Immo und Verbund stark - Maria Kral-Glanzer läutet die Opening Bell für Mittwoch. Im 4. Börsepeople-Buch war Maria nicht nur mit ihrem spannenden Werdegang vertreten, sie checkte vielmehr auch das Lektorat. Thx! https://audio-cd.at/static/images/people_order_4.jpg?1.01 - Analysten bullish auf DO & CO - Vintage zu Wolfgang Eder - Frankfurt: DAX erstmals über 25.000

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8266/ Mein 23. Gast in Season 22 bin zum 6. Mal in der Börsepeople-Serie ich selbst, diesmal mit dem Zusatz MD für Martina Draper, die mich für ihren "Martina und Menschen"-Podcast interviewt hat. Hier Martinas Teaser: "Was es braucht, um als Unternehmer erfolgreich zu sein: Wie Christian Drastil 21 Podcastfolgen pro Woche produziert. Was echte Positionierung bedeutet. Warum Authentizität ein Businessfaktor ist, Die Rolle von Connections und Networking. Mut, Klarheit und strategisches Entscheiden. Warum Cross-Over-Denken Unternehmer erfolgreicher macht. Durchhaltevermögen als unterschätzter Erfolgshebel."

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8268/ Was Michael Lielacher vor 10 Jahren zum ATX-25er sagte

https://audio-cd.at/page/podcast/8265/ Was Barbara Potisk-Eibensteiner, damals RHI, heute Post, vor 10 Jahren zum ATX-25er sagte

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8263 - ATX schon wieder fester - Ab Mittag Drei-Königs-Springen an der Wiener Börse - Agrana, Pierer Mobility, RBI gesucht - Hans Lang läutet die Opening Bell für Dienstag. Der neue IR-Mann von Reploid (Number One Börseneuling 2025) ist nach 20 Folgen des Private Investor Relations Podcast http://www.audio-cd.at/pir bisher meistgehört - Frankfurt: DAX ebenfalls auf All-time-High, Daimler Truck vorne

