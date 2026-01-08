SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

08.01.2026, 1378 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 14:33 liegt der ATX mit -0.75 Prozent im Minus bei 5370 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.98% auf 20.6 Euro, dahinter Austriacard Holdings AG mit +1.28% auf 6.35 Euro und Frequentis mit +1.16% auf 78.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25063 ( -0.24%, Ultimo 2025: 24490, 2.58% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +3.37% auf 39.6325 Euro, dahinter Rheinmetall mit +1.59% auf 1854 Euro und Deutsche Telekom mit +1.56% auf 27.725 Euro.

- News zu Erste Group, CPI Europe, Bawag, Strabag, Raiffeisen Top Picks, Research zu Telekom Austria
-  #gabb Jobradar: Semperit, Uniqa, Pierer Mobility/KTM
- Nachlese: Ritschy Dobetsberger Update, Petra Heindl Kinstellar HV-Kolleg, Daniel Riedl
- Börsegeschichte 8.1.: Plaut, CPI Europe
- Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking Österreich mit 220
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.50% vs. last #gabb, +2.44% ytd, +120.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259
Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254
Johannes Linhart: https://audio-cd.at/page/podcast/8250
Karin Pühringer: https://audio-cd.at/page/podcast/8244


(08.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt positiv auf, Germanys Stock Party läuft, Bell Marija Marjanovic




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger.

Random Partner

WKO
Die Wirtschaftskammer Österreich ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Sie koordiniert die Tätigkeit der Landeskammern, der gesetzlichen Interessensvertretungen der gewerblichen Wirtschaftstreibenden.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996 (Börse Geschichte) (Börse...

» Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin ...

» News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberge...

» Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility ges...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner

» Börsepeople im Podcast S22/24: Viktoria Gass

» ATX-Trends: AT&S, wienerberger, Frequentis ...

» Wiener Börse Party #1068: ATX leicht fester, warum die Post zu erwähnen ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Erste Group hat den 7 Mrd. Euro-Zukauf in Polen nun abgeschlossen
Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility gesucht
Analysten verhalten für wienerberger-Aktie
Wie AT&S, DO&CO, Lenzing, CPI Europe AG, Uniqa und Strabag für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wie 3D Systems, Tele Columbus, Acuity Brands, q.beyond, Verbio und Ibiden Co.Ltd für Gesprächsstoff sorgten
Eisstockschiessen mit der Erste Immobilien KAG




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Pierer Mobility 7.7%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.74%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), CA Immo(1), Frequentis(1), Addiko Bank(1), Agrana(1), voestalpine(1), Wienerberger(1)
    BSN Vola-Event Pierer Mobility
    Star der Stunde: Uniqa 0.58%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -0.58%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Kapsch TrafficCom(2), Porr(2), RBI(1)
    Star der Stunde: UBM 0.94%, Rutsch der Stunde: Bawag -0.65%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(3), OMV(1), RBI(1)
    Star der Stunde: Flughafen Wien 1.09%, Rutsch der Stunde: OMV -0.62%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Amag(3), VIG(1), Erste Group(1)
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wiener Börse mit neuem Programm und Preisnachlass von 20 Prozent bis 19. Jänner

    Die Wiener Börse Akademie verzeichnete im Jahr 2025 in 123 Seminarterminen über 2.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zum Start ins neue Jahr wird das Programm nun weiter ausgebaut und mit einem Ne...

    Books josefchladek.com

    Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
    So lebt man heute in Rußland
    1957
    Blüchert

    Adriano Zanni
    Sequenze di Fabbrica
    2025
    Boring Machines

    Claudia Andujar
    Genocídio do Yanomami
    2025
    Void

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Daniele Torriglia
    Il senso della presenza
    2025
    Self published



    Autor: Christian Drastil

    08.01.2026, 1378 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 14:33 liegt der ATX mit -0.75 Prozent im Minus bei 5370 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.98% auf 20.6 Euro, dahinter Austriacard Holdings AG mit +1.28% auf 6.35 Euro und Frequentis mit +1.16% auf 78.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25063 ( -0.24%, Ultimo 2025: 24490, 2.58% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +3.37% auf 39.6325 Euro, dahinter Rheinmetall mit +1.59% auf 1854 Euro und Deutsche Telekom mit +1.56% auf 27.725 Euro.

    - News zu Erste Group, CPI Europe, Bawag, Strabag, Raiffeisen Top Picks, Research zu Telekom Austria
    -  #gabb Jobradar: Semperit, Uniqa, Pierer Mobility/KTM
    - Nachlese: Ritschy Dobetsberger Update, Petra Heindl Kinstellar HV-Kolleg, Daniel Riedl
    - Börsegeschichte 8.1.: Plaut, CPI Europe
    - Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking Österreich mit 220
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.50% vs. last #gabb, +2.44% ytd, +120.00% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
    Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259
    Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254
    Johannes Linhart: https://audio-cd.at/page/podcast/8250
    Karin Pühringer: https://audio-cd.at/page/podcast/8244


    (08.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt positiv auf, Germanys Stock Party läuft, Bell Marija Marjanovic




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger.

    Random Partner

    WKO
    Die Wirtschaftskammer Österreich ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Sie koordiniert die Tätigkeit der Landeskammern, der gesetzlichen Interessensvertretungen der gewerblichen Wirtschaftstreibenden.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996 (Börse Geschichte) (Börse...

    » Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin ...

    » News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberge...

    » Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility ges...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner

    » Börsepeople im Podcast S22/24: Viktoria Gass

    » ATX-Trends: AT&S, wienerberger, Frequentis ...

    » Wiener Börse Party #1068: ATX leicht fester, warum die Post zu erwähnen ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Erste Group hat den 7 Mrd. Euro-Zukauf in Polen nun abgeschlossen
    Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility gesucht
    Analysten verhalten für wienerberger-Aktie
    Wie AT&S, DO&CO, Lenzing, CPI Europe AG, Uniqa und Strabag für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Wie 3D Systems, Tele Columbus, Acuity Brands, q.beyond, Verbio und Ibiden Co.Ltd für Gesprächsstoff sorgten
    Eisstockschiessen mit der Erste Immobilien KAG




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Pierer Mobility 7.7%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.74%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), CA Immo(1), Frequentis(1), Addiko Bank(1), Agrana(1), voestalpine(1), Wienerberger(1)
      BSN Vola-Event Pierer Mobility
      Star der Stunde: Uniqa 0.58%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -0.58%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Kapsch TrafficCom(2), Porr(2), RBI(1)
      Star der Stunde: UBM 0.94%, Rutsch der Stunde: Bawag -0.65%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(3), OMV(1), RBI(1)
      Star der Stunde: Flughafen Wien 1.09%, Rutsch der Stunde: OMV -0.62%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Amag(3), VIG(1), Erste Group(1)
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wiener Börse mit neuem Programm und Preisnachlass von 20 Prozent bis 19. Jänner

      Die Wiener Börse Akademie verzeichnete im Jahr 2025 in 123 Seminarterminen über 2.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zum Start ins neue Jahr wird das Programm nun weiter ausgebaut und mit einem Ne...

      Books josefchladek.com

      Robert Frank
      Os Americanos (first Brazilian edition)
      2017
      Instituto Moreira Salles

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Erich Einhorn
      Im Flug nach Moskau
      1959
      Artia

      Bernhard Fuchs
      Heustock
      2025
      Verlag der Buchhandlung Walther König

      Elizabeth Alderliesten
      Not Shameless
      2025
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de