Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht
08.01.2026, 1378 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 14:33 liegt der ATX mit -0.75 Prozent im Minus bei 5370 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.98% auf 20.6 Euro, dahinter Austriacard Holdings AG mit +1.28% auf 6.35 Euro und Frequentis mit +1.16% auf 78.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25063 ( -0.24%, Ultimo 2025: 24490, 2.58% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +3.37% auf 39.6325 Euro, dahinter Rheinmetall mit +1.59% auf 1854 Euro und Deutsche Telekom mit +1.56% auf 27.725 Euro.
- News zu Erste Group, CPI Europe, Bawag, Strabag, Raiffeisen Top Picks, Research zu Telekom Austria
- #gabb Jobradar: Semperit, Uniqa, Pierer Mobility/KTM
- Nachlese: Ritschy Dobetsberger Update, Petra Heindl Kinstellar HV-Kolleg, Daniel Riedl
- Börsegeschichte 8.1.: Plaut, CPI Europe
- Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking Österreich mit 220
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.50% vs. last #gabb, +2.44% ytd, +120.00% seit Start 2013
