Wiener Börse zu Mittag schwächer: UBM, Austriacard und Frequentis gesucht

08.01.2026, 1378 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 14:33 liegt der ATX mit -0.75 Prozent im Minus bei 5370 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.98% auf 20.6 Euro, dahinter Austriacard Holdings AG mit +1.28% auf 6.35 Euro und Frequentis mit +1.16% auf 78.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25063 ( -0.24%, Ultimo 2025: 24490, 2.58% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +3.37% auf 39.6325 Euro, dahinter Rheinmetall mit +1.59% auf 1854 Euro und Deutsche Telekom mit +1.56% auf 27.725 Euro.

- News zu Erste Group, CPI Europe, Bawag, Strabag, Raiffeisen Top Picks, Research zu Telekom Austria

- #gabb Jobradar: Semperit, Uniqa, Pierer Mobility/KTM

- Nachlese: Ritschy Dobetsberger Update, Petra Heindl Kinstellar HV-Kolleg, Daniel Riedl

- Börsegeschichte 8.1.: Plaut, CPI Europe

- Österreich-Depots: All-time-High bei Stockpicking Österreich mit 220

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.50% vs. last #gabb, +2.44% ytd, +120.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266

Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259

Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254

Johannes Linhart: https://audio-cd.at/page/podcast/8250

Karin Pühringer: https://audio-cd.at/page/podcast/8244

(08.01.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt positiv auf, Germanys Stock Party läuft, Bell Marija Marjanovic

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger.

Random Partner Raiffeisen Zertifikate

Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996 (Börse Geschichte) (Börse...

» Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin ...

» News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberge...

» Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility ges...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner

» Börsepeople im Podcast S22/24: Viktoria Gass

» ATX-Trends: AT&S, wienerberger, Frequentis ...

» Wiener Börse Party #1068: ATX leicht fester, warum die Post zu erwähnen ...