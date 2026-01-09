Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
09.01.2026, 400 Zeichen
Bisher gab es an einem 9. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 09.01. beträgt -0,14%. Der beste 09.01. fand im Jahr 1996 mit 1,26% statt, der schlechteste 09.01. im Jahr 2009 mit -2,90%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 09.01. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.01.)
BörseGeschichte Podcast: Gerald Grohmann vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger, Merck KGaA, Continental, Fresenius Medical Care.
Random Partner
Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Semperit, Dominik Konrad, Wemove Runnin...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996 (Börse Geschichte) (Börse...
» Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin ...
» News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberge...
» Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility ges...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner
» Börsepeople im Podcast S22/24: Viktoria Gass
» ATX-Trends: AT&S, wienerberger, Frequentis ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Palfinger und Andritz vs. RHI und Wienerberger – ...
- Uniqa und Talanx vs. Swiss Re und Zurich Insuranc...
- Tele Columbus und Telecom Italia vs. AT&T und Ora...
- ArcelorMittal und ThyssenKrupp vs. Salzgitter und...
- Callaway Golf und Puma vs. World Wrestling Entert...
- Silver Standard Resources und Royal Dutch Shell v...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #21: Petra Heindl (Kinstellar) über das 1. Wiener HV-Kolleg, Aktivismus, IVA-Schwerpunktfragen + Single
Petra Heindl (Kinstellar) spricht über das 1. Wiener HV-Kolleg, das nächste Woche in Wien stattfindet. Emittenten, Investoren und Anleger:innen soll die Gelegenheit gegeben werden, sich mit Expert:...
Books josefchladek.com
Elizabeth Alderliesten
Remember Who You Once Were
2024
Self published
JH Engström
Dimma Brume Mist
2025
Void
Daniele Torriglia
Il senso della presenza
2025
Self published
Adriano Zanni
Sequenze di Fabbrica
2025
Boring Machines
09.01.2026, 400 Zeichen
Bisher gab es an einem 9. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 09.01. beträgt -0,14%. Der beste 09.01. fand im Jahr 1996 mit 1,26% statt, der schlechteste 09.01. im Jahr 2009 mit -2,90%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 09.01. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.01.)
BörseGeschichte Podcast: Gerald Grohmann vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger, Merck KGaA, Continental, Fresenius Medical Care.
Random Partner
Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Semperit, Dominik Konrad, Wemove Runnin...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996 (Börse Geschichte) (Börse...
» Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin ...
» News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberge...
» Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility ges...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner
» Börsepeople im Podcast S22/24: Viktoria Gass
» ATX-Trends: AT&S, wienerberger, Frequentis ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Palfinger und Andritz vs. RHI und Wienerberger – ...
- Uniqa und Talanx vs. Swiss Re und Zurich Insuranc...
- Tele Columbus und Telecom Italia vs. AT&T und Ora...
- ArcelorMittal und ThyssenKrupp vs. Salzgitter und...
- Callaway Golf und Puma vs. World Wrestling Entert...
- Silver Standard Resources und Royal Dutch Shell v...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #21: Petra Heindl (Kinstellar) über das 1. Wiener HV-Kolleg, Aktivismus, IVA-Schwerpunktfragen + Single
Petra Heindl (Kinstellar) spricht über das 1. Wiener HV-Kolleg, das nächste Woche in Wien stattfindet. Emittenten, Investoren und Anleger:innen soll die Gelegenheit gegeben werden, sich mit Expert:...
Books josefchladek.com
Claudia Andujar
Genocídio do Yanomami
2025
Void
Wassili und Hans Luckhardt
Zur neuen Wohnform
1930
Bauwelt-Verlag
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Elizabeth Alderliesten
Remember Who You Once Were
2024
Self published