Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin (audio cd.at)

Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
09.01.2026, 2036 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Viktoria Gass ist Partnerin bei PwC, spezialisiert vor allem auf Deals und Unternehmensbewertung. Wir starten wie so oft bei der alten WU, gehen dann die erste PwC-Phase, die recht spontan zustande gekommen ist. Früh war die Energiebranche ein Fokus und so kam es, dass Viktoria in der Ära Anzengruber auch für den Verbund tätig war, wir sprechen über Verbund Sales, Smatrics und nach und nach erzeugtem guten Wind für die Aktie. Danach zurück zu den Big Four, erst bei Deloitte und jetzt seit Anfang 2021 wieder bei PwC, Viktoria ist seit 2022 Partnerin, ihre Spezialisierung liegt bei Bewertungen für Transaktionszwecke. Wir erwähnen börsenotierte Unternehmen wie S Immo und CPI Europe, Christine Catasta, unsere Vernetzerin Birgit Stöber (nach der Folge mit ihr ess ich jetzt täglich Finis Feinstes ...), den Fachsenat für Unternehmensbewertung der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen sowie Laufend, Yoga und HIT.
http://www.pwc.at
Börsepeople Birgit Stöber: https://audio-cd.at/page/podcast/8128

- Herbert Ortner, damals CEO Palfinger, vor 10 Jahren zu "25 Jahre ATX": https://audio-cd.at/page/podcast/8277

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8274
- ATX am 5. Handelstag 2026 leicht im Plus
- warum die Österreichische Post hervorzuheben ist
- Michael Marek läutet die Opening Bell für Donnerstag. Mein Co. in der Musikproduktion ist im Brotjob Augenarzt. Auf seiner Homepage http://www.augenmedizin.at bin ich bei einem der vielen wertvollen Beiträge das Model: Laufen schützt vor dem Grünen Star. Und die Opening Bell gilt auch dem Musikprojekt Audio CD Allstars, hier kann man die erste Single Pre-Saven https://distrokid.com/hyperfollow/audiocdallstars/christmas-bell-at-home-radio-edit
- News zu Erste Group, CPI Europe, Bawag, Strabag, Raiffeisen Top Picks
- Research zu Telekom Austria
- Vintage zu Plaut und CPI Euro
- Frankfurt: DAX bleibt 25.000

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.01.)


(09.01.2026)

Österreichische Post
Akt. Indikation:  31.80 / 32.00
Uhrzeit:  13:02:15
Veränderung zu letztem SK:  0.16%
Letzter SK:  31.85 ( -1.24%)



 

