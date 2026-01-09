SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberger (Christine Petzwinkler)

09.01.2026, 1056 Zeichen

Die Österreichische Post hat in der Landstraßer Hauptstraße 148 im 3. Wiener Gemeindebezirk eine neue Selbstbedienungsfiliale (SB) eröffnet. Damit erhalten über 6.000 Haushalte im Grätzl die Möglichkeit, ihre Pakete rund um die Uhr abzuholen oder zu versenden. Die neue SB-Filiale bietet auf fast 230 m² Platz für große Poststationen mit über 1.100 Abholfächern, was sie zu einem der größten SB-Standorte Österreichs macht, wie die Post mitteilt.
Österreichische Post ( Akt. Indikation:  32,15 /32,30, -0,08%)

Seit gestern notiert das Schweizer Insurtech-Unternehmen K2G Holding AG im Marktsegment direct market des Vienna MTF der Wiener Börse. Die Aktien können einmal täglich in einer Auktion gehandelt werden.

Research: Die UBS bewertet wienerberger in einer Sektorstudie weiter mit Sell und Kursziel 25,0 Euro. Begründet wird die Zurückhaltung u.a. mit der Entwicklung im europäischen Wohnungsneubau.
Wienerberger ( Akt. Indikation:  29,90 /30,00, 0,84%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.01.)


(09.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Gerald Grohmann vor 10 Jahren zum ATX-25er




Österreichische Post
Akt. Indikation:  31.80 / 32.00
Uhrzeit:  13:02:15
Veränderung zu letztem SK:  0.16%
Letzter SK:  31.85 ( -1.24%)

Wienerberger
Akt. Indikation:  29.86 / 30.00
Uhrzeit:  13:02:15
Veränderung zu letztem SK:  0.71%
Letzter SK:  29.72 ( 0.07%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger, Merck KGaA, Continental, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Bechtle
Bechtle bietet Technologiekonzepte und umfassende IT-Lösungen für die digitale Transformation. Vom vollständigen IT-Arbeitsplatz über Datacenter und Multi-Cloud-Lösungen bis hin zu IT-Security und Künstliche Intelligenz entwickeln wir zukunftsfähige IT-Architekturen.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Semperit, Dominik Konrad, Wemove Runnin...

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996 (Börse Geschichte) (Börse...

» Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin ...

» News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberge...

» Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility ges...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner

» Börsepeople im Podcast S22/24: Viktoria Gass

» ATX-Trends: AT&S, wienerberger, Frequentis ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Evotec und Valneva vs. GlaxoSmithKline und Medigene – kommentierter KW 2 Peer Group Watch Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit
ATX TR-Frühmover: CA Immo, AT&S, OMV, Wienerberger, Lenzing, VIG, CPI Europe AG, Uniqa, Porr und EVN
SFC Energy und Ballard Power Systems vs. Verbio und – kommentierter KW 2 Peer Group Watch Energie
BNP Paribas und UBS vs. Sberbank und Commerzbank – kommentierter KW 2 Peer Group Watch Banken
Wie Manz, bet-at-home.com, Aixtron, GFT Technologies, SMA Solar und Wirecard für Gesprächsstoff sorgten
Wie SAP, Rheinmetall, Infineon, Allianz, MTU Aero Engines und Commerzbank für Gesprächsstoff im DAX sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2015
    Featured Partner Video

    Making of Börsenradio 2025 - Stimmen, Begegnungen, Verantwortung:

    Über 1.180 Interviews in einem Jahr. Tausende Begegnungen. Und viele Momente, die bleiben. Peter Heinrich und Andreas Groß blicken persönlich auf 2025 zurück. Es geht um Verantwortung, echtes Zuhör...

    Books josefchladek.com

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Wassili und Hans Luckhardt
    Zur neuen Wohnform
    1930
    Bauwelt-Verlag

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void

    Adriano Zanni
    Sequenze di Fabbrica
    2025
    Boring Machines



    Autor: Christine Petzwinkler

    09.01.2026, 1056 Zeichen

    Die Österreichische Post hat in der Landstraßer Hauptstraße 148 im 3. Wiener Gemeindebezirk eine neue Selbstbedienungsfiliale (SB) eröffnet. Damit erhalten über 6.000 Haushalte im Grätzl die Möglichkeit, ihre Pakete rund um die Uhr abzuholen oder zu versenden. Die neue SB-Filiale bietet auf fast 230 m² Platz für große Poststationen mit über 1.100 Abholfächern, was sie zu einem der größten SB-Standorte Österreichs macht, wie die Post mitteilt.
    Österreichische Post ( Akt. Indikation:  32,15 /32,30, -0,08%)

    Seit gestern notiert das Schweizer Insurtech-Unternehmen K2G Holding AG im Marktsegment direct market des Vienna MTF der Wiener Börse. Die Aktien können einmal täglich in einer Auktion gehandelt werden.

    Research: Die UBS bewertet wienerberger in einer Sektorstudie weiter mit Sell und Kursziel 25,0 Euro. Begründet wird die Zurückhaltung u.a. mit der Entwicklung im europäischen Wohnungsneubau.
    Wienerberger ( Akt. Indikation:  29,90 /30,00, 0,84%)

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.01.)


    (09.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    BörseGeschichte Podcast: Gerald Grohmann vor 10 Jahren zum ATX-25er




    Österreichische Post
    Akt. Indikation:  31.80 / 32.00
    Uhrzeit:  13:02:15
    Veränderung zu letztem SK:  0.16%
    Letzter SK:  31.85 ( -1.24%)

    Wienerberger
    Akt. Indikation:  29.86 / 30.00
    Uhrzeit:  13:02:15
    Veränderung zu letztem SK:  0.71%
    Letzter SK:  29.72 ( 0.07%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger, Merck KGaA, Continental, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Bechtle
    Bechtle bietet Technologiekonzepte und umfassende IT-Lösungen für die digitale Transformation. Vom vollständigen IT-Arbeitsplatz über Datacenter und Multi-Cloud-Lösungen bis hin zu IT-Security und Künstliche Intelligenz entwickeln wir zukunftsfähige IT-Architekturen.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Semperit, Dominik Konrad, Wemove Runnin...

    » Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996 (Börse Geschichte) (Börse...

    » Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin ...

    » News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberge...

    » Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility ges...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner

    » Börsepeople im Podcast S22/24: Viktoria Gass

    » ATX-Trends: AT&S, wienerberger, Frequentis ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Evotec und Valneva vs. GlaxoSmithKline und Medigene – kommentierter KW 2 Peer Group Watch Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit
    ATX TR-Frühmover: CA Immo, AT&S, OMV, Wienerberger, Lenzing, VIG, CPI Europe AG, Uniqa, Porr und EVN
    SFC Energy und Ballard Power Systems vs. Verbio und – kommentierter KW 2 Peer Group Watch Energie
    BNP Paribas und UBS vs. Sberbank und Commerzbank – kommentierter KW 2 Peer Group Watch Banken
    Wie Manz, bet-at-home.com, Aixtron, GFT Technologies, SMA Solar und Wirecard für Gesprächsstoff sorgten
    Wie SAP, Rheinmetall, Infineon, Allianz, MTU Aero Engines und Commerzbank für Gesprächsstoff im DAX sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2015
      Featured Partner Video

      Making of Börsenradio 2025 - Stimmen, Begegnungen, Verantwortung:

      Über 1.180 Interviews in einem Jahr. Tausende Begegnungen. Und viele Momente, die bleiben. Peter Heinrich und Andreas Groß blicken persönlich auf 2025 zurück. Es geht um Verantwortung, echtes Zuhör...

      Books josefchladek.com

      Marjolein Martinot
      Riverland
      2025
      Stanley / Barker

      Jan Holkup
      Posedy / Hunting Stands
      2025
      PositiF

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de