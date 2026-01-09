News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberger (Christine Petzwinkler)
Autor:
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
09.01.2026, 1056 Zeichen
Die Österreichische Post hat in der Landstraßer Hauptstraße 148 im 3. Wiener Gemeindebezirk eine neue Selbstbedienungsfiliale (SB) eröffnet. Damit erhalten über 6.000 Haushalte im Grätzl die Möglichkeit, ihre Pakete rund um die Uhr abzuholen oder zu versenden. Die neue SB-Filiale bietet auf fast 230 m² Platz für große Poststationen mit über 1.100 Abholfächern, was sie zu einem der größten SB-Standorte Österreichs macht, wie die Post mitteilt.
Österreichische Post ( Akt. Indikation: 32,15 /32,30, -0,08%)
Seit gestern notiert das Schweizer Insurtech-Unternehmen K2G Holding AG im Marktsegment direct market des Vienna MTF der Wiener Börse. Die Aktien können einmal täglich in einer Auktion gehandelt werden.
Research: Die UBS bewertet wienerberger in einer Sektorstudie weiter mit Sell und Kursziel 25,0 Euro. Begründet wird die Zurückhaltung u.a. mit der Entwicklung im europäischen Wohnungsneubau.
Wienerberger ( Akt. Indikation: 29,90 /30,00, 0,84%)
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.01.)
Österreichische Post
Uhrzeit: 13:02:15
Veränderung zu letztem SK: 0.16%
Letzter SK: 31.85 ( -1.24%)
Wienerberger
Uhrzeit: 13:02:15
Veränderung zu letztem SK: 0.71%
Letzter SK: 29.72 ( 0.07%)
