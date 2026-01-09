SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

09.01.2026, 1293 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:27 liegt der ATX mit -0.45 Prozent im Minus bei 5388 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.15% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Semperit mit +3.05% auf 13.52 Euro, dahinter FACC mit +1.80% auf 11.3 Euro und Pierer Mobility mit +1.21% auf 15.87 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25134 (+0.03%, Ultimo 2025: 24490, 2.60% ytd). Topperformer DAX sind Volkswagen Vz. mit +2.26% auf 104.1 Euro, dahinter adidas mit +2.00% auf 168.7 Euro und Siemens Energy mit +1.96% auf 125.875 Euro.

- News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberger
- Auf dem Radar: Rosgix, Österreichische Post
- Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin
- Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996
- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.46% vs. last #gabb, +2.39% ytd, +119.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259
Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254
Johannes Linhart: https://audio-cd.at/page/podcast/8250


(09.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Gerald Grohmann vor 10 Jahren zum ATX-25er




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger, Merck KGaA, Continental, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Semperit, Dominik Konrad, Wemove Runnin...

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996 (Börse Geschichte) (Börse...

» Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin ...

» News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberge...

» Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility ges...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner

» Börsepeople im Podcast S22/24: Viktoria Gass

» ATX-Trends: AT&S, wienerberger, Frequentis ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Evotec und Valneva vs. GlaxoSmithKline und Medigene – kommentierter KW 2 Peer Group Watch Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit
ATX TR-Frühmover: CA Immo, AT&S, OMV, Wienerberger, Lenzing, VIG, CPI Europe AG, Uniqa, Porr und EVN
SFC Energy und Ballard Power Systems vs. Verbio und – kommentierter KW 2 Peer Group Watch Energie
BNP Paribas und UBS vs. Sberbank und Commerzbank – kommentierter KW 2 Peer Group Watch Banken
Wie Manz, bet-at-home.com, Aixtron, GFT Technologies, SMA Solar und Wirecard für Gesprächsstoff sorgten
Wie SAP, Rheinmetall, Infineon, Allianz, MTU Aero Engines und Commerzbank für Gesprächsstoff im DAX sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2015
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1058: ATX vor dem Dezember-Verfall etwas schwächer, EVN mit der schönen 3; Opening Bell Thomas Hahn

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Niko Havranek
    Fleisch #74 „Ganz Wien“
    2025
    Self published

    Sasha & Cami Stone
    Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
    1933
    Arts et Métiers Graphiques

    Daniele Torriglia
    Il senso della presenza
    2025
    Self published

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM



    Autor: Christian Drastil

    09.01.2026, 1293 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 11:27 liegt der ATX mit -0.45 Prozent im Minus bei 5388 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.15% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Semperit mit +3.05% auf 13.52 Euro, dahinter FACC mit +1.80% auf 11.3 Euro und Pierer Mobility mit +1.21% auf 15.87 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25134 (+0.03%, Ultimo 2025: 24490, 2.60% ytd). Topperformer DAX sind Volkswagen Vz. mit +2.26% auf 104.1 Euro, dahinter adidas mit +2.00% auf 168.7 Euro und Siemens Energy mit +1.96% auf 125.875 Euro.

    - News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberger
    - Auf dem Radar: Rosgix, Österreichische Post
    - Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin
    - Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996
    - Österreich-Depots: Weekend-Bilanz
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.46% vs. last #gabb, +2.39% ytd, +119.90% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
    Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
    Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259
    Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254
    Johannes Linhart: https://audio-cd.at/page/podcast/8250


    (09.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    BörseGeschichte Podcast: Gerald Grohmann vor 10 Jahren zum ATX-25er




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger, Merck KGaA, Continental, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Uniqa
    Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Semperit, Dominik Konrad, Wemove Runnin...

    » Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996 (Börse Geschichte) (Börse...

    » Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin ...

    » News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberge...

    » Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility ges...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner

    » Börsepeople im Podcast S22/24: Viktoria Gass

    » ATX-Trends: AT&S, wienerberger, Frequentis ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Evotec und Valneva vs. GlaxoSmithKline und Medigene – kommentierter KW 2 Peer Group Watch Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit
    ATX TR-Frühmover: CA Immo, AT&S, OMV, Wienerberger, Lenzing, VIG, CPI Europe AG, Uniqa, Porr und EVN
    SFC Energy und Ballard Power Systems vs. Verbio und – kommentierter KW 2 Peer Group Watch Energie
    BNP Paribas und UBS vs. Sberbank und Commerzbank – kommentierter KW 2 Peer Group Watch Banken
    Wie Manz, bet-at-home.com, Aixtron, GFT Technologies, SMA Solar und Wirecard für Gesprächsstoff sorgten
    Wie SAP, Rheinmetall, Infineon, Allianz, MTU Aero Engines und Commerzbank für Gesprächsstoff im DAX sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2015
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1058: ATX vor dem Dezember-Verfall etwas schwächer, EVN mit der schönen 3; Opening Bell Thomas Hahn

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      JH Engström
      Dimma Brume Mist
      2025
      Void

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de