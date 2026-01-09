Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility gesucht
09.01.2026, 1293 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:27 liegt der ATX mit -0.45 Prozent im Minus bei 5388 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.15% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Semperit mit +3.05% auf 13.52 Euro, dahinter FACC mit +1.80% auf 11.3 Euro und Pierer Mobility mit +1.21% auf 15.87 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25134 (+0.03%, Ultimo 2025: 24490, 2.60% ytd). Topperformer DAX sind Volkswagen Vz. mit +2.26% auf 104.1 Euro, dahinter adidas mit +2.00% auf 168.7 Euro und Siemens Energy mit +1.96% auf 125.875 Euro.
- News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberger
- Auf dem Radar: Rosgix, Österreichische Post
- Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin
- Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996
- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.46% vs. last #gabb, +2.39% ytd, +119.90% seit Start 2013
BörseGeschichte Podcast: Gerald Grohmann vor 10 Jahren zum ATX-25er
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger, Merck KGaA, Continental, Fresenius Medical Care.
