Wiener Börse zu Mittag schwächer: Semperit, FACC und Pierer Mobility gesucht

Um 11:27 liegt der ATX mit -0.45 Prozent im Minus bei 5388 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.15% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Semperit mit +3.05% auf 13.52 Euro, dahinter FACC mit +1.80% auf 11.3 Euro und Pierer Mobility mit +1.21% auf 15.87 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25134 (+0.03%, Ultimo 2025: 24490, 2.60% ytd). Topperformer DAX sind Volkswagen Vz. mit +2.26% auf 104.1 Euro, dahinter adidas mit +2.00% auf 168.7 Euro und Siemens Energy mit +1.96% auf 125.875 Euro.

- News: Neue Aktie im direct market, News zu Post, Research zu wienerberger

- Auf dem Radar: Rosgix, Österreichische Post

- Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin

- Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996

- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.46% vs. last #gabb, +2.39% ytd, +119.90% seit Start 2013

