PIR-News: Auftrag für Porr, Rekord bei der Post, neue Manager bei Reploid (Christine Petzwinkler)

Bei einem Bieterverfahren zur Sanierung der Schleuse Kachlet im bayrischen Passau haben sich Porr, Habau und Felbermayr durchgesetzt. Im Auftrag des Wasserstraßen-Neubauamts Magdeburg werden die drei Unternehmen in einem Zeitraum von 13 Jahren beide bestehenden Schleusenkammern nacheinander generalinstandsetzen. Das Auftragsvolumen liegt insgesamt bei 290 Mio. Euro. Jede Schleuse wird im Endausbau etwa 335 m lang und 24 m breit sein. Bei der Errichtung kommt eine Vielzahl von Maßnahmen zum Einsatz, von Abbruch- und Erdbauarbeiten bis zu Betonbau, Leitungsbau und Stahlwasserbau. Bis zu 100 Mitarbeiter werden auf der Baustelle tätig sein, informiert Porr. Porr CEO Karl-Heinz Strauss: „Die Sanierung und Grundinstandsetzung von Verkehrswegen ist für die Porr ein zentrales Aufgabengebiet. Schiffsgebundenes Bauen am Wasser ist dabei immer herausfordernd. Bei diesem Projekt geht es um ein sehr anspruchsvolles Zusammenspiel unterschiedlicher Tätigkeiten. Zum Beispiel werden Bagger mit speziellen Fräsen, am Ponton stehend, Schlitze in die bestehende Schleusenmauer fräsen. In diesen Vertiefungen werden Anker gebohrt und die Nischen danach wieder mit Beton verschlossen. Wir sind stolz, als Porr gemeinsam mit unseren Partnern die große Bandbreite unserer Expertise demonstrieren zu können.“

Rekord: Mit 232 Millionen transportierten Paketen im abgelaufenen Jahr in Österreich hat die Österreichische Post einen neuen Rekord erreicht. Das bedeutet ein Mengenwachstum von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rein rechnerisch hat die Post im Jahr 2025 damit jedem*r Österreicher*in mehr als 25 Pakete zugestellt. Auch als gesamte Unternehmensgruppe verzeichnet das Unternehmen ein starkes Jahr: Erneut wurden mehr als eine halbe Milliarde Pakete in 13 Ländern befördert, wie die Post mitteilt. Als international tätige Logistikdienstleisterin erreicht die Österreichische Post AG rund 150 Millionen Empfänger*innen in 13 Ländern: Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Georgien, Kroatien, Montenegro, Serbien, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Usbekistan, Türkei und Österreich.

Die börsengelistete Reploid Group AG stockt die Direktorenebene auf. CEO Philip Pauer:„Für die nächste Wachstumsstufe ist ein versiertes Führungsteam von entscheidender Bedeutung. Mit ihrer herausragenden Expertise werden Andrew, Jean-Louis und Bernd maßgeblich dazu beitragen, Reploid für die erfolgreiche Umsetzung der Expansionsstrategie zu stärken.“ Andrew Bernard wird als Director International Business Development die globale Expansion des Unternehmens vorantreiben. Jean-Louis Varvier verantwortet als Director of Global Marketing die weltweiten Marketingagenden und Bernd Braunstein übernimmt mit 16. Jänner als Director Legal & Compliance die Rechts- und Compliance-Agenden für den Hersteller von Proteinen und Fetten sowie organischem Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege.





