Wiener Börse zu Mittag schwächer: Kapsch TrafficCom, AT&S und Österreichische Post gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
12.01.2026, 1342 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:54 liegt der ATX mit -0.33 Prozent im Minus bei 5385 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.11% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Kapsch TrafficCom mit +2.72% auf 6.04 Euro, dahinter AT&S mit +1.31% auf 32.925 Euro und Österreichische Post mit +1.10% auf 32.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25320 (+0.23%, Ultimo 2025: 24490, 3.15% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +2.04% auf 25.45 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.76% auf 40.195 Euro und Fresenius mit +1.69% auf 50.06 Euro.
- PIR-News: Auftrag für Porr, Rekord bei der Post, neue Manager bei Reploid
- Unser Volumensrobot sagt: Polytec, Addiko Bank, UBM auffällig
- Nachlese: Marija Marjanovic, Ernst Vejdovszky, Gerald Grohmann, mumak.me
- Börsegeschichte 12.1.: UBM, EVN
- Österreich-Depots: Stockpicking Österreich auf weiterem High
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.32% vs. last #gabb, +2.77% ytd, +120.70% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285
Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259
Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254
Wiener Börse Party #1070: ATX etwas schwächer, AT&S gesucht, Marinomed-Manager wechselt zu Reploid, Viktoria Gass Opening Bell
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger, Merck KGaA, Continental, Fresenius Medical Care.
Random Partner
EY
Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1070: ATX etwas schwächer, AT&S gesucht, Marinomed-M...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Kapsch TrafficCom, AT&S und Österreich...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Ernst Vejdovszky , Marija Marjanovic, T...
» Börsepeople im Podcast S22/25: Marija Marjanovic
» ATX-Trends: Semperit, UBM, FACC, Strabag ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gerald Grohmann, Marktrisiko 2026
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Semperit, Dominik Konrad, Wemove Runnin...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996 (Börse Geschichte) (Börse...
» Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1070: ATX etwas schwächer, AT...
- Wiener Börse zu Mittag schwächer: Kapsch TrafficC...
- Fear of missing out und Taking Profits bei wikifo...
- Reploid stockt Management-Team auf
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
- Porr saniert mit Partnern die Schleuse Kachlet in...
Featured Partner Video
174. Laufheld Online Workout für Läufer
0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...
Books josefchladek.com
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
JH Engström
Dimma Brume Mist
2025
Void
Albert Renger-Patzsch
Die Welt ist schön. Einhundert photographische Aufnahmen.
1931
Kurt Wolff
Elizabeth Alderliesten
Not Shameless
2025
Self published
12.01.2026, 1342 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:54 liegt der ATX mit -0.33 Prozent im Minus bei 5385 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.11% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Kapsch TrafficCom mit +2.72% auf 6.04 Euro, dahinter AT&S mit +1.31% auf 32.925 Euro und Österreichische Post mit +1.10% auf 32.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25320 (+0.23%, Ultimo 2025: 24490, 3.15% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +2.04% auf 25.45 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.76% auf 40.195 Euro und Fresenius mit +1.69% auf 50.06 Euro.
- PIR-News: Auftrag für Porr, Rekord bei der Post, neue Manager bei Reploid
- Unser Volumensrobot sagt: Polytec, Addiko Bank, UBM auffällig
- Nachlese: Marija Marjanovic, Ernst Vejdovszky, Gerald Grohmann, mumak.me
- Börsegeschichte 12.1.: UBM, EVN
- Österreich-Depots: Stockpicking Österreich auf weiterem High
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.32% vs. last #gabb, +2.77% ytd, +120.70% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285
Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259
Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254
Wiener Börse Party #1070: ATX etwas schwächer, AT&S gesucht, Marinomed-Manager wechselt zu Reploid, Viktoria Gass Opening Bell
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger, Merck KGaA, Continental, Fresenius Medical Care.
Random Partner
EY
Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1070: ATX etwas schwächer, AT&S gesucht, Marinomed-M...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Kapsch TrafficCom, AT&S und Österreich...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Ernst Vejdovszky , Marija Marjanovic, T...
» Börsepeople im Podcast S22/25: Marija Marjanovic
» ATX-Trends: Semperit, UBM, FACC, Strabag ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gerald Grohmann, Marktrisiko 2026
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Semperit, Dominik Konrad, Wemove Runnin...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 9.1.: Bitte wieder so wie 1996 (Börse Geschichte) (Börse...
» Nachlese: Viktoria Gass PwC, Herbert Ortner, Michael Marek Augenmedizin ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Party #1070: ATX etwas schwächer, AT...
- Wiener Börse zu Mittag schwächer: Kapsch TrafficC...
- Fear of missing out und Taking Profits bei wikifo...
- Reploid stockt Management-Team auf
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
- Porr saniert mit Partnern die Schleuse Kachlet in...
Featured Partner Video
174. Laufheld Online Workout für Läufer
0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...
Books josefchladek.com
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Erich Einhorn
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void