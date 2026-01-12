Wiener Börse zu Mittag schwächer: Kapsch TrafficCom, AT&S und Österreichische Post gesucht

12.01.2026, 1342 Zeichen

Um 11:54 liegt der ATX mit -0.33 Prozent im Minus bei 5385 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.11% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Kapsch TrafficCom mit +2.72% auf 6.04 Euro, dahinter AT&S mit +1.31% auf 32.925 Euro und Österreichische Post mit +1.10% auf 32.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25320 (+0.23%, Ultimo 2025: 24490, 3.15% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +2.04% auf 25.45 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.76% auf 40.195 Euro und Fresenius mit +1.69% auf 50.06 Euro.

- PIR-News: Auftrag für Porr, Rekord bei der Post, neue Manager bei Reploid

- Unser Volumensrobot sagt: Polytec, Addiko Bank, UBM auffällig

- Nachlese: Marija Marjanovic, Ernst Vejdovszky, Gerald Grohmann, mumak.me

- Börsegeschichte 12.1.: UBM, EVN

- Österreich-Depots: Stockpicking Österreich auf weiterem High

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.32% vs. last #gabb, +2.77% ytd, +120.70% seit Start 2013

Wiener Börse Party #1070: ATX etwas schwächer, AT&S gesucht, Marinomed-Manager wechselt zu Reploid, Viktoria Gass Opening Bell

