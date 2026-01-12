SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag schwächer: Kapsch TrafficCom, AT&S und Österreichische Post gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

12.01.2026, 1342 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:54 liegt der ATX mit -0.33 Prozent im Minus bei 5385 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.11% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Kapsch TrafficCom mit +2.72% auf 6.04 Euro, dahinter AT&S mit +1.31% auf 32.925 Euro und Österreichische Post mit +1.10% auf 32.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25320 (+0.23%, Ultimo 2025: 24490, 3.15% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +2.04% auf 25.45 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.76% auf 40.195 Euro und Fresenius mit +1.69% auf 50.06 Euro.

- PIR-News: Auftrag für Porr, Rekord bei der Post, neue Manager bei Reploid
- Unser Volumensrobot sagt: Polytec, Addiko Bank, UBM auffällig
- Nachlese: Marija Marjanovic, Ernst Vejdovszky, Gerald Grohmann, mumak.me
- Börsegeschichte 12.1.: UBM, EVN
- Österreich-Depots: Stockpicking Österreich auf weiterem High
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.32% vs. last #gabb, +2.77% ytd, +120.70% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285
Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259
Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254


(12.01.2026)

