Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 13.1.: Bitte wieder so wie 1997 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

13.01.2026, 401 Zeichen

Bisher gab es an einem 13. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.01. beträgt -0,19%. Der beste 13.01. fand im Jahr 1997 mit 2,29% statt, der schlechteste 13.01. im Jahr 1999 mit -3,51%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.01. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.01.)


(13.01.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Peter Brezinschek vor 10 Jahren zum ATX-25er




 

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:voestalpine, CA Immo, Andritz, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, Addiko Bank, Rosgix, SBO, Wienerberger, Rosenbauer, Marinomed Biotech, EVN, Mayr-Melnhof, AT&S, DO&CO, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Frequentis, Palfinger, Agrana, Amag, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, SW Umwelttechnik, Zumtobel, Wolford, Österreichische Post, Verbund, GEA Group, Merck KGaA.

Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

ATX TR-Frühmover: AT&S, Wienerberger, DO&CO, voestalpine, VIG, Erste Group, Bawag, Strabag, CPI Europe AG und RBI
Wie Tele Columbus, LPKF Laser, Ibu-Tec, Stratec Biomedical, Noratis und PNE Wind für Gesprächsstoff sorgten
Agrana-CEO: "Restrukturierungsmaßnahmen zeigen Wirkung"
Post kooperiert mit Shop Apotheke
Bechtle, Aurubis am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Wie Manz, Airbus Group, FACC, Alibaba Group Holding, ThyssenKrupp und Aixtron für Gesprächsstoff sorgten




    Star der Stunde: Frequentis 1.22%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.65%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(1)
    Star der Stunde: Addiko Bank 3.81%, Rutsch der Stunde: RBI -0.6%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Andritz(1), Fabasoft(1), Porr(1), Kontron(1), Erste Group(1)
    Star der Stunde: AT&S 0.94%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1%
    Star der Stunde: Polytec Group 2.02%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.71%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Fabasoft(1), Strabag(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.32%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.17%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Porr(1), Addiko Bank(1)
    Börsepeople im Podcast S22/22: Aferdita Bogdanovic

    Aferdita Bogdanovic ist Business Developerin und Corporate Fitness Trainerin. Wir starten mit einer Abschlussarbeit als Betriebswirtin über das Glückspiel & Sportwetten bis hin zu Maria Theresia, s...

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.01.)


    Aktien auf dem Radar:voestalpine, CA Immo, Andritz, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, Addiko Bank, Rosgix, SBO, Wienerberger, Rosenbauer, Marinomed Biotech, EVN, Mayr-Melnhof, AT&S, DO&CO, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Frequentis, Palfinger, Agrana, Amag, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, SW Umwelttechnik, Zumtobel, Wolford, Österreichische Post, Verbund, GEA Group, Merck KGaA.

    ATX TR-Frühmover: AT&S, Wienerberger, DO&CO, voestalpine, VIG, Erste Group, Bawag, Strabag, CPI Europe AG und RBI
    Wie Tele Columbus, LPKF Laser, Ibu-Tec, Stratec Biomedical, Noratis und PNE Wind für Gesprächsstoff sorgten
    Agrana-CEO: "Restrukturierungsmaßnahmen zeigen Wirkung"
    Post kooperiert mit Shop Apotheke
    Bechtle, Aurubis am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    Wie Manz, Airbus Group, FACC, Alibaba Group Holding, ThyssenKrupp und Aixtron für Gesprächsstoff sorgten




      Star der Stunde: Frequentis 1.22%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.65%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(1)
      Star der Stunde: Addiko Bank 3.81%, Rutsch der Stunde: RBI -0.6%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Andritz(1), Fabasoft(1), Porr(1), Kontron(1), Erste Group(1)
      Star der Stunde: AT&S 0.94%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1%
      Star der Stunde: Polytec Group 2.02%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.71%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Fabasoft(1), Strabag(1)
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.32%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.17%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Porr(1), Addiko Bank(1)
      Börsepeople im Podcast S22/22: Aferdita Bogdanovic

      Aferdita Bogdanovic ist Business Developerin und Corporate Fitness Trainerin. Wir starten mit einer Abschlussarbeit als Betriebswirtin über das Glückspiel & Sportwetten bis hin zu Maria Theresia, s...

