Börsegeschichte 13.1.: Bitte wieder so wie 1997 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
13.01.2026, 401 Zeichen
Bisher gab es an einem 13. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.01. beträgt -0,19%. Der beste 13.01. fand im Jahr 1997 mit 2,29% statt, der schlechteste 13.01. im Jahr 1999 mit -3,51%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.01. so: 0,00%.
BörseGeschichte Podcast: Peter Brezinschek vor 10 Jahren zum ATX-25er
