Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Erste Group, Austriacard und Bawag gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

13.01.2026, 1327 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 10:39 liegt der ATX mit -0.06 Prozent im Minus bei 5437 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2.07% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Erste Group mit +0.96% auf 105 Euro, dahinter Austriacard Holdings AG mit +0.89% auf 6.245 Euro und Bawag mit +0.84% auf 131.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25384 ( -0.08%, Ultimo 2025: 24490, 3.74% ytd). Topperformer DAX sind Symrise mit +6.08% auf 75.15 Euro, dahinter Zalando mit +4.73% auf 26.37 Euro und Brenntag mit +1.24% auf 50.42 Euro.

- In den News: Agrana-Zahlen, Pierer Mobility nun Bajaj Mobility, Post kauft zu
- Auf dem Radar: Rosgix, Wienerberger
- Nachlese: Bundesfinanzierungsagentur holt internationalen IR-Preis nach Österreich
- Börsegeschichte 13.1.: Bitte wieder so wie 1997
- Österreich-Depots: Wieder Rekord bei Stockpicking Österreich
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.14% vs. last #gabb, +2.91% ytd, +121.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285
Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259
Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254


(13.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Peter Brezinschek vor 10 Jahren zum ATX-25er




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:voestalpine, CA Immo, Andritz, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, Addiko Bank, Rosgix, SBO, Wienerberger, Rosenbauer, Marinomed Biotech, EVN, Mayr-Melnhof, AT&S, DO&CO, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Frequentis, Palfinger, Agrana, Amag, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, SW Umwelttechnik, Zumtobel, Wolford, Österreichische Post, Verbund, GEA Group, Merck KGaA.

