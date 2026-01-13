Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Erste Group, Austriacard und Bawag gesucht
13.01.2026, 1327 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 10:39 liegt der ATX mit -0.06 Prozent im Minus bei 5437 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2.07% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Erste Group mit +0.96% auf 105 Euro, dahinter Austriacard Holdings AG mit +0.89% auf 6.245 Euro und Bawag mit +0.84% auf 131.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25384 ( -0.08%, Ultimo 2025: 24490, 3.74% ytd). Topperformer DAX sind Symrise mit +6.08% auf 75.15 Euro, dahinter Zalando mit +4.73% auf 26.37 Euro und Brenntag mit +1.24% auf 50.42 Euro.
- In den News: Agrana-Zahlen, Pierer Mobility nun Bajaj Mobility, Post kauft zu
- Auf dem Radar: Rosgix, Wienerberger
- Nachlese: Bundesfinanzierungsagentur holt internationalen IR-Preis nach Österreich
- Börsegeschichte 13.1.: Bitte wieder so wie 1997
- Österreich-Depots: Wieder Rekord bei Stockpicking Österreich
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.14% vs. last #gabb, +2.91% ytd, +121.00% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285
Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259
Roland Sinkovits: https://audio-cd.at/page/podcast/8254
BörseGeschichte Podcast: Peter Brezinschek vor 10 Jahren zum ATX-25er
Aktien auf dem Radar:voestalpine, CA Immo, Andritz, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, Addiko Bank, Rosgix, SBO, Wienerberger, Rosenbauer, Marinomed Biotech, EVN, Mayr-Melnhof, AT&S, DO&CO, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Frequentis, Palfinger, Agrana, Amag, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, SW Umwelttechnik, Zumtobel, Wolford, Österreichische Post, Verbund, GEA Group, Merck KGaA.
