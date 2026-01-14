» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Austriacard, Polytec, Do&Co gesucht

14.01.2026, 1269 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:30 liegt der ATX mit +0.13 Prozent im Plus bei 5417 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +3.55% auf 6.41 Euro, dahinter Polytec Group mit +2.37% auf 3.675 Euro und DO&CO mit +1.67% auf 213 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25320 ( -0.40%, Ultimo 2025: 24490, 3.80% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +6.28% auf 41.39 Euro, dahinter BMW mit +2.46% auf 90.64 Euro und RWE mit +1.64% auf 49.04 Euro.

- PIR-News: In den News: Porr, VIG, Polytec, Bajaj Mobility, Bawag, Kapsch TrafficCom, Post, London-Roadshow

- #gabb Volumensradar: AT&S

- Nachlese: Michael Mayer Nullzwo, Max Otte, ZFA-Jahresauftakt

- Börsegeschichte 14.1.: Lenzing x2

- Österreich-Depots: Etwas schwächer

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.50% vs. last #gabb, +2.39% ytd, +119.90% seit Start 2013

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293

Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285

Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276

Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266

Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259

(14.01.2026)

BSN Podcasts

BörseGeschichte Podcast: Christian-Hendrik Knappe vor 10 Jahren zum ATX-25er

1. mind the #gabb





