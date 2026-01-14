SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Austriacard, Polytec, Do&Co gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

14.01.2026, 1269 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:30 liegt der ATX mit +0.13 Prozent im Plus bei 5417 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +3.55% auf 6.41 Euro, dahinter Polytec Group mit +2.37% auf 3.675 Euro und DO&CO mit +1.67% auf 213 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25320 ( -0.40%, Ultimo 2025: 24490, 3.80% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +6.28% auf 41.39 Euro, dahinter BMW mit +2.46% auf 90.64 Euro und RWE mit +1.64% auf 49.04 Euro.

- PIR-News: In den News: Porr, VIG, Polytec, Bajaj Mobility, Bawag, Kapsch TrafficCom, Post, London-Roadshow
-  #gabb Volumensradar: AT&S
- Nachlese: Michael Mayer Nullzwo, Max Otte, ZFA-Jahresauftakt
- Börsegeschichte 14.1.: Lenzing x2
- Österreich-Depots: Etwas schwächer
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.50% vs. last #gabb, +2.39% ytd, +119.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293
Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285
Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259


(14.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Christian-Hendrik Knappe vor 10 Jahren zum ATX-25er




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:DO&CO, Amag, AT&S, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, SBO, Rosgix, Rosenbauer, FACC, Lenzing, OMV, Polytec Group, Zumtobel, Porr, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Wienerberger, Wolford, Wolftank-Adisa, Palfinger, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Verbund, GEA Group, Bayer, Fresenius Medical Care, Symrise.

Random Partner

Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Max Otte, Christian-Hendrik Knappe, ETF...

» ATX-Trends: Bawag, Erste Group, Bajaj Mobility ...

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 14.1.: Lenzing x2 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Michael Mayer Nullzwo, Max Otte, ZFA-Jahresauftakt (audio cd.at)

» Wiener Börse Party #1072: ATX unverändert, Polytec erweitert Investments...

» PIR-News: In den News: Porr, VIG, Polytec, Bajaj Mobility, Bawag, Kapsch...

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Austriacard, Polytec, Do&Co gesucht

» ATX-Trends: Agrana, Addiko, EVN ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Michael Mayer Nullzwo, Ruf Pull, Addiko...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Messages 2024
Polytec übernimmt Composites-Geschäft von Profol
Asta Energy plant IPO in Frankfurt
Wie PNE Wind, Fresenius Medical Care, Sixt, Francotyp-Postalia, 3D Systems und Under Armour für Gesprächsstoff sorgten
Wie Bayer, K+S, Wirecard, Lufthansa, Aixtron und Ahlers für Gesprächsstoff sorgten
Warimpex startet Wohnungsverkauf in Krakau




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: VIG 1.71%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -0.81%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Wienerberger(2), Andritz(2), RBI(1), Addiko Bank(1), AT&S(1), OMV(1)
    Star der Stunde: Amag 1.84%, Rutsch der Stunde: Lenzing -0.99%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kapsch TrafficCom(1), Lenzing(1), Mayr-Melnhof(1), Porr(1), Wienerberger(1), Telekom Austria(1), Frequentis(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Polytec Group 3.33%, Rutsch der Stunde: OMV -2.6%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Porr(1)
    BSN MA-Event Lenzing
    Star der Stunde: Polytec Group 2.13%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.41%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Strabag(1), Porr(1)
    Featured Partner Video

    BörseGeschichte Podcast: Herbert Ortner vor 10 Jahren zum ATX-25er

    Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

    Books josefchladek.com

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void



    Autor: Christian Drastil

    14.01.2026, 1269 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 13:30 liegt der ATX mit +0.13 Prozent im Plus bei 5417 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +3.55% auf 6.41 Euro, dahinter Polytec Group mit +2.37% auf 3.675 Euro und DO&CO mit +1.67% auf 213 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25320 ( -0.40%, Ultimo 2025: 24490, 3.80% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +6.28% auf 41.39 Euro, dahinter BMW mit +2.46% auf 90.64 Euro und RWE mit +1.64% auf 49.04 Euro.

    - PIR-News: In den News: Porr, VIG, Polytec, Bajaj Mobility, Bawag, Kapsch TrafficCom, Post, London-Roadshow
    -  #gabb Volumensradar: AT&S
    - Nachlese: Michael Mayer Nullzwo, Max Otte, ZFA-Jahresauftakt
    - Börsegeschichte 14.1.: Lenzing x2
    - Österreich-Depots: Etwas schwächer
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.50% vs. last #gabb, +2.39% ytd, +119.90% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293
    Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285
    Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
    Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
    Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259


    (14.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    BörseGeschichte Podcast: Christian-Hendrik Knappe vor 10 Jahren zum ATX-25er




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:DO&CO, Amag, AT&S, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, SBO, Rosgix, Rosenbauer, FACC, Lenzing, OMV, Polytec Group, Zumtobel, Porr, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Wienerberger, Wolford, Wolftank-Adisa, Palfinger, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Verbund, GEA Group, Bayer, Fresenius Medical Care, Symrise.

    Random Partner

    Freisinger
    FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Max Otte, Christian-Hendrik Knappe, ETF...

    » ATX-Trends: Bawag, Erste Group, Bajaj Mobility ...

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 14.1.: Lenzing x2 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Michael Mayer Nullzwo, Max Otte, ZFA-Jahresauftakt (audio cd.at)

    » Wiener Börse Party #1072: ATX unverändert, Polytec erweitert Investments...

    » PIR-News: In den News: Porr, VIG, Polytec, Bajaj Mobility, Bawag, Kapsch...

    » Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Austriacard, Polytec, Do&Co gesucht

    » ATX-Trends: Agrana, Addiko, EVN ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Michael Mayer Nullzwo, Ruf Pull, Addiko...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Messages 2024
    Polytec übernimmt Composites-Geschäft von Profol
    Asta Energy plant IPO in Frankfurt
    Wie PNE Wind, Fresenius Medical Care, Sixt, Francotyp-Postalia, 3D Systems und Under Armour für Gesprächsstoff sorgten
    Wie Bayer, K+S, Wirecard, Lufthansa, Aixtron und Ahlers für Gesprächsstoff sorgten
    Warimpex startet Wohnungsverkauf in Krakau




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: VIG 1.71%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -0.81%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Wienerberger(2), Andritz(2), RBI(1), Addiko Bank(1), AT&S(1), OMV(1)
      Star der Stunde: Amag 1.84%, Rutsch der Stunde: Lenzing -0.99%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kapsch TrafficCom(1), Lenzing(1), Mayr-Melnhof(1), Porr(1), Wienerberger(1), Telekom Austria(1), Frequentis(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Polytec Group 3.33%, Rutsch der Stunde: OMV -2.6%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Porr(1)
      BSN MA-Event Lenzing
      Star der Stunde: Polytec Group 2.13%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.41%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: Strabag(1), Porr(1)
      Featured Partner Video

      BörseGeschichte Podcast: Herbert Ortner vor 10 Jahren zum ATX-25er

      Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

      Books josefchladek.com

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Albert Renger-Patzsch
      Die Welt ist schön. Einhundert photographische Aufnahmen.
      1931
      Kurt Wolff

      Sasha & Cami Stone
      Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
      1933
      Arts et Métiers Graphiques

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de