Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Austriacard, Polytec, Do&Co gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
14.01.2026, 1269 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:30 liegt der ATX mit +0.13 Prozent im Plus bei 5417 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +3.55% auf 6.41 Euro, dahinter Polytec Group mit +2.37% auf 3.675 Euro und DO&CO mit +1.67% auf 213 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25320 ( -0.40%, Ultimo 2025: 24490, 3.80% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +6.28% auf 41.39 Euro, dahinter BMW mit +2.46% auf 90.64 Euro und RWE mit +1.64% auf 49.04 Euro.
- PIR-News: In den News: Porr, VIG, Polytec, Bajaj Mobility, Bawag, Kapsch TrafficCom, Post, London-Roadshow
- #gabb Volumensradar: AT&S
- Nachlese: Michael Mayer Nullzwo, Max Otte, ZFA-Jahresauftakt
- Börsegeschichte 14.1.: Lenzing x2
- Österreich-Depots: Etwas schwächer
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.50% vs. last #gabb, +2.39% ytd, +119.90% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293
Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285
Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259
BörseGeschichte Podcast: Christian-Hendrik Knappe vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:DO&CO, Amag, AT&S, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, SBO, Rosgix, Rosenbauer, FACC, Lenzing, OMV, Polytec Group, Zumtobel, Porr, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Wienerberger, Wolford, Wolftank-Adisa, Palfinger, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Verbund, GEA Group, Bayer, Fresenius Medical Care, Symrise.
Random Partner
Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Max Otte, Christian-Hendrik Knappe, ETF...
» ATX-Trends: Bawag, Erste Group, Bajaj Mobility ...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.1.: Lenzing x2 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Michael Mayer Nullzwo, Max Otte, ZFA-Jahresauftakt (audio cd.at)
» Wiener Börse Party #1072: ATX unverändert, Polytec erweitert Investments...
» PIR-News: In den News: Porr, VIG, Polytec, Bajaj Mobility, Bawag, Kapsch...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Austriacard, Polytec, Do&Co gesucht
» ATX-Trends: Agrana, Addiko, EVN ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Michael Mayer Nullzwo, Ruf Pull, Addiko...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Analysten: Strabag immer noch zu einem Discount z...
- Fear of missing out bei wikifolio 15.01.26: TKMS
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
- DAX-Frühmover: Fresenius, adidas, Deutsche Teleko...
- ATX TR-Frühmover: OMV, AT&S, Wienerberger, Lenzin...
- BayWa, Aixtron am besten (Peer Group Watch Deutsc...
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Herbert Ortner vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
14.01.2026, 1269 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:30 liegt der ATX mit +0.13 Prozent im Plus bei 5417 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +3.55% auf 6.41 Euro, dahinter Polytec Group mit +2.37% auf 3.675 Euro und DO&CO mit +1.67% auf 213 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25320 ( -0.40%, Ultimo 2025: 24490, 3.80% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +6.28% auf 41.39 Euro, dahinter BMW mit +2.46% auf 90.64 Euro und RWE mit +1.64% auf 49.04 Euro.
- PIR-News: In den News: Porr, VIG, Polytec, Bajaj Mobility, Bawag, Kapsch TrafficCom, Post, London-Roadshow
- #gabb Volumensradar: AT&S
- Nachlese: Michael Mayer Nullzwo, Max Otte, ZFA-Jahresauftakt
- Börsegeschichte 14.1.: Lenzing x2
- Österreich-Depots: Etwas schwächer
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.50% vs. last #gabb, +2.39% ytd, +119.90% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293
Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285
Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259
BörseGeschichte Podcast: Christian-Hendrik Knappe vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:DO&CO, Amag, AT&S, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, SBO, Rosgix, Rosenbauer, FACC, Lenzing, OMV, Polytec Group, Zumtobel, Porr, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Wienerberger, Wolford, Wolftank-Adisa, Palfinger, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Verbund, GEA Group, Bayer, Fresenius Medical Care, Symrise.
Random Partner
Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Max Otte, Christian-Hendrik Knappe, ETF...
» ATX-Trends: Bawag, Erste Group, Bajaj Mobility ...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.1.: Lenzing x2 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Michael Mayer Nullzwo, Max Otte, ZFA-Jahresauftakt (audio cd.at)
» Wiener Börse Party #1072: ATX unverändert, Polytec erweitert Investments...
» PIR-News: In den News: Porr, VIG, Polytec, Bajaj Mobility, Bawag, Kapsch...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Austriacard, Polytec, Do&Co gesucht
» ATX-Trends: Agrana, Addiko, EVN ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Michael Mayer Nullzwo, Ruf Pull, Addiko...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Analysten: Strabag immer noch zu einem Discount z...
- Fear of missing out bei wikifolio 15.01.26: TKMS
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
- DAX-Frühmover: Fresenius, adidas, Deutsche Teleko...
- ATX TR-Frühmover: OMV, AT&S, Wienerberger, Lenzin...
- BayWa, Aixtron am besten (Peer Group Watch Deutsc...
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Herbert Ortner vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Albert Renger-Patzsch
Die Welt ist schön. Einhundert photographische Aufnahmen.
1931
Kurt Wolff
Sasha & Cami Stone
Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
1933
Arts et Métiers Graphiques