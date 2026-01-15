SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Amag, Polytec und Bajaj Mobility gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

15.01.2026, 1347 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:30 liegt der ATX mit -0.49 Prozent im Minus bei 5405 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Amag mit +3.48% auf 25.25 Euro, dahinter Polytec Group mit +3.33% auf 3.875 Euro und Bajaj Mobility mit +3.20% auf 16.78 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25279 ( -0.03%, Ultimo 2025: 24490, 3.25% ytd). Topperformer DAX sind Vonovia SE mit +2.24% auf 25.385 Euro, dahinter Merck KGaA mit +2.07% auf 129.625 Euro und Siemens Energy mit +1.82% auf 128.45 Euro.

- PIR-News: In den News: Strabag, Warimpex, Dadat, Tauros finanziert C-Seed, Asta Energy mit IPO
-  #gabb Jobradar: Agrana, wienerberger, Bawag
- Unser Volumensrobot sagt: Do&Co, Amag, AT&S
- Nachlese: Joe Brunner, Christian-Hendrik Knappe
- Börsegeschichte 15.1.: Extremes zu EVN
- Österreich-Depots: Das Amag-Thema macht Freude
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.50% vs. last #gabb, +2.91% ytd, +121.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293
Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285
Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259


(15.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wien mit uns präsentieren und Sprachmelodie vs. grosse Trauer




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post.

Random Partner

Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...

» Österreich-Depots: High zum Wochenende (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschic...

» Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)

» In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic (Christine Petzwinkler)

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht

» Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna

» ATX-Trends: Polytec, VIG, Uniqa, Bawag, Erste Group, RBI ...

» Wiener Börse Party #1073: ATX wieder auf High, Versicherer top, auch die...

» Österreich-Depots: Das Amag-Thema macht Freude (Depot Kommentar)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie Manz, Wirecard, Aixtron, Fresenius, Valneva und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
Fazits zu Agrana und SBO
Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wien mit uns präsentieren und Sprachmelodie vs. grosse Trauer
ATX charttechnisch: Kaufsignale sehr stark ausgeprägt
ATX TR-Frühmover: SBO, Wienerberger, Bawag, Lenzing, AT&S, CA Immo, Erste Group, Porr, Verbund und DO&CO
Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: SBO(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Porr(2), EVN(1)
    Star der Stunde: Porr 1.69%, Rutsch der Stunde: Telekom Austria -1.47%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: FACC(1), Uniqa(1), Kontron(1), voestalpine(1), Lenzing(1), Andritz(1)
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    Star der Stunde: Strabag 0.67%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.09%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), AT&S(2), UBM(1), VIG(1), CA Immo(1), Palfinger(1), Polytec Group(1), Porr(1)
    Star der Stunde: OMV 0.66%, Rutsch der Stunde: voestalpine -0.85%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: RBI(1), Porr(1)
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #16: Richard Dobetsberger - wie setzt der grösste wikifolio-Trader IR-Services ein (zB Bayer, Rheinmetall)?

    Richard "Ritschy" Dobetsberger ist mit mehr als 170 Mio. Euro in der Umbrella-Strategie der grösste Trader im wikifolio-Universum. Wie er mit den Services der IR-Abteilungen umgeht, erklärt er am B...

    Books josefchladek.com

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Daniele Torriglia
    Il senso della presenza
    2025
    Self published

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag



    Autor: Christian Drastil

    15.01.2026, 1347 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 13:30 liegt der ATX mit -0.49 Prozent im Minus bei 5405 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Amag mit +3.48% auf 25.25 Euro, dahinter Polytec Group mit +3.33% auf 3.875 Euro und Bajaj Mobility mit +3.20% auf 16.78 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25279 ( -0.03%, Ultimo 2025: 24490, 3.25% ytd). Topperformer DAX sind Vonovia SE mit +2.24% auf 25.385 Euro, dahinter Merck KGaA mit +2.07% auf 129.625 Euro und Siemens Energy mit +1.82% auf 128.45 Euro.

    - PIR-News: In den News: Strabag, Warimpex, Dadat, Tauros finanziert C-Seed, Asta Energy mit IPO
    -  #gabb Jobradar: Agrana, wienerberger, Bawag
    - Unser Volumensrobot sagt: Do&Co, Amag, AT&S
    - Nachlese: Joe Brunner, Christian-Hendrik Knappe
    - Börsegeschichte 15.1.: Extremes zu EVN
    - Österreich-Depots: Das Amag-Thema macht Freude
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.50% vs. last #gabb, +2.91% ytd, +121.00% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293
    Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285
    Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
    Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
    Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259


    (15.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wien mit uns präsentieren und Sprachmelodie vs. grosse Trauer




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post.

    Random Partner

    Strabag
    Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...

    » Österreich-Depots: High zum Wochenende (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschic...

    » Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)

    » In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic (Christine Petzwinkler)

    » Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht

    » Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna

    » ATX-Trends: Polytec, VIG, Uniqa, Bawag, Erste Group, RBI ...

    » Wiener Börse Party #1073: ATX wieder auf High, Versicherer top, auch die...

    » Österreich-Depots: Das Amag-Thema macht Freude (Depot Kommentar)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Manz, Wirecard, Aixtron, Fresenius, Valneva und Nemetschek für Gesprächsstoff sorgten
    Fazits zu Agrana und SBO
    Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wien mit uns präsentieren und Sprachmelodie vs. grosse Trauer
    ATX charttechnisch: Kaufsignale sehr stark ausgeprägt
    ATX TR-Frühmover: SBO, Wienerberger, Bawag, Lenzing, AT&S, CA Immo, Erste Group, Porr, Verbund und DO&CO
    Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: SBO(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Porr(2), EVN(1)
      Star der Stunde: Porr 1.69%, Rutsch der Stunde: Telekom Austria -1.47%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: FACC(1), Uniqa(1), Kontron(1), voestalpine(1), Lenzing(1), Andritz(1)
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      Star der Stunde: Strabag 0.67%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.09%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), AT&S(2), UBM(1), VIG(1), CA Immo(1), Palfinger(1), Polytec Group(1), Porr(1)
      Star der Stunde: OMV 0.66%, Rutsch der Stunde: voestalpine -0.85%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: RBI(1), Porr(1)
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #16: Richard Dobetsberger - wie setzt der grösste wikifolio-Trader IR-Services ein (zB Bayer, Rheinmetall)?

      Richard "Ritschy" Dobetsberger ist mit mehr als 170 Mio. Euro in der Umbrella-Strategie der grösste Trader im wikifolio-Universum. Wie er mit den Services der IR-Abteilungen umgeht, erklärt er am B...

      Books josefchladek.com

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
      So lebt man heute in Rußland
      1957
      Blüchert

      JH Engström
      Dimma Brume Mist
      2025
      Void

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de