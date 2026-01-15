Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Amag, Polytec und Bajaj Mobility gesucht

15.01.2026, 1347 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:30 liegt der ATX mit -0.49 Prozent im Minus bei 5405 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Amag mit +3.48% auf 25.25 Euro, dahinter Polytec Group mit +3.33% auf 3.875 Euro und Bajaj Mobility mit +3.20% auf 16.78 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25279 ( -0.03%, Ultimo 2025: 24490, 3.25% ytd). Topperformer DAX sind Vonovia SE mit +2.24% auf 25.385 Euro, dahinter Merck KGaA mit +2.07% auf 129.625 Euro und Siemens Energy mit +1.82% auf 128.45 Euro.

- PIR-News: In den News: Strabag, Warimpex, Dadat, Tauros finanziert C-Seed, Asta Energy mit IPO

- #gabb Jobradar: Agrana, wienerberger, Bawag

- Unser Volumensrobot sagt: Do&Co, Amag, AT&S

- Nachlese: Joe Brunner, Christian-Hendrik Knappe

- Börsegeschichte 15.1.: Extremes zu EVN

- Österreich-Depots: Das Amag-Thema macht Freude

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.50% vs. last #gabb, +2.91% ytd, +121.00% seit Start 2013

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293

Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285

Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276

Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266

Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259

(15.01.2026)

Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wien mit uns präsentieren und Sprachmelodie vs. grosse Trauer

mind the #gabb





