Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Amag, Polytec und Bajaj Mobility gesucht
Autor:
Christian Drastil
15.01.2026, 1347 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:30 liegt der ATX mit -0.49 Prozent im Minus bei 5405 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Amag mit +3.48% auf 25.25 Euro, dahinter Polytec Group mit +3.33% auf 3.875 Euro und Bajaj Mobility mit +3.20% auf 16.78 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25279 ( -0.03%, Ultimo 2025: 24490, 3.25% ytd). Topperformer DAX sind Vonovia SE mit +2.24% auf 25.385 Euro, dahinter Merck KGaA mit +2.07% auf 129.625 Euro und Siemens Energy mit +1.82% auf 128.45 Euro.
- PIR-News: In den News: Strabag, Warimpex, Dadat, Tauros finanziert C-Seed, Asta Energy mit IPO
- #gabb Jobradar: Agrana, wienerberger, Bawag
- Unser Volumensrobot sagt: Do&Co, Amag, AT&S
- Nachlese: Joe Brunner, Christian-Hendrik Knappe
- Börsegeschichte 15.1.: Extremes zu EVN
- Österreich-Depots: Das Amag-Thema macht Freude
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.50% vs. last #gabb, +2.91% ytd, +121.00% seit Start 2013
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293
Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285
Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259
Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wien mit uns präsentieren und Sprachmelodie vs. grosse Trauer
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post.
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wien mit uns präsentieren und Sprachmelodie vs. grosse Trauer
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post.
