SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

16.01.2026, 570 Zeichen

Abs. High/Low:
16.01.2017: High - Agrana: 31.55 Euro zum Kalender

under MA200:
16.01.2025: Austriacard Holdings AG: Am längsten unter MA200: 258 Tage (endete am: 16.01.2025)

Bisher gab es an einem 16. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 16.01. beträgt 0,11%. Der beste 16.01. fand im Jahr 2009 mit 2,25% statt, der schlechteste 16.01. im Jahr 2008 mit -2,61%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 16.01. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.01.)


(16.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Heiko Thieme vor 10 Jahren zum ATX-25er




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.

Random Partner

RBI
Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cyan, Klöckner & Co.

» Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...

» Österreich-Depots: High zum Wochenende (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschic...

» Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)

» In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic (Christine Petzwinkler)

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht

» Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna

» ATX-Trends: Polytec, VIG, Uniqa, Bawag, Erste Group, RBI ...

» Wiener Börse Party #1073: ATX wieder auf High, Versicherer top, auch die...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie Siemens Energy, Brenntag, BASF, Deutsche Telekom, Zalando und Fresenius Medical Care für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Wie Wirecard, SBO, K+S, Ahlers, Valneva und Zumtobel für Gesprächsstoff sorgten
Wie SBO, Wienerberger, AT&S, voestalpine, Bawag und Verbund für Gesprächsstoff im ATX sorgten
ATX TR-Frühmover: SBO, Wienerberger, Bawag, Lenzing, AT&S, CA Immo, Erste Group, Porr, Verbund und DO&CO
Wie Nike und Nike für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
Wie Pantaflix, Klöckner, Drägerwerk, Noratis, Suess Microtec und Lanxess für Gesprächsstoff sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    BSN Vola-Event Bayer
    #gabb #2020
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1068: ATX leicht fester, warum die Post zu erwähnen ist, Mostböck & Co. mit guten Infos, Drastil als Augenmedizin-Model

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Claudia Andujar
    Genocídio do Yanomami
    2025
    Void

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Wassili und Hans Luckhardt
    Zur neuen Wohnform
    1930
    Bauwelt-Verlag



    Autor: Börse Geschichte

    16.01.2026, 570 Zeichen

    Abs. High/Low:
    16.01.2017: High - Agrana: 31.55 Euro zum Kalender

    under MA200:
    16.01.2025: Austriacard Holdings AG: Am längsten unter MA200: 258 Tage (endete am: 16.01.2025)

    Bisher gab es an einem 16. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 16.01. beträgt 0,11%. Der beste 16.01. fand im Jahr 2009 mit 2,25% statt, der schlechteste 16.01. im Jahr 2008 mit -2,61%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 16.01. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.01.)


    (16.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    BörseGeschichte Podcast: Heiko Thieme vor 10 Jahren zum ATX-25er




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.

    Random Partner

    RBI
    Die Raiffeisen Bank International ist eine der führenden Corporate- und Investment-Banken Österreichs und in 11 Märkten Zentral- und Osteuropas als Universalbank tätig. Darüber hinaus bietet der RBI-Konzern zahlreiche weitere Finanzdienstleistungen an, zum Beispiel in den Bereichen Leasing, Asset Management und M&A.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cyan, Klöckner & Co.

    » Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...

    » Österreich-Depots: High zum Wochenende (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschic...

    » Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)

    » In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic (Christine Petzwinkler)

    » Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht

    » Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna

    » ATX-Trends: Polytec, VIG, Uniqa, Bawag, Erste Group, RBI ...

    » Wiener Börse Party #1073: ATX wieder auf High, Versicherer top, auch die...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Siemens Energy, Brenntag, BASF, Deutsche Telekom, Zalando und Fresenius Medical Care für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Wie Wirecard, SBO, K+S, Ahlers, Valneva und Zumtobel für Gesprächsstoff sorgten
    Wie SBO, Wienerberger, AT&S, voestalpine, Bawag und Verbund für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    ATX TR-Frühmover: SBO, Wienerberger, Bawag, Lenzing, AT&S, CA Immo, Erste Group, Porr, Verbund und DO&CO
    Wie Nike und Nike für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten
    Wie Pantaflix, Klöckner, Drägerwerk, Noratis, Suess Microtec und Lanxess für Gesprächsstoff sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      BSN Vola-Event Bayer
      #gabb #2020
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1068: ATX leicht fester, warum die Post zu erwähnen ist, Mostböck & Co. mit guten Infos, Drastil als Augenmedizin-Model

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Albert Renger-Patzsch
      Die Welt ist schön. Einhundert photographische Aufnahmen.
      1931
      Kurt Wolff

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Erich Einhorn
      Im Flug nach Moskau
      1959
      Artia

      Niko Havranek
      Fleisch #74 „Ganz Wien“
      2025
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de