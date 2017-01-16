Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
16.01.2026, 570 Zeichen
Abs. High/Low:
16.01.2017: High - Agrana: 31.55 Euro zum Kalender
under MA200:
16.01.2025: Austriacard Holdings AG: Am längsten unter MA200: 258 Tage (endete am: 16.01.2025)
Bisher gab es an einem 16. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 16.01. beträgt 0,11%. Der beste 16.01. fand im Jahr 2009 mit 2,25% statt, der schlechteste 16.01. im Jahr 2008 mit -2,61%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 16.01. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.01.)
