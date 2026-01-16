Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
16.01.2026, 1266 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:00 liegt der ATX mit -0.26 Prozent im Minus bei 5457 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2.45% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +4.27% auf 6.6 Euro, dahinter Amag mit +2.17% auf 25.95 Euro und Bawag mit +1.64% auf 136.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25300 ( -0.21%, Ultimo 2025: 24490, 3.52% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.43% auf 132.6 Euro, dahinter Fresenius mit +1.35% auf 50.32 Euro und Airbus Group mit +1.08% auf 217.175 Euro.
- In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic
- #gabb Volumensradar: Amag, Polytec, Do&Co
- Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell
- Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard
- Österreich-Depots: High zum Wochenende
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.23% vs. last #gabb, +3.14% ytd, +121.50% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301
Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293
Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285
Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
BörseGeschichte Podcast: Heiko Thieme vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.
Random Partner
Warimpex
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cyan, Klöckner & Co.
» Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...
» Österreich-Depots: High zum Wochenende (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschic...
» Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)
» In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht
» Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna
» ATX-Trends: Polytec, VIG, Uniqa, Bawag, Erste Group, RBI ...
» Wiener Börse Party #1073: ATX wieder auf High, Versicherer top, auch die...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Alibaba Group Holding und Zalando vs. Snapchat un...
- Hochtief und Strabag vs. Wienerberger und Porr – ...
- HSBC Holdings und Banco Santander vs. Sberbank un...
- Polytec Group und Toyota Motor Corp. vs. Leoni un...
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cy...
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Michael Buhl vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Claudia Andujar
Genocídio do Yanomami
2025
Void
Albert Renger-Patzsch
Die Welt ist schön. Einhundert photographische Aufnahmen.
1931
Kurt Wolff
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
16.01.2026, 1266 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:00 liegt der ATX mit -0.26 Prozent im Minus bei 5457 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2.45% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +4.27% auf 6.6 Euro, dahinter Amag mit +2.17% auf 25.95 Euro und Bawag mit +1.64% auf 136.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25300 ( -0.21%, Ultimo 2025: 24490, 3.52% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.43% auf 132.6 Euro, dahinter Fresenius mit +1.35% auf 50.32 Euro und Airbus Group mit +1.08% auf 217.175 Euro.
- In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic
- #gabb Volumensradar: Amag, Polytec, Do&Co
- Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell
- Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard
- Österreich-Depots: High zum Wochenende
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.23% vs. last #gabb, +3.14% ytd, +121.50% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301
Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293
Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285
Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266
BörseGeschichte Podcast: Heiko Thieme vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.
Random Partner
Warimpex
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cyan, Klöckner & Co.
» Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...
» Österreich-Depots: High zum Wochenende (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschic...
» Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)
» In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht
» Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna
» ATX-Trends: Polytec, VIG, Uniqa, Bawag, Erste Group, RBI ...
» Wiener Börse Party #1073: ATX wieder auf High, Versicherer top, auch die...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Alibaba Group Holding und Zalando vs. Snapchat un...
- Hochtief und Strabag vs. Wienerberger und Porr – ...
- HSBC Holdings und Banco Santander vs. Sberbank un...
- Polytec Group und Toyota Motor Corp. vs. Leoni un...
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cy...
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Michael Buhl vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Erich Einhorn
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Albert Renger-Patzsch
Die Welt ist schön. Einhundert photographische Aufnahmen.
1931
Kurt Wolff