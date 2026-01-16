SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

16.01.2026, 1266 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:00 liegt der ATX mit -0.26 Prozent im Minus bei 5457 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2.45% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +4.27% auf 6.6 Euro, dahinter Amag mit +2.17% auf 25.95 Euro und Bawag mit +1.64% auf 136.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25300 ( -0.21%, Ultimo 2025: 24490, 3.52% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.43% auf 132.6 Euro, dahinter Fresenius mit +1.35% auf 50.32 Euro und Airbus Group mit +1.08% auf 217.175 Euro.

- In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic
-  #gabb Volumensradar: Amag, Polytec, Do&Co
- Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell
- Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard
- Österreich-Depots: High zum Wochenende
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.23% vs. last #gabb, +3.14% ytd, +121.50% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301
Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293
Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285
Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266


(16.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Heiko Thieme vor 10 Jahren zum ATX-25er




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.

Random Partner

Warimpex
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    BörseGeschichte Podcast: Michael Buhl vor 10 Jahren zum ATX-25er

    Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

