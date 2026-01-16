» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht

16.01.2026, 1266 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:00 liegt der ATX mit -0.26 Prozent im Minus bei 5457 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2.45% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +4.27% auf 6.6 Euro, dahinter Amag mit +2.17% auf 25.95 Euro und Bawag mit +1.64% auf 136.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25300 ( -0.21%, Ultimo 2025: 24490, 3.52% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.43% auf 132.6 Euro, dahinter Fresenius mit +1.35% auf 50.32 Euro und Airbus Group mit +1.08% auf 217.175 Euro.

- In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic

- #gabb Volumensradar: Amag, Polytec, Do&Co

- Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell

- Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard

- Österreich-Depots: High zum Wochenende

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.23% vs. last #gabb, +3.14% ytd, +121.50% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301

Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293

Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285

Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276

Christian Drastil MD: https://audio-cd.at/page/podcast/8266

(16.01.2026)

BSN Podcasts

BörseGeschichte Podcast: Heiko Thieme vor 10 Jahren zum ATX-25er

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.

Random Partner Warimpex

Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cyan, Klöckner & Co.

» Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...

» Österreich-Depots: High zum Wochenende (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschic...

» Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)

» In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic (Christine Petzwinkler)

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht

» Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna

» ATX-Trends: Polytec, VIG, Uniqa, Bawag, Erste Group, RBI ...

» Wiener Börse Party #1073: ATX wieder auf High, Versicherer top, auch die...