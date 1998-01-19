SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 19.1.: BWT, Leykam, SBO, RHI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

19.01.2026, 746 Zeichen

Indexumstellungen:
19.01.1998: BWT, Semperit kommen in den ATX, Leykam, Wr. Städtische (Vorzüge) scheiden aus dem ATX aus

Positive Serie in Tagen:
19.01.2004: SBO: Längste positive Serie: 10 Tage (endete am 19.01.2004) zum Kalender

Gleichbleibende Serie in Tagen:
19.01.2021: RHI Magnesita: Längste gleichbleibende Serie: 3 Tage (endete am 19.01.2021)

Bisher gab es an einem 19. Januar 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 19.01. beträgt 0,25%. Der beste 19.01. fand im Jahr 1996 mit 2,86% statt, der schlechteste 19.01. im Jahr 2009 mit -5,21%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 19.01. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.01.)


(19.01.2026)

