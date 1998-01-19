Börsegeschichte 19.1.: BWT, Leykam, SBO, RHI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
19.01.2026, 746 Zeichen
Indexumstellungen:
19.01.1998: BWT, Semperit kommen in den ATX, Leykam, Wr. Städtische (Vorzüge) scheiden aus dem ATX aus
Positive Serie in Tagen:
19.01.2004: SBO: Längste positive Serie: 10 Tage (endete am 19.01.2004) zum Kalender
Gleichbleibende Serie in Tagen:
19.01.2021: RHI Magnesita: Längste gleichbleibende Serie: 3 Tage (endete am 19.01.2021)
Bisher gab es an einem 19. Januar 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 19.01. beträgt 0,25%. Der beste 19.01. fand im Jahr 1996 mit 2,86% statt, der schlechteste 19.01. im Jahr 2009 mit -5,21%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 19.01. so: 0,00%.
