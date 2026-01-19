PIR-News: Porr mit Auftrag, Verbund mit Turbinen-Deal, Allzeithoch beim Fondsvolumen, FMA-Strafe (Christine Petzwinkler)
Porr hat einen 150 Mio. Euro-Straßenbauauftrag in Polen erhalten: Die Baugesellschaft wurde von der Generaldirektion für Landesstraßen und Autobahnen (GDDKiA) mit einem der drei Bauabschnitte der Westumfahrung Stettin beauftragt. Die Porr wird die mehr als 13 km lange Strecke Kołbaskowo–Dołuje innerhalb von 41 Monaten realisieren. Der Auftragswert beträgt rund 150 Mio. Euro. Porr-CEO Karl Heinz Strauss: „Die S6-Route ist ein wichtiger Impuls für die Entwicklung Nordwestpolens und sorgt zugleich für mehr Verkehrssicherheit und einem verbesserten Verkehrsfluss im Raum der Metropolregion Stettin. Wir freuen uns darauf, mit der GDDKiA an diesem Projekt zusammenzuarbeiten, und werden das Vorhaben in der gewohnt hohen Qualität und Termintreue sowie natürlich unter Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit umsetzen.“
Die Verbund-Tochter Verbund Green Power hat mit der Nordex Group einen mehrjährigen Rahmenvertrag über die potenzielle Beschaffung von bis zu 700 MW Windkraftkapazität geschlossen. Es wurde die Lieferung und Bereitstellung von bis zu 105 Nordex-Onshore-Windturbinen (jeweils mit einer Leistung von 7 MW) für die zukünftigen Windprojekte von Verbund Green Power in sechs Kernmärkten vereinbart, und zwar Österreich, Deutschland, Spanien, Italien, Rumänien und Albanien. Die Partnerschaftsvereinbarung läuft bis 2030.
Die VÖIG hat die Statistik für 2025 vorgelegt: Demnach hat sich das österreichische Fondsvolumen seit Jahresbeginn 2025 um 7,5 Prozent auf rund 236,5 Mrd. Euro erhöht und somit ein neues Allzeithoch erreicht. Die Nettomittelzuflüsse betrugen 7 Mrd. Euro. Die höchsten Nettomittelzuflüsse erreichten die Aktienfonds mit rund 3,9 Mrd. Euro, gefolgt von den Rentenfonds mit rund 3,1 Mrd. Euro, wie die VOIG mitteilt. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen betrug 2025 satte 1,7 Mrd. Euro, und die Kursgewinne beliefen sich auf rund 11,2 Mrd. Euro. Performancesieger im 1-Jahreszeitraum waren Aktienfonds Österreich mit 40,4 Prozent, gefolgt von Aktienfonds Europa ex UK mit 39,4 Prozent und Aktien Asien und Pazifischer Raum mit 24,2 Prozent. Aktienfonds Europa (EU) performten mit 17,3 Prozent. Im Laufe der vergangenen 10 Jahre entwickelten sich laut VÖIG Aktienfonds mit Schwerpunkt Europa ex UK am besten mit einem Plus von 7,3 Prozent p.a., gefolgt von Aktienfonds Österreich mit 7,2 Prozent p.a., Aktienfonds Nordamerika performten mit 6,9 Prozent p.a.. Insgesamt verwalteten die 15 österreichischen Verwaltungsgesellschaften per Ende Dezember 2025 exakt 1994 Wertpapierfonds, davon 991 Publikumsfonds und 1.003 Spezialfonds. Es wurden 136 Investmentfonds geschlossen und 175 fusioniert. Gleichzeitig wurden im vergangenen Jahr 51 Fonds neu aufgelegt.
Wie wichtig die rechtzeitige Meldung von Beteiligungs-Veränderungen ist, beweist einmal mehr eine jüngst verhängte Strafzahlung der FMA: So hat die Behörde gegen die CA Immo wegen zwei Verstößen gegen das BörseG 2018 eine Zusatzstrafe von 112.000 Euro verhängt. Die CA Immo habe hinsichtlich zweier Beteiligungsmeldungen, einmal betreffend eine Überschreitung und einmal betreffend eine Unterschreitung der 4 Prozent-Grenze für Beteiligungen, unterlassen, die in den jeweiligen Mitteilungen enthaltenen Informationen rechtzeitig zu veröffentlichen, wie auf der FMA-Website zu lesen ist. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig, so die FMA.
