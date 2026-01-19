Wiener Börse zu Mittag schwächer: Telekom Austria, Bawag und Kapsch TrafficCom gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
19.01.2026, 1277 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:42 liegt der ATX mit -0.69 Prozent im Minus bei 5432 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.99% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Telekom Austria mit +1.50% auf 8.79 Euro, dahinter Bawag mit +0.48% auf 137.15 Euro und Kapsch TrafficCom mit +0.34% auf 5.98 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25007 ( -1.15%, Ultimo 2025: 24490, 3.30% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +6.97% auf 44.4075 Euro, dahinter Rheinmetall mit +2.75% auf 1954.25 Euro und Deutsche Telekom mit +1.31% auf 27.405 Euro.
- PIR-News: Porr mit Auftrag, Verbund mit Turbinen-Deal, Allzeithoch beim Fondsvolumen, FMA-Strafe
- #gabb Volumensradar: Amag, Polytec, Do&Co
- Nachlese: Barbara Riedl-Wiesinger
- Börsegeschichte 19.1.: BWT, Leykam, SBO, RHI
- Österreich-Depots: Schwächer
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.81% vs. last #gabb, +2.30% ytd, +119.70% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307
Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301
Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293
Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285
Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.
Random Partner
Bechtle
Bechtle bietet Technologiekonzepte und umfassende IT-Lösungen für die digitale Transformation. Vom vollständigen IT-Arbeitsplatz über Datacenter und Multi-Cloud-Lösungen bis hin zu IT-Security und Künstliche Intelligenz entwickeln wir zukunftsfähige IT-Architekturen.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» PIR-News: Porr mit Auftrag, Verbund mit Turbinen-Deal, Allzeithoch beim ...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Telekom Austria, Bawag und Kapsch Traf...
» ATX-Trends: AT&S, Uniqa, Austriacard Holdings, wienerberger ...
» Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cyan, Klöckner & Co.
» Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...
» Österreich-Depots: High zum Wochenende (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschic...
» Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- PIR-News: Porr mit Auftrag, Verbund mit Turbinen-...
- (Christian Drastil)
- Wiener Börse zu Mittag schwächer: Telekom Austria...
- Verbund und Nordex schließen Rahmenvertag über bi...
- Fondsvolumen auf Rekord-Niveau - Aktienfonds Öste...
- FMA: 112.000 Euro Strafe für CA Immo
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Franz Gasselsberger vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Elizabeth Alderliesten
Remember Who You Once Were
2024
Self published
JH Engström
Dimma Brume Mist
2025
Void
Sasha & Cami Stone
Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
1933
Arts et Métiers Graphiques
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
19.01.2026, 1277 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:42 liegt der ATX mit -0.69 Prozent im Minus bei 5432 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.99% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Telekom Austria mit +1.50% auf 8.79 Euro, dahinter Bawag mit +0.48% auf 137.15 Euro und Kapsch TrafficCom mit +0.34% auf 5.98 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25007 ( -1.15%, Ultimo 2025: 24490, 3.30% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +6.97% auf 44.4075 Euro, dahinter Rheinmetall mit +2.75% auf 1954.25 Euro und Deutsche Telekom mit +1.31% auf 27.405 Euro.
- PIR-News: Porr mit Auftrag, Verbund mit Turbinen-Deal, Allzeithoch beim Fondsvolumen, FMA-Strafe
- #gabb Volumensradar: Amag, Polytec, Do&Co
- Nachlese: Barbara Riedl-Wiesinger
- Börsegeschichte 19.1.: BWT, Leykam, SBO, RHI
- Österreich-Depots: Schwächer
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.81% vs. last #gabb, +2.30% ytd, +119.70% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307
Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301
Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293
Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285
Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.
Random Partner
Bechtle
Bechtle bietet Technologiekonzepte und umfassende IT-Lösungen für die digitale Transformation. Vom vollständigen IT-Arbeitsplatz über Datacenter und Multi-Cloud-Lösungen bis hin zu IT-Security und Künstliche Intelligenz entwickeln wir zukunftsfähige IT-Architekturen.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» PIR-News: Porr mit Auftrag, Verbund mit Turbinen-Deal, Allzeithoch beim ...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Telekom Austria, Bawag und Kapsch Traf...
» ATX-Trends: AT&S, Uniqa, Austriacard Holdings, wienerberger ...
» Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cyan, Klöckner & Co.
» Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...
» Österreich-Depots: High zum Wochenende (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschic...
» Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- PIR-News: Porr mit Auftrag, Verbund mit Turbinen-...
- (Christian Drastil)
- Wiener Börse zu Mittag schwächer: Telekom Austria...
- Verbund und Nordex schließen Rahmenvertag über bi...
- Fondsvolumen auf Rekord-Niveau - Aktienfonds Öste...
- FMA: 112.000 Euro Strafe für CA Immo
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Franz Gasselsberger vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Marjolein Martinot
Riverland
2025
Stanley / Barker
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Claudia Andujar
Genocídio do Yanomami
2025
Void
Robert Frank
Os Americanos (first Brazilian edition)
2017
Instituto Moreira Salles
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie