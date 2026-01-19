SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag schwächer: Telekom Austria, Bawag und Kapsch TrafficCom gesucht

Autor:
Christian Drastil
Autor: Christian Drastil
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

19.01.2026, 1277 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:42 liegt der ATX mit -0.69 Prozent im Minus bei 5432 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.99% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Telekom Austria mit +1.50% auf 8.79 Euro, dahinter Bawag mit +0.48% auf 137.15 Euro und Kapsch TrafficCom mit +0.34% auf 5.98 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25007 ( -1.15%, Ultimo 2025: 24490, 3.30% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +6.97% auf 44.4075 Euro, dahinter Rheinmetall mit +2.75% auf 1954.25 Euro und Deutsche Telekom mit +1.31% auf 27.405 Euro.

- PIR-News: Porr mit Auftrag, Verbund mit Turbinen-Deal, Allzeithoch beim Fondsvolumen, FMA-Strafe
-  #gabb Volumensradar: Amag, Polytec, Do&Co
- Nachlese: Barbara Riedl-Wiesinger
- Börsegeschichte 19.1.: BWT, Leykam, SBO, RHI
- Österreich-Depots: Schwächer
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.81% vs. last #gabb, +2.30% ytd, +119.70% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307
Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301
Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293
Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285
Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276


(19.01.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.

