Wiener Börse zu Mittag schwächer: Telekom Austria, Bawag und Kapsch TrafficCom gesucht

Um 13:42 liegt der ATX mit -0.69 Prozent im Minus bei 5432 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.99% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Telekom Austria mit +1.50% auf 8.79 Euro, dahinter Bawag mit +0.48% auf 137.15 Euro und Kapsch TrafficCom mit +0.34% auf 5.98 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25007 ( -1.15%, Ultimo 2025: 24490, 3.30% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +6.97% auf 44.4075 Euro, dahinter Rheinmetall mit +2.75% auf 1954.25 Euro und Deutsche Telekom mit +1.31% auf 27.405 Euro.

- PIR-News: Porr mit Auftrag, Verbund mit Turbinen-Deal, Allzeithoch beim Fondsvolumen, FMA-Strafe

- #gabb Volumensradar: Amag, Polytec, Do&Co

- Nachlese: Barbara Riedl-Wiesinger

- Börsegeschichte 19.1.: BWT, Leykam, SBO, RHI

- Österreich-Depots: Schwächer

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.81% vs. last #gabb, +2.30% ytd, +119.70% seit Start 2013

Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger

