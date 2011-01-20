Börsegeschichte 20.1.: Extremes zu FACC, Polytec, RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
20.01.2026, 718 Zeichen
Extrema:
20.01.2016: Flop 2: FACC: -16.7319% - [Flop 1: -20.7524% (12.03.2020), Flop 3: -14.1757% (16.10.2014)] zum Kalender
20.01.2011: Top 2: Polytec Group: 21.81% - [Top 1: 22.44% (13.09.2010), Top 3: 21.72% (04.08.2010)] zum Kalender
Indexumstellungen:
20.01.2014: Raiffeisen (3. Aufnahme) ersetzt Andritz im ATX five
Bisher gab es an einem 20. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.01. beträgt -0,34%. Der beste 20.01. fand im Jahr 1998 mit 2,47% statt, der schlechteste 20.01. im Jahr 2016 mit -3,36%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.01. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.01.)
Wiener Börse Party #1076: ATX deutlich im Minus und wieder beim Ultimo-Wert, nur UBM im Plus, PIR 2026 mit begleitendem neuem wikifolio
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Rosenbauer, Uniqa, VIG, Zumtobel, Marinomed Biotech, Frequentis, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Palfinger, FACC, Pierer Mobility, Rath AG, Agrana, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Österreichische Post, Verbund, Bayer, adidas, Continental, E.ON , RWE, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank.
Random Partner
BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 20.1.: Extremes zu FACC, Polytec, RBI (Börse Geschichte)...
» Nachlese: Franziska Schmalzl (audio cd.at)
» PIR-News: Flughafen Wien-Ausblick, Strabag kauft, Auftrag für Kapsch Tra...
» Wiener Börse Party #1076: ATX deutlich im Minus und wieder beim Ultimo-W...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Nur UBM im Plus
» ATX-Trends: Verbund, Telekom Austria, voestalpine ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Barbara Riedl-Wiesinger, ASML, Siemens ...
» Wiener Börse Party #1075: ATX leichter; Telekom, VIG und Uniqa gesucht, ...
» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 19.1.: BWT, Leykam, SBO, RHI (Börse Geschichte) (BörseGe...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 20.1.: Extremes zu FACC, Polytec,...
- Nachlese: Franziska Schmalzl (audio cd.at)
- #gabb Volumensradar: Amag, Polytec, Austriacard (...
- PIR-News: Flughafen Wien-Ausblick, Strabag kauft,...
- Wiener Börse Party #1076: ATX deutlich im Minus u...
- Bestätigtes "Buy" für DO & CO
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: ATX TR zum 35er heute mit schnellstem 1000er-Marken-Sprung ever und der WBI ist über 2000!
Mitte November ging der ATX TR über 12.000 Punkte, heute zum 35er des rückgerechneten Starts schon erstmals über 13.000. Der schnellste Runde-Marke-Sprung in der Geschichte. Und der WBI, der ist be...
Books josefchladek.com
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Krass Clement
Født af mørket
2025
Gyldendal
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
20.01.2026, 718 Zeichen
Extrema:
20.01.2016: Flop 2: FACC: -16.7319% - [Flop 1: -20.7524% (12.03.2020), Flop 3: -14.1757% (16.10.2014)] zum Kalender
20.01.2011: Top 2: Polytec Group: 21.81% - [Top 1: 22.44% (13.09.2010), Top 3: 21.72% (04.08.2010)] zum Kalender
Indexumstellungen:
20.01.2014: Raiffeisen (3. Aufnahme) ersetzt Andritz im ATX five
Bisher gab es an einem 20. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.01. beträgt -0,34%. Der beste 20.01. fand im Jahr 1998 mit 2,47% statt, der schlechteste 20.01. im Jahr 2016 mit -3,36%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.01. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.01.)
Wiener Börse Party #1076: ATX deutlich im Minus und wieder beim Ultimo-Wert, nur UBM im Plus, PIR 2026 mit begleitendem neuem wikifolio
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Rosenbauer, Uniqa, VIG, Zumtobel, Marinomed Biotech, Frequentis, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Palfinger, FACC, Pierer Mobility, Rath AG, Agrana, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Österreichische Post, Verbund, Bayer, adidas, Continental, E.ON , RWE, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank.
Random Partner
BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 20.1.: Extremes zu FACC, Polytec, RBI (Börse Geschichte)...
» Nachlese: Franziska Schmalzl (audio cd.at)
» PIR-News: Flughafen Wien-Ausblick, Strabag kauft, Auftrag für Kapsch Tra...
» Wiener Börse Party #1076: ATX deutlich im Minus und wieder beim Ultimo-W...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Nur UBM im Plus
» ATX-Trends: Verbund, Telekom Austria, voestalpine ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Barbara Riedl-Wiesinger, ASML, Siemens ...
» Wiener Börse Party #1075: ATX leichter; Telekom, VIG und Uniqa gesucht, ...
» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 19.1.: BWT, Leykam, SBO, RHI (Börse Geschichte) (BörseGe...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 20.1.: Extremes zu FACC, Polytec,...
- Nachlese: Franziska Schmalzl (audio cd.at)
- #gabb Volumensradar: Amag, Polytec, Austriacard (...
- PIR-News: Flughafen Wien-Ausblick, Strabag kauft,...
- Wiener Börse Party #1076: ATX deutlich im Minus u...
- Bestätigtes "Buy" für DO & CO
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: ATX TR zum 35er heute mit schnellstem 1000er-Marken-Sprung ever und der WBI ist über 2000!
Mitte November ging der ATX TR über 12.000 Punkte, heute zum 35er des rückgerechneten Starts schon erstmals über 13.000. Der schnellste Runde-Marke-Sprung in der Geschichte. Und der WBI, der ist be...
Books josefchladek.com
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha