Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 20.1.: Extremes zu FACC, Polytec, RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

20.01.2026, 718 Zeichen

Extrema:
20.01.2016: Flop 2: FACC: -16.7319% - [Flop 1: -20.7524% (12.03.2020), Flop 3: -14.1757% (16.10.2014)] zum Kalender
20.01.2011: Top 2: Polytec Group: 21.81% - [Top 1: 22.44% (13.09.2010), Top 3: 21.72% (04.08.2010)] zum Kalender

Indexumstellungen:
20.01.2014: Raiffeisen (3. Aufnahme) ersetzt Andritz im ATX five

Bisher gab es an einem 20. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.01. beträgt -0,34%. Der beste 20.01. fand im Jahr 1998 mit 2,47% statt, der schlechteste 20.01. im Jahr 2016 mit -3,36%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.01. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.01.)


(20.01.2026)

Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Rosenbauer, Uniqa, VIG, Zumtobel, Marinomed Biotech, Frequentis, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Palfinger, FACC, Pierer Mobility, Rath AG, Agrana, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Österreichische Post, Verbund, Bayer, adidas, Continental, E.ON , RWE, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank.

    Extrema:
    20.01.2016: Flop 2: FACC: -16.7319% - [Flop 1: -20.7524% (12.03.2020), Flop 3: -14.1757% (16.10.2014)] zum Kalender
    20.01.2011: Top 2: Polytec Group: 21.81% - [Top 1: 22.44% (13.09.2010), Top 3: 21.72% (04.08.2010)] zum Kalender

    Indexumstellungen:
    20.01.2014: Raiffeisen (3. Aufnahme) ersetzt Andritz im ATX five

    Bisher gab es an einem 20. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.01. beträgt -0,34%. Der beste 20.01. fand im Jahr 1998 mit 2,47% statt, der schlechteste 20.01. im Jahr 2016 mit -3,36%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.01. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.01.)


    (20.01.2026)

    Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Rosenbauer, Uniqa, VIG, Zumtobel, Marinomed Biotech, Frequentis, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Palfinger, FACC, Pierer Mobility, Rath AG, Agrana, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Österreichische Post, Verbund, Bayer, adidas, Continental, E.ON , RWE, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank.

