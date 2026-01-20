PIR-News: Flughafen Wien-Ausblick, Strabag kauft, Auftrag für Kapsch TrafficCom, Research zu Verbund und europäische Aktien (Christine Petzwinkler)

20.01.2026, 3709 Zeichen

Der Flughafen Wien gibt einen Ausblick auf 2026 und rechnet insgesamt mit rückläufigen Zahlen gegenüber 2025: Für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Flughafen Wien rund 30 Mio. Passagieren am Standort Wien und 41,5 Mio. Reisenden in der Flughafen-Wien-Gruppe (inkl. Malta und Kosice) und damit weniger als 2025. Zum Vergleich: Im abgelaufenen Jahr 2025 stieg das Passagieraufkommen in der Flughafen-Wien-Gruppe auf insgesamt 43.446.207 Passagiere (+4,9 Prozent). Die Passagierzahlen am Flughafen Wien stiegen von Jänner bis Dezember 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent auf 32.559.115 Passagiere. Auch bei den Geschäftszahlen geht das Unternehmen von einem Rückgang zu 2025 aus: Im Jahr 2026 wird ein Umsatz von rund 1.050 Mio. Euro, ein EBITDA von rund 415 Mio. Euro, ein Periodenergebnis vor Minderheiten von rund 210 Mio. Euro und ein Periodenergebnis nach Minderheiten von rund 185 Mio. Euro erwartet. Der Flughafen Wien wird am 2 März vorläufige Ergebnisse für 2025 veröffentlichen. Bisher hat das Unternehmen für 2025 einen Umsatz von rund 1.080 Mio. Euro, ein EBITDA von rund 440 Mio. Euro und ein Periodenergebnis vor Minderheiten von rund 230 Mio. Euro für 2025 in Aussicht gestellt. Die Vorstände Julian Jäger und Günther Ofner appellieren an die Politik, die staatliche Flugabgabe signifikant zu reduzieren, die "wachstumsfeindliche EU-Luftfahrtregulierung" zu reformieren und Verfahren durch eine Novellierung des UVP-Verfahrens zu beschleunigen, wie sie meinen.

Strabag UK hat Medienberichten zufolge die Übernahme von Vermögenswerten des Energieinfrastrukturunternehmens Gunning Transmission & Distribution Services (GTDS) von der Ethical Power Group abgeschlossen. Laut Strabag stellt die Integration der GTDS-Assets einen wichtigen Schritt für den Eintritt in die regulierten Energiemärkte Großbritanniens und Irlands dar und stärkt die Energiekompetenz des Unternehmens durch die Erweiterung um Expertise in der Installation und Inbetriebnahme von Hochspannungsanlagen. Im Geschäftsjahr bis August 2024 erzielte GTDS laut Berich einen Umsatz von 96 Mio. Pfund (ca. 110,5 Mio. Euro) – gegenüber 44 Mio. Pfund im Jahr 2023 (ca. 50,6 Mio. Euro). Firmengründer Gordon Gunning verkaufte das Unternehmen im Mai 2024 an die Ethical Power Group Ltd.

Kapsch TrafficCom erhielt eine Vertragserweiterung für die Lieferung und technische Wartung des Multi-Lane Free Flow (MLFF)-Mautsystems auf der neu gebauten Autobahn Patras-Pyrgos in Griechenland. Im Rahmen des von der Konzessionsgesellschaft Olympia Odos vergebenen Projekts wird die Technologie von Kapsch TrafficCom auf 65 Kilometern der Autobahn A5 installiert, die die griechische Stadt Patras mit dem historischen Ort Olympia verbindet. Der Auftrag umfasst die Installation von 14 neuen Mautbrücken, die mit VDX-Kameras von Kapsch TrafficCom ausgestattet sind und ein hybrides Mautmodell unterstützen, das Mautstellen und Free-Flow-Maut kombiniert.

Research: Die US-Bank Citigroup stuft europäische Aktien aufgrund des Grönland-Konflikts zwischen Europa und den USA von "Übergewichten“ auf "Neutral“ herab. Die Analysten verweisen auf einen eingetrübten Gewinnausblick aufgrund der jüngsten Eskalation, die auf den kurzfristigen Perspektiven europäischer Unternehmen laste.

Die Analysten der Deutschen Bank nehmen das Kursziel für die Verbund-Aktie von 60,0 auf 58,0 Euro zurück und bestätigen die "Sell"-Empfehlung.

