SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: Flughafen Wien-Ausblick, Strabag kauft, Auftrag für Kapsch TrafficCom, Research zu Verbund und europäische Aktien (Christine Petzwinkler)

20.01.2026, 3709 Zeichen

Der Flughafen Wien gibt einen Ausblick auf 2026 und rechnet insgesamt mit rückläufigen Zahlen gegenüber 2025: Für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Flughafen Wien rund 30 Mio. Passagieren am Standort Wien und 41,5 Mio. Reisenden in der Flughafen-Wien-Gruppe (inkl. Malta und Kosice) und damit weniger als 2025. Zum Vergleich: Im abgelaufenen Jahr 2025 stieg das Passagieraufkommen in der Flughafen-Wien-Gruppe auf insgesamt 43.446.207 Passagiere (+4,9 Prozent). Die Passagierzahlen am Flughafen Wien stiegen von Jänner bis Dezember 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent auf 32.559.115 Passagiere. Auch bei den Geschäftszahlen geht das Unternehmen von einem Rückgang zu 2025 aus: Im Jahr 2026 wird ein Umsatz von rund 1.050 Mio. Euro, ein EBITDA von rund 415 Mio. Euro, ein Periodenergebnis vor Minderheiten von rund 210 Mio. Euro und ein Periodenergebnis nach Minderheiten von rund 185 Mio. Euro erwartet. Der Flughafen Wien wird am 2 März vorläufige Ergebnisse für 2025 veröffentlichen. Bisher hat das Unternehmen für 2025 einen Umsatz von rund 1.080 Mio. Euro, ein EBITDA von rund 440 Mio. Euro und ein Periodenergebnis vor Minderheiten von rund 230 Mio. Euro für 2025 in Aussicht gestellt. Die Vorstände Julian Jäger und Günther Ofner appellieren an die Politik, die staatliche Flugabgabe signifikant zu reduzieren, die "wachstumsfeindliche EU-Luftfahrtregulierung" zu reformieren und Verfahren durch eine Novellierung des UVP-Verfahrens zu beschleunigen, wie sie meinen.
Flughafen Wien ( Akt. Indikation:  55,00 /55,20, -0,54%)

Strabag UK hat Medienberichten zufolge die Übernahme von Vermögenswerten des Energieinfrastrukturunternehmens Gunning Transmission & Distribution Services (GTDS) von der Ethical Power Group abgeschlossen. Laut Strabag stellt die Integration der GTDS-Assets einen wichtigen Schritt für den Eintritt in die regulierten Energiemärkte Großbritanniens und Irlands dar und stärkt die Energiekompetenz des Unternehmens durch die Erweiterung um Expertise in der Installation und Inbetriebnahme von Hochspannungsanlagen. Im Geschäftsjahr bis August 2024 erzielte GTDS laut Berich einen Umsatz von 96 Mio. Pfund (ca. 110,5 Mio. Euro) – gegenüber 44 Mio. Pfund im Jahr 2023 (ca. 50,6 Mio. Euro). Firmengründer Gordon Gunning verkaufte das Unternehmen im Mai 2024 an die Ethical Power Group Ltd.
Strabag ( Akt. Indikation:  78,80 /79,10, -3,01%)

Kapsch TrafficCom erhielt eine Vertragserweiterung für die Lieferung und technische Wartung des Multi-Lane Free Flow (MLFF)-Mautsystems auf der neu gebauten Autobahn Patras-Pyrgos in Griechenland. Im Rahmen des von der Konzessionsgesellschaft Olympia Odos vergebenen Projekts wird die Technologie von Kapsch TrafficCom auf 65 Kilometern der Autobahn A5 installiert, die die griechische Stadt Patras mit dem historischen Ort Olympia verbindet. Der Auftrag umfasst die Installation von 14 neuen Mautbrücken, die mit VDX-Kameras von Kapsch TrafficCom ausgestattet sind und ein hybrides Mautmodell unterstützen, das Mautstellen und Free-Flow-Maut kombiniert.
Kapsch TrafficCom ( Akt. Indikation:  5,82 /5,90, -2,33%)

Research: Die US-Bank Citigroup stuft europäische Aktien aufgrund des Grönland-Konflikts zwischen Europa und den USA von "Übergewichten“ auf "Neutral“ herab. Die Analysten verweisen auf einen eingetrübten Gewinnausblick aufgrund der jüngsten Eskalation, die auf den kurzfristigen Perspektiven europäischer Unternehmen laste.

Die Analysten der Deutschen Bank nehmen das Kursziel für die Verbund-Aktie von 60,0 auf 58,0 Euro zurück und bestätigen die "Sell"-Empfehlung.
Verbund ( Akt. Indikation:  60,35 /60,55, -2,18%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.01.)


(20.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1076: ATX deutlich im Minus und wieder beim Ultimo-Wert, nur UBM im Plus, PIR 2026 mit begleitendem neuem wikifolio




Flughafen Wien
Akt. Indikation:  55.00 / 55.40
Uhrzeit:  15:30:06
Veränderung zu letztem SK:  -0.36%
Letzter SK:  55.40 ( 0.73%)

Kapsch TrafficCom
Akt. Indikation:  5.78 / 5.86
Uhrzeit:  15:29:39
Veränderung zu letztem SK:  -3.00%
Letzter SK:  6.00 ( 0.67%)

Strabag
Akt. Indikation:  79.00 / 79.20
Uhrzeit:  15:32:14
Veränderung zu letztem SK:  -2.83%
Letzter SK:  81.40 ( -1.93%)

Verbund
Akt. Indikation:  59.70 / 59.85
Uhrzeit:  15:32:32
Veränderung zu letztem SK:  -3.28%
Letzter SK:  61.80 ( -2.60%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Rosenbauer, Uniqa, VIG, Zumtobel, Marinomed Biotech, Frequentis, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Palfinger, FACC, Pierer Mobility, Rath AG, Agrana, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Österreichische Post, Verbund, Bayer, adidas, Continental, E.ON , RWE, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank.

Random Partner

Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börsegeschichte 20.1.: Extremes zu FACC, Polytec, RBI (Börse Geschichte)...

» Nachlese: Franziska Schmalzl (audio cd.at)

» PIR-News: Flughafen Wien-Ausblick, Strabag kauft, Auftrag für Kapsch Tra...

» Wiener Börse Party #1076: ATX deutlich im Minus und wieder beim Ultimo-W...

» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Nur UBM im Plus

» ATX-Trends: Verbund, Telekom Austria, voestalpine ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Barbara Riedl-Wiesinger, ASML, Siemens ...

» Wiener Börse Party #1075: ATX leichter; Telekom, VIG und Uniqa gesucht, ...

» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 19.1.: BWT, Leykam, SBO, RHI (Börse Geschichte) (BörseGe...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Tour de Friends 2016
Wie Pantaflix, BayWa, BT Group, Lanxess, Noratis und Ryanair für Gesprächsstoff sorgten
Hochwasser in NÖ (Greifenstein/Altenberg) sowie beim Verbund Kraftwerk Greifenstein
Jobs, Karriere, Chancen, Ausbildung, Feedback 2022
Strabag UK stärkt Präsenz im britischen Hochspannungs-Energiesektor
Grönland-Spannungen - Citigroup stuft europäische Aktien herab




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    xtrader zu VIG
    Star der Stunde: Österreichische Post 0.31%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -0.97%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: SBO(1), Porr(1), Uniqa(1), Frequentis(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Bawag 1.27%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -0.9%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), Kontron(1), SBO(1)
    Star der Stunde: DO&CO 0.25%, Rutsch der Stunde: Semperit -2.45%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Porr(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 0.48%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -2.82%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(2), Porr(2), VIG(2), Mayr-Melnhof(1), Verbund(1)
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #22: Christian Schreckeis holt mit seinem OeBFA-Team einen internationalen IR-Award nach Österreich

    Christian Schreckeis ist Abteilungsleiter Emissions- und Portfoliomanagement, Investor Relations & Bundeshaushalt bei der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA). Mit seinem Team hat er...

    Books josefchladek.com

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
    So lebt man heute in Rußland
    1957
    Blüchert

    Elizabeth Alderliesten
    Remember Who You Once Were
    2024
    Self published

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published



    Autor: Christine Petzwinkler

    20.01.2026, 3709 Zeichen

    Der Flughafen Wien gibt einen Ausblick auf 2026 und rechnet insgesamt mit rückläufigen Zahlen gegenüber 2025: Für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Flughafen Wien rund 30 Mio. Passagieren am Standort Wien und 41,5 Mio. Reisenden in der Flughafen-Wien-Gruppe (inkl. Malta und Kosice) und damit weniger als 2025. Zum Vergleich: Im abgelaufenen Jahr 2025 stieg das Passagieraufkommen in der Flughafen-Wien-Gruppe auf insgesamt 43.446.207 Passagiere (+4,9 Prozent). Die Passagierzahlen am Flughafen Wien stiegen von Jänner bis Dezember 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent auf 32.559.115 Passagiere. Auch bei den Geschäftszahlen geht das Unternehmen von einem Rückgang zu 2025 aus: Im Jahr 2026 wird ein Umsatz von rund 1.050 Mio. Euro, ein EBITDA von rund 415 Mio. Euro, ein Periodenergebnis vor Minderheiten von rund 210 Mio. Euro und ein Periodenergebnis nach Minderheiten von rund 185 Mio. Euro erwartet. Der Flughafen Wien wird am 2 März vorläufige Ergebnisse für 2025 veröffentlichen. Bisher hat das Unternehmen für 2025 einen Umsatz von rund 1.080 Mio. Euro, ein EBITDA von rund 440 Mio. Euro und ein Periodenergebnis vor Minderheiten von rund 230 Mio. Euro für 2025 in Aussicht gestellt. Die Vorstände Julian Jäger und Günther Ofner appellieren an die Politik, die staatliche Flugabgabe signifikant zu reduzieren, die "wachstumsfeindliche EU-Luftfahrtregulierung" zu reformieren und Verfahren durch eine Novellierung des UVP-Verfahrens zu beschleunigen, wie sie meinen.
    Flughafen Wien ( Akt. Indikation:  55,00 /55,20, -0,54%)

    Strabag UK hat Medienberichten zufolge die Übernahme von Vermögenswerten des Energieinfrastrukturunternehmens Gunning Transmission & Distribution Services (GTDS) von der Ethical Power Group abgeschlossen. Laut Strabag stellt die Integration der GTDS-Assets einen wichtigen Schritt für den Eintritt in die regulierten Energiemärkte Großbritanniens und Irlands dar und stärkt die Energiekompetenz des Unternehmens durch die Erweiterung um Expertise in der Installation und Inbetriebnahme von Hochspannungsanlagen. Im Geschäftsjahr bis August 2024 erzielte GTDS laut Berich einen Umsatz von 96 Mio. Pfund (ca. 110,5 Mio. Euro) – gegenüber 44 Mio. Pfund im Jahr 2023 (ca. 50,6 Mio. Euro). Firmengründer Gordon Gunning verkaufte das Unternehmen im Mai 2024 an die Ethical Power Group Ltd.
    Strabag ( Akt. Indikation:  78,80 /79,10, -3,01%)

    Kapsch TrafficCom erhielt eine Vertragserweiterung für die Lieferung und technische Wartung des Multi-Lane Free Flow (MLFF)-Mautsystems auf der neu gebauten Autobahn Patras-Pyrgos in Griechenland. Im Rahmen des von der Konzessionsgesellschaft Olympia Odos vergebenen Projekts wird die Technologie von Kapsch TrafficCom auf 65 Kilometern der Autobahn A5 installiert, die die griechische Stadt Patras mit dem historischen Ort Olympia verbindet. Der Auftrag umfasst die Installation von 14 neuen Mautbrücken, die mit VDX-Kameras von Kapsch TrafficCom ausgestattet sind und ein hybrides Mautmodell unterstützen, das Mautstellen und Free-Flow-Maut kombiniert.
    Kapsch TrafficCom ( Akt. Indikation:  5,82 /5,90, -2,33%)

    Research: Die US-Bank Citigroup stuft europäische Aktien aufgrund des Grönland-Konflikts zwischen Europa und den USA von "Übergewichten“ auf "Neutral“ herab. Die Analysten verweisen auf einen eingetrübten Gewinnausblick aufgrund der jüngsten Eskalation, die auf den kurzfristigen Perspektiven europäischer Unternehmen laste.

    Die Analysten der Deutschen Bank nehmen das Kursziel für die Verbund-Aktie von 60,0 auf 58,0 Euro zurück und bestätigen die "Sell"-Empfehlung.
    Verbund ( Akt. Indikation:  60,35 /60,55, -2,18%)

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.01.)


    (20.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1076: ATX deutlich im Minus und wieder beim Ultimo-Wert, nur UBM im Plus, PIR 2026 mit begleitendem neuem wikifolio




    Flughafen Wien
    Akt. Indikation:  55.00 / 55.40
    Uhrzeit:  15:30:06
    Veränderung zu letztem SK:  -0.36%
    Letzter SK:  55.40 ( 0.73%)

    Kapsch TrafficCom
    Akt. Indikation:  5.78 / 5.86
    Uhrzeit:  15:29:39
    Veränderung zu letztem SK:  -3.00%
    Letzter SK:  6.00 ( 0.67%)

    Strabag
    Akt. Indikation:  79.00 / 79.20
    Uhrzeit:  15:32:14
    Veränderung zu letztem SK:  -2.83%
    Letzter SK:  81.40 ( -1.93%)

    Verbund
    Akt. Indikation:  59.70 / 59.85
    Uhrzeit:  15:32:32
    Veränderung zu letztem SK:  -3.28%
    Letzter SK:  61.80 ( -2.60%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Rosenbauer, Uniqa, VIG, Zumtobel, Marinomed Biotech, Frequentis, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Palfinger, FACC, Pierer Mobility, Rath AG, Agrana, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Österreichische Post, Verbund, Bayer, adidas, Continental, E.ON , RWE, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank.

    Random Partner

    Polytec
    Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

    >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börsegeschichte 20.1.: Extremes zu FACC, Polytec, RBI (Börse Geschichte)...

    » Nachlese: Franziska Schmalzl (audio cd.at)

    » PIR-News: Flughafen Wien-Ausblick, Strabag kauft, Auftrag für Kapsch Tra...

    » Wiener Börse Party #1076: ATX deutlich im Minus und wieder beim Ultimo-W...

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Nur UBM im Plus

    » ATX-Trends: Verbund, Telekom Austria, voestalpine ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Barbara Riedl-Wiesinger, ASML, Siemens ...

    » Wiener Börse Party #1075: ATX leichter; Telekom, VIG und Uniqa gesucht, ...

    » Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 19.1.: BWT, Leykam, SBO, RHI (Börse Geschichte) (BörseGe...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Tour de Friends 2016
    Wie Pantaflix, BayWa, BT Group, Lanxess, Noratis und Ryanair für Gesprächsstoff sorgten
    Hochwasser in NÖ (Greifenstein/Altenberg) sowie beim Verbund Kraftwerk Greifenstein
    Jobs, Karriere, Chancen, Ausbildung, Feedback 2022
    Strabag UK stärkt Präsenz im britischen Hochspannungs-Energiesektor
    Grönland-Spannungen - Citigroup stuft europäische Aktien herab




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      xtrader zu VIG
      Star der Stunde: Österreichische Post 0.31%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -0.97%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: SBO(1), Porr(1), Uniqa(1), Frequentis(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Bawag 1.27%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -0.9%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), Kontron(1), SBO(1)
      Star der Stunde: DO&CO 0.25%, Rutsch der Stunde: Semperit -2.45%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Porr(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 0.48%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -2.82%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(2), Porr(2), VIG(2), Mayr-Melnhof(1), Verbund(1)
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #22: Christian Schreckeis holt mit seinem OeBFA-Team einen internationalen IR-Award nach Österreich

      Christian Schreckeis ist Abteilungsleiter Emissions- und Portfoliomanagement, Investor Relations & Bundeshaushalt bei der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA). Mit seinem Team hat er...

      Books josefchladek.com

      Elizabeth Alderliesten
      Not Shameless
      2025
      Self published

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Sasha & Cami Stone
      Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
      1933
      Arts et Métiers Graphiques

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de