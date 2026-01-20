Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Nur UBM im Plus
20.01.2026, 1295 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:00 liegt der ATX mit -2.01 Prozent im Minus bei 5332 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.11% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +0.71% auf 21.15 Euro, dahinter Semperit mit +0.00% auf 13.04 Euro und Pierer Mobility mit -0.06% auf 16.23 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24568 ( -1.57%, Ultimo 2025: 24490, 1.92% ytd). Topperformer DAX sind Beiersdorf mit -0.16% auf 96.45 Euro, dahinter adidas mit -0.26% auf 151.15 Euro und Deutsche Boerse mit -0.33% auf 209.6 Euro.
- PIR-News: Flughafen Wien-Ausblick, Strabag kauft, Auftrag für Kapsch TrafficCom, Research zu Verbund und europäische Aktien
- #gabb Volumensradar: Amag, Polytec, Austriacard
- Nachlese: Franziska Schmalzl
- Börsegeschichte 20.1.: Extremes zu FACC, Polytec, RBI
- Österreich-Depots: Schwächer
- wikifolio Stockpicking Osterreich DE000LS9BHW2: -0.91% vs. last #gabb, +1.37% ytd, +117.70% seit Start 2013
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Rosenbauer, Uniqa, VIG, Zumtobel, Marinomed Biotech, Frequentis, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Palfinger, FACC, Pierer Mobility, Rath AG, Agrana, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Österreichische Post, Verbund, Bayer, adidas, Continental, E.ON , RWE, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank.
