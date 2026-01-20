SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Nur UBM im Plus

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

20.01.2026, 1295 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:00 liegt der ATX mit -2.01 Prozent im Minus bei 5332 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.11% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +0.71% auf 21.15 Euro, dahinter Semperit mit +0.00% auf 13.04 Euro und Pierer Mobility mit -0.06% auf 16.23 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24568 ( -1.57%, Ultimo 2025: 24490, 1.92% ytd). Topperformer DAX sind Beiersdorf mit -0.16% auf 96.45 Euro, dahinter adidas mit -0.26% auf 151.15 Euro und Deutsche Boerse mit -0.33% auf 209.6 Euro.

- PIR-News: Flughafen Wien-Ausblick, Strabag kauft, Auftrag für Kapsch TrafficCom, Research zu Verbund und europäische Aktien
- #gabb Volumensradar: Amag, Polytec, Austriacard
- Nachlese: Franziska Schmalzl
- Börsegeschichte 20.1.: Extremes zu FACC, Polytec, RBI
- Österreich-Depots: Schwächer
- wikifolio Stockpicking Oster­reich DE000LS9BHW2: -0.91% vs. last #gabb, +1.37% ytd, +117.70% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307
Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301
Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293
Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285
Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276


(20.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1075: ATX leichter; Telekom, VIG und Uniqa gesucht, Verbund x Nordex, Strafe für CA Immo hat ev. zu viel Signalwirkung




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Rosenbauer, Uniqa, VIG, Zumtobel, Marinomed Biotech, Frequentis, Wienerberger, Mayr-Melnhof, Palfinger, FACC, Pierer Mobility, Rath AG, Agrana, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Österreichische Post, Verbund, Bayer, adidas, Continental, E.ON , RWE, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank.

