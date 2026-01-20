» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Nur UBM im Plus

20.01.2026, 1295 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:00 liegt der ATX mit -2.01 Prozent im Minus bei 5332 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.11% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +0.71% auf 21.15 Euro, dahinter Semperit mit +0.00% auf 13.04 Euro und Pierer Mobility mit -0.06% auf 16.23 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24568 ( -1.57%, Ultimo 2025: 24490, 1.92% ytd). Topperformer DAX sind Beiersdorf mit -0.16% auf 96.45 Euro, dahinter adidas mit -0.26% auf 151.15 Euro und Deutsche Boerse mit -0.33% auf 209.6 Euro.

- PIR-News: Flughafen Wien-Ausblick, Strabag kauft, Auftrag für Kapsch TrafficCom, Research zu Verbund und europäische Aktien

- #gabb Volumensradar: Amag, Polytec, Austriacard

- Nachlese: Franziska Schmalzl

- Börsegeschichte 20.1.: Extremes zu FACC, Polytec, RBI

- Österreich-Depots: Schwächer

- wikifolio Stockpicking Oster­reich DE000LS9BHW2: -0.91% vs. last #gabb, +1.37% ytd, +117.70% seit Start 2013

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307

Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301

Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293

Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285

Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276

(20.01.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1075: ATX leichter; Telekom, VIG und Uniqa gesucht, Verbund x Nordex, Strafe für CA Immo hat ev. zu viel Signalwirkung

