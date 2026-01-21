SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Johanna Duchek RBI Mayr-Melnhof, Plädoyer Eigenkapital für Österreichs Wirtschaft (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

21.01.2026, 1775 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8316
Johanna Duchek ist Trainerin, Coach und Moderatorin mit viel Erfahrung in börsenotierten Konzernen. Wir sprechen über Mayr-Melnhof in Liverpool, eine einjährige Weltreise mit Rückkehr genau zu Lehman, über Baxter in meinem Heimatbezirk, Unternehmensberatung und dann lange Jahre im Raiffeisensektor, beginnend mit der Centrobank im M&A-Bereich, später für die RBI Business Management and Development und immer stärker auch als Trainerin und Moderation im Konzern. Seit Februar 2022 ist Johanna teilselbstständig, Schwerpunkte Kommunikation und Präsentationstraining. Ihre Stimme landet auf meiner geheimen Hörbuchliste und wir reden ausführlich über alles Mögliche rund um Präsentationen, Stichworte Lampenfieber, die 1. Minute, Körperhaltung, Lächeln, Fremdsprachenkenntnisse und vieles mehr. Und finally ist auch Handball ein schönes Thema.
http://johannaduchek.at
Börsepeople Josef Buchleitner Raiffeisen Campus: https://audio-cd.at/page/podcast/7241
Heinrich Gröller Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7822

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8313
- ATX 2 Prozent leichter
- nur UBM im Plus
- Johannes Linhart läutet die Opening Bell für Dienstag. Mit dem Senat der Wirtschaft hat der Ex-Spitzenbanker ein Plädoyer "Eigenkapital für Österreichs Wirtschaft" verfasst. Nicht mehr ganz neu, aber mehr denn je topaktuell. Plädoyer: https://senat.at/aktuelle-news/2024-nr-4-kapitalmarkt/
- Flughafen Wien-Ausblick, Strabag kauft
- PIR 2026 coming soon mit begleitendem wikifolio
- Auftrag für Kapsch TrafficCom
- Research zu Verbund und europäische Aktien
- Frankfurt: DAX ebenfalls leichter, alle 40 Titel im Minus

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.01.)


(21.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1077: ATX etwas leichter, Wienerberger gesucht, ich spreche über End of an Era sowie auch den Start von etwas Neuem




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Agrana, Rosenbauer, Palfinger, Porr, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Strabag, AT&S, Frequentis, Mayr-Melnhof, voestalpine, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Athos Immobilien, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank, Continental.

Random Partner

Palfinger
Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag markant stärker: Do&Co, Porr, FACC gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. wienerberger, Nvidia, ChatGPT

» ATX-Trends: wienerberger, Verbund, VIG, Uniqa ...

» Österreich-Depots: Etwas schwächer, Austria 30 Private IR publiziert (De...

» Börsegeschichte 21.1.: Mayr-Melnhof, grosse ATX-Umstellung (Börse Geschi...

» Nachlese: Johanna Duchek RBI Mayr-Melnhof, Plädoyer Eigenkapital für Öst...

» PIR-News: wienerberger-Zahlen, Post eröffnet, neues Kursziel für Verbund...

» Wiener Börse Party #1077: ATX etwas leichter, Wienerberger gesucht, ich ...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Wienerberger, EVN und Verbund gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Davos, Johanna Duchek RBI, Disney, Netflix


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie Manz, Ahlers, Aixtron, ThyssenKrupp, Münchener Rück und Valneva für Gesprächsstoff sorgten
BayWa, Lufthansa am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
Neues Kursziel für Verbund-Aktie
Wie Pantaflix, BayWa, BT Group, Lanxess, Noratis und Ryanair für Gesprächsstoff sorgten
Wie Noratis, Transocean, Under Armour, Pantaflix, Samsung Electronics und Dialight für Gesprächsstoff sorgten
Gute Auftragslage - AT&S investiert Millionen in Erweiterung der Reinraumflächen




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: AT&S 0.89%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.2%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: SBO(7), Frequentis(1), AT&S(1), Andritz(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Pierer Mobility 1.96%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.84%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Strabag(1), Pierer Mobility(1), voestalpine(1), Wienerberger(1), RBI(1)
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: DO&CO 4.44%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -1.01%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Frequentis(1)
    BSN Vola-Event Volkswagen Vz.
    Star der Stunde: Wienerberger 2.61%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.19%
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger

    Barbara Riedl-Wiesinger ist (Eigendefinition) Online-Dinosaurier, Part der Lockengirls und über Nvidia sprechen wir auch. Wir gehen eine spannende Karriere als Leaderin im Online-Recruiting durch, ...

    Books josefchladek.com

    Elizabeth Alderliesten
    Not Shameless
    2025
    Self published

    Albert Renger-Patzsch
    Die Welt ist schön. Einhundert photographische Aufnahmen.
    1931
    Kurt Wolff

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Marjolein Martinot
    Riverland
    2025
    Stanley / Barker

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth



    Autor: Christian Drastil

    21.01.2026, 1775 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8316
    Johanna Duchek ist Trainerin, Coach und Moderatorin mit viel Erfahrung in börsenotierten Konzernen. Wir sprechen über Mayr-Melnhof in Liverpool, eine einjährige Weltreise mit Rückkehr genau zu Lehman, über Baxter in meinem Heimatbezirk, Unternehmensberatung und dann lange Jahre im Raiffeisensektor, beginnend mit der Centrobank im M&A-Bereich, später für die RBI Business Management and Development und immer stärker auch als Trainerin und Moderation im Konzern. Seit Februar 2022 ist Johanna teilselbstständig, Schwerpunkte Kommunikation und Präsentationstraining. Ihre Stimme landet auf meiner geheimen Hörbuchliste und wir reden ausführlich über alles Mögliche rund um Präsentationen, Stichworte Lampenfieber, die 1. Minute, Körperhaltung, Lächeln, Fremdsprachenkenntnisse und vieles mehr. Und finally ist auch Handball ein schönes Thema.
    http://johannaduchek.at
    Börsepeople Josef Buchleitner Raiffeisen Campus: https://audio-cd.at/page/podcast/7241
    Heinrich Gröller Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7822

    Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8313
    - ATX 2 Prozent leichter
    - nur UBM im Plus
    - Johannes Linhart läutet die Opening Bell für Dienstag. Mit dem Senat der Wirtschaft hat der Ex-Spitzenbanker ein Plädoyer "Eigenkapital für Österreichs Wirtschaft" verfasst. Nicht mehr ganz neu, aber mehr denn je topaktuell. Plädoyer: https://senat.at/aktuelle-news/2024-nr-4-kapitalmarkt/
    - Flughafen Wien-Ausblick, Strabag kauft
    - PIR 2026 coming soon mit begleitendem wikifolio
    - Auftrag für Kapsch TrafficCom
    - Research zu Verbund und europäische Aktien
    - Frankfurt: DAX ebenfalls leichter, alle 40 Titel im Minus

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.01.)


    (21.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1077: ATX etwas leichter, Wienerberger gesucht, ich spreche über End of an Era sowie auch den Start von etwas Neuem




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Agrana, Rosenbauer, Palfinger, Porr, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Strabag, AT&S, Frequentis, Mayr-Melnhof, voestalpine, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Athos Immobilien, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank, Continental.

    Random Partner

    Palfinger
    Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse zu Mittag markant stärker: Do&Co, Porr, FACC gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. wienerberger, Nvidia, ChatGPT

    » ATX-Trends: wienerberger, Verbund, VIG, Uniqa ...

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer, Austria 30 Private IR publiziert (De...

    » Börsegeschichte 21.1.: Mayr-Melnhof, grosse ATX-Umstellung (Börse Geschi...

    » Nachlese: Johanna Duchek RBI Mayr-Melnhof, Plädoyer Eigenkapital für Öst...

    » PIR-News: wienerberger-Zahlen, Post eröffnet, neues Kursziel für Verbund...

    » Wiener Börse Party #1077: ATX etwas leichter, Wienerberger gesucht, ich ...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Wienerberger, EVN und Verbund gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Davos, Johanna Duchek RBI, Disney, Netflix


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Manz, Ahlers, Aixtron, ThyssenKrupp, Münchener Rück und Valneva für Gesprächsstoff sorgten
    BayWa, Lufthansa am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)
    Neues Kursziel für Verbund-Aktie
    Wie Pantaflix, BayWa, BT Group, Lanxess, Noratis und Ryanair für Gesprächsstoff sorgten
    Wie Noratis, Transocean, Under Armour, Pantaflix, Samsung Electronics und Dialight für Gesprächsstoff sorgten
    Gute Auftragslage - AT&S investiert Millionen in Erweiterung der Reinraumflächen




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: AT&S 0.89%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.2%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: SBO(7), Frequentis(1), AT&S(1), Andritz(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Pierer Mobility 1.96%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.84%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Strabag(1), Pierer Mobility(1), voestalpine(1), Wienerberger(1), RBI(1)
      BSN Vola-Event RHI Magnesita
      Star der Stunde: DO&CO 4.44%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -1.01%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Frequentis(1)
      BSN Vola-Event Volkswagen Vz.
      Star der Stunde: Wienerberger 2.61%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.19%
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger

      Barbara Riedl-Wiesinger ist (Eigendefinition) Online-Dinosaurier, Part der Lockengirls und über Nvidia sprechen wir auch. Wir gehen eine spannende Karriere als Leaderin im Online-Recruiting durch, ...

      Books josefchladek.com

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      JH Engström
      Dimma Brume Mist
      2025
      Void

      Niko Havranek
      Fleisch #74 „Ganz Wien“
      2025
      Self published

      Krass Clement
      Født af mørket
      2025
      Gyldendal

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de