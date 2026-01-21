Nachlese: Johanna Duchek RBI Mayr-Melnhof, Plädoyer Eigenkapital für Österreichs Wirtschaft (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
21.01.2026, 1775 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8316
Johanna Duchek ist Trainerin, Coach und Moderatorin mit viel Erfahrung in börsenotierten Konzernen. Wir sprechen über Mayr-Melnhof in Liverpool, eine einjährige Weltreise mit Rückkehr genau zu Lehman, über Baxter in meinem Heimatbezirk, Unternehmensberatung und dann lange Jahre im Raiffeisensektor, beginnend mit der Centrobank im M&A-Bereich, später für die RBI Business Management and Development und immer stärker auch als Trainerin und Moderation im Konzern. Seit Februar 2022 ist Johanna teilselbstständig, Schwerpunkte Kommunikation und Präsentationstraining. Ihre Stimme landet auf meiner geheimen Hörbuchliste und wir reden ausführlich über alles Mögliche rund um Präsentationen, Stichworte Lampenfieber, die 1. Minute, Körperhaltung, Lächeln, Fremdsprachenkenntnisse und vieles mehr. Und finally ist auch Handball ein schönes Thema.
http://johannaduchek.at
Börsepeople Josef Buchleitner Raiffeisen Campus: https://audio-cd.at/page/podcast/7241
Heinrich Gröller Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7822
Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8313
- ATX 2 Prozent leichter
- nur UBM im Plus
- Johannes Linhart läutet die Opening Bell für Dienstag. Mit dem Senat der Wirtschaft hat der Ex-Spitzenbanker ein Plädoyer "Eigenkapital für Österreichs Wirtschaft" verfasst. Nicht mehr ganz neu, aber mehr denn je topaktuell. Plädoyer: https://senat.at/aktuelle-news/2024-nr-4-kapitalmarkt/
- Flughafen Wien-Ausblick, Strabag kauft
- PIR 2026 coming soon mit begleitendem wikifolio
- Auftrag für Kapsch TrafficCom
- Research zu Verbund und europäische Aktien
- Frankfurt: DAX ebenfalls leichter, alle 40 Titel im Minus
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.01.)
Wiener Börse Party #1077: ATX etwas leichter, Wienerberger gesucht, ich spreche über End of an Era sowie auch den Start von etwas Neuem
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Agrana, Rosenbauer, Palfinger, Porr, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Strabag, AT&S, Frequentis, Mayr-Melnhof, voestalpine, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Athos Immobilien, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank, Continental.
Random Partner
Palfinger
Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag markant stärker: Do&Co, Porr, FACC gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. wienerberger, Nvidia, ChatGPT
» ATX-Trends: wienerberger, Verbund, VIG, Uniqa ...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer, Austria 30 Private IR publiziert (De...
» Börsegeschichte 21.1.: Mayr-Melnhof, grosse ATX-Umstellung (Börse Geschi...
» Nachlese: Johanna Duchek RBI Mayr-Melnhof, Plädoyer Eigenkapital für Öst...
» PIR-News: wienerberger-Zahlen, Post eröffnet, neues Kursziel für Verbund...
» Wiener Börse Party #1077: ATX etwas leichter, Wienerberger gesucht, ich ...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Wienerberger, EVN und Verbund gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Davos, Johanna Duchek RBI, Disney, Netflix
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag markant stärker: Do&Co, Po...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. wienerberger, Nv...
- Vier Auszeichnungen für Novomatic
- Jumping the ship bei wikifolio 22.01.26: LVMH
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
- Gute Auftragslage - AT&S investiert Millionen in ...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger
Barbara Riedl-Wiesinger ist (Eigendefinition) Online-Dinosaurier, Part der Lockengirls und über Nvidia sprechen wir auch. Wir gehen eine spannende Karriere als Leaderin im Online-Recruiting durch, ...
Books josefchladek.com
Elizabeth Alderliesten
Not Shameless
2025
Self published
Albert Renger-Patzsch
Die Welt ist schön. Einhundert photographische Aufnahmen.
1931
Kurt Wolff
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Marjolein Martinot
Riverland
2025
Stanley / Barker
21.01.2026, 1775 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8316
Johanna Duchek ist Trainerin, Coach und Moderatorin mit viel Erfahrung in börsenotierten Konzernen. Wir sprechen über Mayr-Melnhof in Liverpool, eine einjährige Weltreise mit Rückkehr genau zu Lehman, über Baxter in meinem Heimatbezirk, Unternehmensberatung und dann lange Jahre im Raiffeisensektor, beginnend mit der Centrobank im M&A-Bereich, später für die RBI Business Management and Development und immer stärker auch als Trainerin und Moderation im Konzern. Seit Februar 2022 ist Johanna teilselbstständig, Schwerpunkte Kommunikation und Präsentationstraining. Ihre Stimme landet auf meiner geheimen Hörbuchliste und wir reden ausführlich über alles Mögliche rund um Präsentationen, Stichworte Lampenfieber, die 1. Minute, Körperhaltung, Lächeln, Fremdsprachenkenntnisse und vieles mehr. Und finally ist auch Handball ein schönes Thema.
http://johannaduchek.at
Börsepeople Josef Buchleitner Raiffeisen Campus: https://audio-cd.at/page/podcast/7241
Heinrich Gröller Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7822
Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8313
- ATX 2 Prozent leichter
- nur UBM im Plus
- Johannes Linhart läutet die Opening Bell für Dienstag. Mit dem Senat der Wirtschaft hat der Ex-Spitzenbanker ein Plädoyer "Eigenkapital für Österreichs Wirtschaft" verfasst. Nicht mehr ganz neu, aber mehr denn je topaktuell. Plädoyer: https://senat.at/aktuelle-news/2024-nr-4-kapitalmarkt/
- Flughafen Wien-Ausblick, Strabag kauft
- PIR 2026 coming soon mit begleitendem wikifolio
- Auftrag für Kapsch TrafficCom
- Research zu Verbund und europäische Aktien
- Frankfurt: DAX ebenfalls leichter, alle 40 Titel im Minus
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.01.)
Wiener Börse Party #1077: ATX etwas leichter, Wienerberger gesucht, ich spreche über End of an Era sowie auch den Start von etwas Neuem
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Agrana, Rosenbauer, Palfinger, Porr, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Strabag, AT&S, Frequentis, Mayr-Melnhof, voestalpine, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Athos Immobilien, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank, Continental.
Random Partner
Palfinger
Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag markant stärker: Do&Co, Porr, FACC gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. wienerberger, Nvidia, ChatGPT
» ATX-Trends: wienerberger, Verbund, VIG, Uniqa ...
» Österreich-Depots: Etwas schwächer, Austria 30 Private IR publiziert (De...
» Börsegeschichte 21.1.: Mayr-Melnhof, grosse ATX-Umstellung (Börse Geschi...
» Nachlese: Johanna Duchek RBI Mayr-Melnhof, Plädoyer Eigenkapital für Öst...
» PIR-News: wienerberger-Zahlen, Post eröffnet, neues Kursziel für Verbund...
» Wiener Börse Party #1077: ATX etwas leichter, Wienerberger gesucht, ich ...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Wienerberger, EVN und Verbund gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Davos, Johanna Duchek RBI, Disney, Netflix
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag markant stärker: Do&Co, Po...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. wienerberger, Nv...
- Vier Auszeichnungen für Novomatic
- Jumping the ship bei wikifolio 22.01.26: LVMH
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
- Gute Auftragslage - AT&S investiert Millionen in ...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger
Barbara Riedl-Wiesinger ist (Eigendefinition) Online-Dinosaurier, Part der Lockengirls und über Nvidia sprechen wir auch. Wir gehen eine spannende Karriere als Leaderin im Online-Recruiting durch, ...
Books josefchladek.com
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
JH Engström
Dimma Brume Mist
2025
Void
Niko Havranek
Fleisch #74 „Ganz Wien“
2025
Self published