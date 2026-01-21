SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag schwächer: Wienerberger, EVN und Verbund gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

21.01.2026, 1351 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:54 liegt der ATX mit -0.10 Prozent im Minus bei 5366 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.74% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +1.90% auf 27.29 Euro, dahinter EVN mit +1.10% auf 27.6 Euro und Verbund mit +1.04% auf 60.875 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24543 ( -0.65%, Ultimo 2025: 24490, 0.87% ytd). Topperformer DAX sind Henkel mit +2.48% auf 71.94 Euro, dahinter BASF mit +1.93% auf 44.46 Euro und DAIMLER TRUCK HLD... mit +1.78% auf 40.71 Euro.

- PIR-News: wienerberger-Zahlen, Post eröffnet, neues Kursziel für Verbund
- Unser Volumensrobot sagt: Amag, Polytec, Verbund
- Nachlese: Johanna Duchek RBI Mayr-Melnhof, Plädoyer Eigenkapital für Österreichs Wirtschaft
- Börsegeschichte 21.1.: Mayr-Melnhof, grosse ATX-Umstellung
- Österreich-Depots: Etwas schwächer, Austria 30 Private IR publiziert
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.18% vs. last #gabb, +1.18% ytd, +117.30% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Johanna Duchek: https://audio-cd.at/page/podcast/8316
Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307
Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301
Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293
Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285


(21.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1077: ATX etwas leichter, Wienerberger gesucht, ich spreche über End of an Era sowie auch den Start von etwas Neuem




 

Aktien auf dem Radar:Amag, Flughafen Wien, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Agrana, Rosenbauer, Palfinger, Porr, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Strabag, AT&S, Frequentis, Mayr-Melnhof, voestalpine, Wienerberger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Athos Immobilien, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Commerzbank, Continental.

    Star der Stunde: AT&S 0.89%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.2%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: SBO(7), Frequentis(1), AT&S(1), Andritz(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Pierer Mobility 1.96%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -0.84%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Strabag(1), Pierer Mobility(1), voestalpine(1), Wienerberger(1), RBI(1)
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: DO&CO 4.44%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -1.01%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Frequentis(1)
    BSN Vola-Event Volkswagen Vz.
    Star der Stunde: Wienerberger 2.61%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.19%
    BörseGeschichte Podcast: Franz Gasselsberger vor 10 Jahren zum ATX-25er

    Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

