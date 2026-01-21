» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Wienerberger, EVN und Verbund gesucht

21.01.2026, 1351 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:54 liegt der ATX mit -0.10 Prozent im Minus bei 5366 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.74% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +1.90% auf 27.29 Euro, dahinter EVN mit +1.10% auf 27.6 Euro und Verbund mit +1.04% auf 60.875 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24543 ( -0.65%, Ultimo 2025: 24490, 0.87% ytd). Topperformer DAX sind Henkel mit +2.48% auf 71.94 Euro, dahinter BASF mit +1.93% auf 44.46 Euro und DAIMLER TRUCK HLD... mit +1.78% auf 40.71 Euro.

- PIR-News: wienerberger-Zahlen, Post eröffnet, neues Kursziel für Verbund

- Unser Volumensrobot sagt: Amag, Polytec, Verbund

- Nachlese: Johanna Duchek RBI Mayr-Melnhof, Plädoyer Eigenkapital für Österreichs Wirtschaft

- Börsegeschichte 21.1.: Mayr-Melnhof, grosse ATX-Umstellung

- Österreich-Depots: Etwas schwächer, Austria 30 Private IR publiziert

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.18% vs. last #gabb, +1.18% ytd, +117.30% seit Start 2013

(21.01.2026)

Wiener Börse Party #1077: ATX etwas leichter, Wienerberger gesucht, ich spreche über End of an Era sowie auch den Start von etwas Neuem

