AT&S investiert, neues Kursziel für Flughafen-Aktie, Ringana setzt auf Post, cyan vertieft Kooperation, Awards für Novomatic (Christine Petzwinkler)

22.01.2026

AT&S verdreifacht die Reinraumfläche im Stammwerk in Leoben von 760 auf 2300 Quadratmeter. Begründet wird der Ausbau mit einer "anhaltend guten Auftragslage und zahlreicher gewonnener Großprojekte". Das Investitionsvolumen für den Aubau liegt laut AT&S im mittleren einstelligen Millionenbereich „Nach eineinhalb herausfordernden Jahren geht es wieder bergauf“, sagt Michael Mertin, CEO und Vorstandvorsitzender von AT&S, und ergänzt: „Der Treiber ist Künstliche Intelligenz. Daher ist es gerade dann, wenn die globale Wirtschaft vor Herausforderungen steht, entscheidend, mutig in die eigene Substanz zu investieren. Unsere Entscheidung, die Produktion in Leoben-Hinterberg konsequent zu erweitern, ist ein klares Bekenntnis zu Qualität und ein strategischer Schritt, um unsere technologische Souveränität sowie die Lieferfähigkeit für unsere Kunden langfristig abzusichern. Mit unseren IC-Substraten als essenzielle Bauteile für neuen Cloud- und KI-Applikation und unserer legendären Kompetenz bei hoch entwickelten Leiterplatten ist AT&S global und hier in Österreich bestens aufgestellt.“

AT&S ( Akt. Indikation: 39,80 /39,90, 3,78%)

Die Analysten von NuWays bestätigen die Hold-Empfehlung für die Flughafen Wien-Aktie und passen das Kursziel von 58,0 auf nunmehr 57,0 Euro an. Sie begründen: "Der Flughafen Wien meldete starke Verkehrszahlen zum Jahresende und gab eine gemischte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 ab. Diese spiegelt vorsichtig einen Rückgang der Passagierzahlen durch Billigfluggesellschaften und eine Rückkehr zu den Preisstrukturen vor der Pandemie wider. Obwohl der Flughafen voraussichtlich 2027 wieder ein Passagierwachstum verzeichnen wird, behalten wir unsere Halten-Empfehlung aufgrund der rückläufigen Passagierzahlen bei, bis wir mehr über den Zeitpunkt der Erholung und die Bewertung erfahren. Die wichtigsten Ereignisse im Jahr 2026 dürften politische Stellungnahmen zur österreichischen Luftverkehrssteuer, die Verkehrszahlen für März und April sowie ein mögliches Friedensabkommen mit der Ukraine sein (vor dem Krieg machten die Ukraine und Russland ca. 3 Prozent des Umsatzes aus). Überraschend positive Nachrichten könnten die Investitionslage deutlich verbessern und uns somit wieder konstruktiver stimmen."

Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 54,60 /55,00, -0,36%)

Ringana, ein österreichische Unternehmen für Frischekosmetik und natürliche Nahrungsergänzung mit Sitz im steirischen Hartberg, setzt beim Paketversand auf die Österreichische Post-Gruppe. Ab sofort werden alle Online-Bestellungen in Österreich von der Post zugestellt, zudem werden Bestellungen nach Deutschland von der Post ins Nachbarland transportiert. Der Versand in weitere europäische Länder über das Logistiknetzwerk der Österreichischen Post-Gruppe wird derzeit getestet, wie die Post mitteilt.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 32,55 /32,60, 1,01%)

Der Cybersecurity-Spezialist cyan AG und T-Mobile Polen haben ihre Partnerschaft verlängert. Zudem wurde eine Ausweitung des bestehenden Produktportfolios über Mobilfunknutzer hinaus auf Nutzer von mobilem Breitband erweitert, wie Cyan mitteilt. Aufbauend auf der etablierten netzintegrierten Lösung (OnNet) umfasst die nächste Phase der Zusammenarbeit zusätzlich die Implementierung von Cybersicherheitslösungen, die den Schutz für Kunden von T-Mobile Poland auch außerhalb des T-Mobile-Netzes ermöglichen.



Im Rahmen der Gaming-Messe ICE in Barcelona erhielt Novomatic gleich vier Auszeichnungen, und zwar in der Kategorie Best Slot Machine für den Diamond XTM Quattro 1.55J, in der Kategorie best CMS/Software für NovovisionTM, für den Novo UnityTM Pro erhielt der Gamingtechnologie-Konzern einen Award in der Kategorie Best Electronic Table Gaming Product sowie den Sustainability Initiative Award für die Photovoltaic-Systeme.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.01.)

(22.01.2026)

