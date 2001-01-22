SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 22.1.: C-Quadrat und ein Turnaround bei vielen Gelisteten (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

22.01.2026, 1407 Zeichen

Geburtstage:
23.11.2006: C-QUADRAT Investment AG: Jahrestag IPO (D, AT0000613005) 7000 Tage zum Kalender

Indexumstellungen:
22.01.2001: Brau Union, Semperit scheiden aus dem ATX aus zum Kalender

Positive Serie in Tagen:
22.01.2019: UBM: Längste positive Serie: 14 Tage (endete am 22.01.2019) zum Kalender

Negative Serie in Tagen:
22.01.2009: Palfinger: Längste negative Serie: 9 Tage (endete am 22.01.2009) zum Kalender
22.01.2008: S Immo: Längste negative Serie: 12 Tage (endete am 22.01.2008) zum Kalender

Gleichbleibende Serie in Tagen:
22.01.2025: Addiko Bank: Längste gleichbleibende Serie: 7 Tage (endete am 22.01.2025) zum Kalender

Negative Serie in Performance:
22.01.2009: Palfinger: Schlechteste Performance Serie: -28.61% (9 Tage von Kurs 11.99 Euro auf 8.56 Euro, die Serie endete am 22.01.2009), ein Alpha von -16.31 zum ATX TR zum Kalender
22.01.2016: Uniqa: Schlechteste Performance Serie: -20.10% (7 Tage von Kurs 7.208 Euro auf 5.759 Euro, die Serie endete am 22.01.2016), ein Alpha von -17.14 zum ATX TR

Bisher gab es an einem 22. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 22.01. beträgt 0,03%. Der beste 22.01. fand im Jahr 2016 mit 2,74%statt, der schlechteste 22.01. im Jahr 1999 mit -3,49%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 22.01. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.01.)


(22.01.2026)

Aktien auf dem Radar:Verbund, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Agrana, Flughafen Wien, AT&S, DO&CO, Erste Group, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Rath AG, RBI, SBO, Strabag, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, ATX.

