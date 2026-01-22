SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Das ging intraday schnell: ATX auf Rekordniveau und über 5500 (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

22.01.2026, 552 Zeichen

Um 11:36 liegt der ATX mit +2.15 Prozent im Plus bei 5526 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 3.75% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +4.19% auf 206.5 Euro, dahinter Porr mit +3.98% auf 33.325 Euro und FACC mit +3.73% auf 11.41 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24867 (+1.25%, Ultimo 2025: 24490, 0.29% ytd). Topperformer DAX sind Volkswagen Vz. mit +4.57% auf 103.375 Euro, dahinter Infineon mit +4.18% auf 42.7975 Euro und Siemens Energy mit +3.68% auf 137.9 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.01.)


(22.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram




 

Aktien auf dem Radar:Verbund, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Agrana, Flughafen Wien, AT&S, DO&CO, Erste Group, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Rath AG, RBI, SBO, Strabag, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, ATX.

AMAG Austria Metall AG
Die AMAG Austria Metall AG produziert Primäraluminium und Premium-Guss- und Walzprodukte. Im integrierten Werk in Ranshofen, Österreich werden die Kernkompetenzen im Recycling, Gießen, Walzen, Wärmebehandeln und Oberflächenveredeln kombiniert.

>>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    BSN Vola-Event Volkswagen Vz.
    #gabb #2024
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wiener Börse mit neuem Programm und Preisnachlass von 20 Prozent bis 19. Jänner

    Die Wiener Börse Akademie verzeichnete im Jahr 2025 in 123 Seminarterminen über 2.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zum Start ins neue Jahr wird das Programm nun weiter ausgebaut und mit einem Ne...

    Books josefchladek.com

    Sasha & Cami Stone
    Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
    1933
    Arts et Métiers Graphiques

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Daniele Torriglia
    Il senso della presenza
    2025
    Self published

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.



