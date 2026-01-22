Das ging intraday schnell: ATX auf Rekordniveau und über 5500 (Christian Drastil)
Christian Drastil
22.01.2026, 552 Zeichen
Um 11:36 liegt der ATX mit +2.15 Prozent im Plus bei 5526 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 3.75% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +4.19% auf 206.5 Euro, dahinter Porr mit +3.98% auf 33.325 Euro und FACC mit +3.73% auf 11.41 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24867 (+1.25%, Ultimo 2025: 24490, 0.29% ytd). Topperformer DAX sind Volkswagen Vz. mit +4.57% auf 103.375 Euro, dahinter Infineon mit +4.18% auf 42.7975 Euro und Siemens Energy mit +3.68% auf 137.9 Euro.
