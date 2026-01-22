Wiener Börse zu Mittag markant stärker: Do&Co, Porr, FACC gesucht
22.01.2026, 1397 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:51 liegt der ATX mit +2.12 Prozent im Plus bei 5525 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 3.72% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +4.19% auf 206.5 Euro, dahinter Porr mit +3.82% auf 33.275 Euro und FACC mit +3.73% auf 11.41 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24873 (+1.27%, Ultimo 2025: 24490, 0.29% ytd). Topperformer DAX sind Volkswagen Vz. mit +4.62% auf 103.425 Euro, dahinter Infineon mit +3.76% auf 42.625 Euro und Siemens Energy mit +3.48% auf 137.625 Euro.
- AT&S investiert, neues Kursziel für Flughafen-Aktie, Ringana setzt auf Post, cyan vertieft Kooperation, Awards für Novomatic
- Das ging intraday schnell: ATX auf Rekordniveau und über 5500
- #gabb Jobradar: Kontron, Amag, Österreichische Post
- Nachlese: Hans Huber
- Börsegeschichte 22.1.: C-Quadrat und ein Turnaround bei vielen Gelisteten
- Österreich-Depots: Deutliche Gegenbewegung nach oben
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +1.93% vs. last #gabb, +3.14% ytd, +121.50% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Aktien auf dem Radar:Verbund, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Agrana, Flughafen Wien, AT&S, DO&CO, Erste Group, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Rath AG, RBI, SBO, Strabag, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, ATX.
