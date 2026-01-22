SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag markant stärker: Do&Co, Porr, FACC gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

22.01.2026, 1397 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:51 liegt der ATX mit +2.12 Prozent im Plus bei 5525 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 3.72% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +4.19% auf 206.5 Euro, dahinter Porr mit +3.82% auf 33.275 Euro und FACC mit +3.73% auf 11.41 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24873 (+1.27%, Ultimo 2025: 24490, 0.29% ytd). Topperformer DAX sind Volkswagen Vz. mit +4.62% auf 103.425 Euro, dahinter Infineon mit +3.76% auf 42.625 Euro und Siemens Energy mit +3.48% auf 137.625 Euro.

- AT&S investiert, neues Kursziel für Flughafen-Aktie, Ringana setzt auf Post, cyan vertieft Kooperation, Awards für Novomatic
- Das ging intraday schnell: ATX auf Rekordniveau und über 5500
- #gabb Jobradar: Kontron, Amag, Österreichische Post
- Nachlese: Hans Huber
- Börsegeschichte 22.1.: C-Quadrat und ein Turnaround bei vielen Gelisteten
- Österreich-Depots: Deutliche Gegenbewegung nach oben
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +1.93% vs. last #gabb, +3.14% ytd, +121.50% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Johanna Duchek: https://audio-cd.at/page/podcast/8316
Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307
Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301
Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293
Marija Marjanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8285


(22.01.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Verbund, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Agrana, Flughafen Wien, AT&S, DO&CO, Erste Group, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Rath AG, RBI, SBO, Strabag, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, ATX.

