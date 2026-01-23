News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für Bawag, Paul Severin im EFFAS-Führungsgremium, neue Aktie im global market (Christine Petzwinkler)
Autor:
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
>> Website
23.01.2026, 1888 Zeichen
Die Analysten der UBS bestätigen im Vorfeld der Q4-Zahlenvorlage am 11. Februar die Kauf-Empfehlung für die Bawag-Aktie und erhöhen das Kursziel von 127,0 auf 151,0 Euro.
Bawag ( Akt. Indikation: 138,60 /138,80, 1,02%)
Kapsch TrafficCom hat den Betrieb von zwei zusätzlichen Verkehrsleitzentralen für das Verkehrsministerium des Bundesstaates New York aufgenommen. Die beiden Zentren befinden sich in den Städten Utica und Binghamton und betreuen zusammen 13 Landkreise und fast eine Million Einwohner im zentralen New York. Der Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren mit zwei einjährigen Verlängerungsoptionen, insgesamt also fünf Jahre. Der Vertragswert beträgt 6,3 Millionen US-Dollar.
Kapsch TrafficCom ( Akt. Indikation: 5,84 /5,92, -2,65%)
Wie die Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (ÖVFA) mitteilt, ist Paul Severin bei der Generalversammlung der European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) in das Executive Management Committee (EMC) gewählt worden und übernimmt die Funktion des österreichischen Vertreters im höchsten operativen Führungsgremium von EFFAS. Er folgt damit Fritz Mostböck, der seit 2012 Deputy Chairman und zuletzt Chairman der EFFAS war. Severin verantwortet im EMC künftig die Bereiche International Relations, Communication, Marketing & EFFAS Promotion. Sein Mandat läuft von Jänner 2026 bis Juni 2029.
Mit der Czechoslovak Group (CSG) steht heimischen Anlegern eine weitere internationale Aktie im global market der Wiener Börse zum Handel zur Verfügung. Das Unternehmen mit Sitz in Prag, das seit heute an der Amsterdamer Euronext notiert, ist u.a. auf die Entwicklung und Produktion strategisch wichtiger Produkte, Systeme und Technologien in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt tätig.
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.01.)
Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram
Bawag
Uhrzeit: 14:35:14
Veränderung zu letztem SK: 0.15%
Letzter SK: 137.30 ( 0.59%)
Kapsch TrafficCom
Uhrzeit: 14:32:45
Veränderung zu letztem SK: -2.98%
Letzter SK: 6.04 ( 2.72%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Verbund, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Agrana, Flughafen Wien, AT&S, DO&CO, Erste Group, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Rath AG, RBI, SBO, Strabag, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, ATX, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, BMW.
Random Partner
Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für Bawag, Paul Severin im E...
» Kleine Korrektur nach dem All-time-High gestern (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Austriacard, FACC, Flughafen Wien...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tatjana Aubram, cyan, Novomatic, Bionte...
» Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram
» ATX-Trends: RBI, AT&S, Bawag ...
» Österreich-Depots: Deutliche Gegenbewegung nach oben (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 22.1.: C-Quadrat und ein Turnaround bei vielen Gelistete...
» Nachlese: Hans Huber (audio cd.at)
» AT&S investiert, neues Kursziel für Flughafen-Aktie, Ringana setzt auf P...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für B...
- Kleine Korrektur nach dem All-time-High gestern (...
- Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Austriacar...
- Fear of missing out und Jumping the ship bei wiki...
- Ab heute: Neue Rüstungs-Aktie im global market ha...
- Kapsch TraffiCom nimmt zusätzliche Verkehrsleitze...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt positiv auf, Germanys Stock Party läuft, Bell Marija Marjanovic
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Robert Frank
Os Americanos (first Brazilian edition)
2017
Instituto Moreira Salles
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
23.01.2026, 1888 Zeichen
Die Analysten der UBS bestätigen im Vorfeld der Q4-Zahlenvorlage am 11. Februar die Kauf-Empfehlung für die Bawag-Aktie und erhöhen das Kursziel von 127,0 auf 151,0 Euro.
Bawag ( Akt. Indikation: 138,60 /138,80, 1,02%)
Kapsch TrafficCom hat den Betrieb von zwei zusätzlichen Verkehrsleitzentralen für das Verkehrsministerium des Bundesstaates New York aufgenommen. Die beiden Zentren befinden sich in den Städten Utica und Binghamton und betreuen zusammen 13 Landkreise und fast eine Million Einwohner im zentralen New York. Der Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren mit zwei einjährigen Verlängerungsoptionen, insgesamt also fünf Jahre. Der Vertragswert beträgt 6,3 Millionen US-Dollar.
Kapsch TrafficCom ( Akt. Indikation: 5,84 /5,92, -2,65%)
Wie die Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (ÖVFA) mitteilt, ist Paul Severin bei der Generalversammlung der European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) in das Executive Management Committee (EMC) gewählt worden und übernimmt die Funktion des österreichischen Vertreters im höchsten operativen Führungsgremium von EFFAS. Er folgt damit Fritz Mostböck, der seit 2012 Deputy Chairman und zuletzt Chairman der EFFAS war. Severin verantwortet im EMC künftig die Bereiche International Relations, Communication, Marketing & EFFAS Promotion. Sein Mandat läuft von Jänner 2026 bis Juni 2029.
Mit der Czechoslovak Group (CSG) steht heimischen Anlegern eine weitere internationale Aktie im global market der Wiener Börse zum Handel zur Verfügung. Das Unternehmen mit Sitz in Prag, das seit heute an der Amsterdamer Euronext notiert, ist u.a. auf die Entwicklung und Produktion strategisch wichtiger Produkte, Systeme und Technologien in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt tätig.
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.01.)
Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram
Bawag
Uhrzeit: 14:35:14
Veränderung zu letztem SK: 0.15%
Letzter SK: 137.30 ( 0.59%)
Kapsch TrafficCom
Uhrzeit: 14:32:45
Veränderung zu letztem SK: -2.98%
Letzter SK: 6.04 ( 2.72%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Verbund, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Agrana, Flughafen Wien, AT&S, DO&CO, Erste Group, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Rath AG, RBI, SBO, Strabag, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, ATX, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, BMW.
Random Partner
Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für Bawag, Paul Severin im E...
» Kleine Korrektur nach dem All-time-High gestern (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Austriacard, FACC, Flughafen Wien...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tatjana Aubram, cyan, Novomatic, Bionte...
» Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram
» ATX-Trends: RBI, AT&S, Bawag ...
» Österreich-Depots: Deutliche Gegenbewegung nach oben (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 22.1.: C-Quadrat und ein Turnaround bei vielen Gelistete...
» Nachlese: Hans Huber (audio cd.at)
» AT&S investiert, neues Kursziel für Flughafen-Aktie, Ringana setzt auf P...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für B...
- Kleine Korrektur nach dem All-time-High gestern (...
- Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Austriacar...
- Fear of missing out und Jumping the ship bei wiki...
- Ab heute: Neue Rüstungs-Aktie im global market ha...
- Kapsch TraffiCom nimmt zusätzliche Verkehrsleitze...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt positiv auf, Germanys Stock Party läuft, Bell Marija Marjanovic
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Krass Clement
Født af mørket
2025
Gyldendal
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert