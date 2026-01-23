SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für Bawag, Paul Severin im EFFAS-Führungsgremium, neue Aktie im global market (Christine Petzwinkler)

23.01.2026, 1888 Zeichen

Die Analysten der UBS bestätigen im Vorfeld der Q4-Zahlenvorlage am 11. Februar die Kauf-Empfehlung für die Bawag-Aktie und erhöhen das Kursziel von 127,0 auf 151,0 Euro.
Bawag ( Akt. Indikation:  138,60 /138,80, 1,02%)

Kapsch TrafficCom hat den Betrieb von zwei zusätzlichen Verkehrsleitzentralen für das Verkehrsministerium des Bundesstaates New York aufgenommen. Die beiden Zentren befinden sich in den Städten Utica und Binghamton und betreuen zusammen 13 Landkreise und fast eine Million Einwohner im zentralen New York. Der Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren mit zwei einjährigen Verlängerungsoptionen, insgesamt also fünf Jahre. Der Vertragswert beträgt 6,3 Millionen US-Dollar.
Kapsch TrafficCom ( Akt. Indikation:  5,84 /5,92, -2,65%)

Wie die Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (ÖVFA) mitteilt, ist Paul Severin bei der Generalversammlung der European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) in das Executive Management Committee (EMC) gewählt worden und übernimmt die Funktion des österreichischen Vertreters im höchsten operativen Führungsgremium von EFFAS. Er folgt damit Fritz Mostböck, der seit 2012 Deputy Chairman und zuletzt Chairman der EFFAS war. Severin verantwortet im EMC künftig die Bereiche International Relations, Communication, Marketing & EFFAS Promotion. Sein Mandat läuft von Jänner 2026 bis Juni 2029.

Mit der Czechoslovak Group (CSG) steht heimischen Anlegern eine weitere internationale Aktie im global market der Wiener Börse zum Handel zur Verfügung. Das Unternehmen mit Sitz in Prag, das seit heute an der Amsterdamer Euronext notiert, ist u.a. auf die Entwicklung und Produktion strategisch wichtiger Produkte, Systeme und Technologien in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt tätig.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.01.)


(23.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram




Bawag
Akt. Indikation:  137.40 / 137.60
Uhrzeit:  14:35:14
Veränderung zu letztem SK:  0.15%
Letzter SK:  137.30 ( 0.59%)

Kapsch TrafficCom
Akt. Indikation:  5.82 / 5.90
Uhrzeit:  14:32:45
Veränderung zu letztem SK:  -2.98%
Letzter SK:  6.04 ( 2.72%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Verbund, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Agrana, Flughafen Wien, AT&S, DO&CO, Erste Group, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Rath AG, RBI, SBO, Strabag, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, ATX, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, BMW.

Random Partner

Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für Bawag, Paul Severin im E...

» Kleine Korrektur nach dem All-time-High gestern (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Austriacard, FACC, Flughafen Wien...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tatjana Aubram, cyan, Novomatic, Bionte...

» Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram

» ATX-Trends: RBI, AT&S, Bawag ...

» Österreich-Depots: Deutliche Gegenbewegung nach oben (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 22.1.: C-Quadrat und ein Turnaround bei vielen Gelistete...

» Nachlese: Hans Huber (audio cd.at)

» AT&S investiert, neues Kursziel für Flughafen-Aktie, Ringana setzt auf P...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Höheres Kursziel für Bawag-Aktie
Ab heute: Neue Rüstungs-Aktie im global market handelbar
Wie SMA Solar, Manz, RBI, Zumtobel, Glencore und Aixtron für Gesprächsstoff sorgten
Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Austriacard, FACC, Flughafen Wien gesucht
DAX-Frühmover: adidas, BASF, Siemens Energy, Zalando, SAP, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, RWE, Scout24 und Deutsche Telekom
Neues Kursziel für Verbund-Aktie




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Lenzing 0.59%, Rutsch der Stunde: Uniqa -0.77%
    BSN MA-Event Allianz
    Star der Stunde: RHI Magnesita 0.77%, Rutsch der Stunde: Amag -0.97%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Telekom Austria(1), VIG(1), Kontron(1), RBI(1)
    Star der Stunde: SBO 2.02%, Rutsch der Stunde: Erste Group -0.69%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(3), Verbund(2)
    Star der Stunde: FACC 1.6%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.83%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(5), RBI(1), Uniqa(1), SBO(1)
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 2.62%, Rutsch der Stunde: SBO -3.63%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt positiv auf, Germanys Stock Party läuft, Bell Marija Marjanovic

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Robert Frank
    Os Americanos (first Brazilian edition)
    2017
    Instituto Moreira Salles

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie



    Autor: Christine Petzwinkler

    23.01.2026, 1888 Zeichen

    Die Analysten der UBS bestätigen im Vorfeld der Q4-Zahlenvorlage am 11. Februar die Kauf-Empfehlung für die Bawag-Aktie und erhöhen das Kursziel von 127,0 auf 151,0 Euro.
    Bawag ( Akt. Indikation:  138,60 /138,80, 1,02%)

    Kapsch TrafficCom hat den Betrieb von zwei zusätzlichen Verkehrsleitzentralen für das Verkehrsministerium des Bundesstaates New York aufgenommen. Die beiden Zentren befinden sich in den Städten Utica und Binghamton und betreuen zusammen 13 Landkreise und fast eine Million Einwohner im zentralen New York. Der Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren mit zwei einjährigen Verlängerungsoptionen, insgesamt also fünf Jahre. Der Vertragswert beträgt 6,3 Millionen US-Dollar.
    Kapsch TrafficCom ( Akt. Indikation:  5,84 /5,92, -2,65%)

    Wie die Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (ÖVFA) mitteilt, ist Paul Severin bei der Generalversammlung der European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) in das Executive Management Committee (EMC) gewählt worden und übernimmt die Funktion des österreichischen Vertreters im höchsten operativen Führungsgremium von EFFAS. Er folgt damit Fritz Mostböck, der seit 2012 Deputy Chairman und zuletzt Chairman der EFFAS war. Severin verantwortet im EMC künftig die Bereiche International Relations, Communication, Marketing & EFFAS Promotion. Sein Mandat läuft von Jänner 2026 bis Juni 2029.

    Mit der Czechoslovak Group (CSG) steht heimischen Anlegern eine weitere internationale Aktie im global market der Wiener Börse zum Handel zur Verfügung. Das Unternehmen mit Sitz in Prag, das seit heute an der Amsterdamer Euronext notiert, ist u.a. auf die Entwicklung und Produktion strategisch wichtiger Produkte, Systeme und Technologien in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt tätig.

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.01.)


    (23.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram




    Bawag
    Akt. Indikation:  137.40 / 137.60
    Uhrzeit:  14:35:14
    Veränderung zu letztem SK:  0.15%
    Letzter SK:  137.30 ( 0.59%)

    Kapsch TrafficCom
    Akt. Indikation:  5.82 / 5.90
    Uhrzeit:  14:32:45
    Veränderung zu letztem SK:  -2.98%
    Letzter SK:  6.04 ( 2.72%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Verbund, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Agrana, Flughafen Wien, AT&S, DO&CO, Erste Group, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Rath AG, RBI, SBO, Strabag, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, ATX, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, BMW.

    Random Partner

    Vontobel
    Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für Bawag, Paul Severin im E...

    » Kleine Korrektur nach dem All-time-High gestern (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Austriacard, FACC, Flughafen Wien...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tatjana Aubram, cyan, Novomatic, Bionte...

    » Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram

    » ATX-Trends: RBI, AT&S, Bawag ...

    » Österreich-Depots: Deutliche Gegenbewegung nach oben (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 22.1.: C-Quadrat und ein Turnaround bei vielen Gelistete...

    » Nachlese: Hans Huber (audio cd.at)

    » AT&S investiert, neues Kursziel für Flughafen-Aktie, Ringana setzt auf P...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Höheres Kursziel für Bawag-Aktie
    Ab heute: Neue Rüstungs-Aktie im global market handelbar
    Wie SMA Solar, Manz, RBI, Zumtobel, Glencore und Aixtron für Gesprächsstoff sorgten
    Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Austriacard, FACC, Flughafen Wien gesucht
    DAX-Frühmover: adidas, BASF, Siemens Energy, Zalando, SAP, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, RWE, Scout24 und Deutsche Telekom
    Neues Kursziel für Verbund-Aktie




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Lenzing 0.59%, Rutsch der Stunde: Uniqa -0.77%
      BSN MA-Event Allianz
      Star der Stunde: RHI Magnesita 0.77%, Rutsch der Stunde: Amag -0.97%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Telekom Austria(1), VIG(1), Kontron(1), RBI(1)
      Star der Stunde: SBO 2.02%, Rutsch der Stunde: Erste Group -0.69%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(3), Verbund(2)
      Star der Stunde: FACC 1.6%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.83%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(5), RBI(1), Uniqa(1), SBO(1)
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 2.62%, Rutsch der Stunde: SBO -3.63%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1069: ATX zu Mittag leicht schwächer, Semperit fällt positiv auf, Germanys Stock Party läuft, Bell Marija Marjanovic

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Krass Clement
      Født af mørket
      2025
      Gyldendal

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
      So lebt man heute in Rußland
      1957
      Blüchert

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de