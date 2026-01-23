News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für Bawag, Paul Severin im EFFAS-Führungsgremium, neue Aktie im global market (Christine Petzwinkler)

23.01.2026, 1888 Zeichen

Die Analysten der UBS bestätigen im Vorfeld der Q4-Zahlenvorlage am 11. Februar die Kauf-Empfehlung für die Bawag-Aktie und erhöhen das Kursziel von 127,0 auf 151,0 Euro.

Kapsch TrafficCom hat den Betrieb von zwei zusätzlichen Verkehrsleitzentralen für das Verkehrsministerium des Bundesstaates New York aufgenommen. Die beiden Zentren befinden sich in den Städten Utica und Binghamton und betreuen zusammen 13 Landkreise und fast eine Million Einwohner im zentralen New York. Der Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren mit zwei einjährigen Verlängerungsoptionen, insgesamt also fünf Jahre. Der Vertragswert beträgt 6,3 Millionen US-Dollar.

Wie die Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (ÖVFA) mitteilt, ist Paul Severin bei der Generalversammlung der European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) in das Executive Management Committee (EMC) gewählt worden und übernimmt die Funktion des österreichischen Vertreters im höchsten operativen Führungsgremium von EFFAS. Er folgt damit Fritz Mostböck, der seit 2012 Deputy Chairman und zuletzt Chairman der EFFAS war. Severin verantwortet im EMC künftig die Bereiche International Relations, Communication, Marketing & EFFAS Promotion. Sein Mandat läuft von Jänner 2026 bis Juni 2029.

Mit der Czechoslovak Group (CSG) steht heimischen Anlegern eine weitere internationale Aktie im global market der Wiener Börse zum Handel zur Verfügung. Das Unternehmen mit Sitz in Prag, das seit heute an der Amsterdamer Euronext notiert, ist u.a. auf die Entwicklung und Produktion strategisch wichtiger Produkte, Systeme und Technologien in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt tätig.

(23.01.2026)

