SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Austriacard, FACC, Flughafen Wien gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

23.01.2026, 1389 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:12 liegt der ATX mit -0.06 Prozent im Minus bei 5542 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.05% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +2.62% auf 6.26 Euro, dahinter FACC mit +1.86% auf 11.51 Euro und Flughafen Wien mit +1.09% auf 55.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24818 ( -0.15%, Ultimo 2025: 24490, 1.50% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.05% auf 141.7 Euro, dahinter SAP mit +1.19% auf 192.09 Euro und Rheinmetall mit +0.89% auf 1806.5 Euro.

- News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für Bawag, Paul Severin im EFFAS-Führungsgremium, neue Aktie im global market
- Kleine Korrektur nach dem All-time-High gestern
- #gabb Volumensradar: Verbund
- Nachlese: Tatjana Aubram, Roland Sinkovits Bell
- Börsegeschichte 23.1.: Bank Austria
- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz, Post wird in Austria 30 Private IR aufgenommen
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.23% vs. last #gabb, +2.91% ytd, +121.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323
Johanna Duchek: https://audio-cd.at/page/podcast/8316
Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307
Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301
Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293


(23.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Verbund, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Agrana, Flughafen Wien, AT&S, DO&CO, Erste Group, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Rath AG, RBI, SBO, Strabag, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, ATX, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, BMW.

Random Partner

Bechtle
Bechtle bietet Technologiekonzepte und umfassende IT-Lösungen für die digitale Transformation. Vom vollständigen IT-Arbeitsplatz über Datacenter und Multi-Cloud-Lösungen bis hin zu IT-Security und Künstliche Intelligenz entwickeln wir zukunftsfähige IT-Architekturen.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Austriacard, FACC, Flughafen Wien...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tatjana Aubram, cyan, Novomatic, Bionte...

» Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram

» ATX-Trends: RBI, AT&S, Bawag ...

» Österreich-Depots: Deutliche Gegenbewegung nach oben (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 22.1.: C-Quadrat und ein Turnaround bei vielen Gelistete...

» Nachlese: Hans Huber (audio cd.at)

» AT&S investiert, neues Kursziel für Flughafen-Aktie, Ringana setzt auf P...

» Das ging intraday schnell: ATX auf Rekordniveau und über 5500 (Christian...

» Wiener Börse Party #1078: ATX schon wieder auf All-time-High-Kurs, Do&Co...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie SMA Solar, Manz, RBI, Zumtobel, Glencore und Aixtron für Gesprächsstoff sorgten
Höheres Kursziel für Bawag-Aktie
Wie RBI, Porr, AT&S, Bawag, Verbund und OMV für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Ab heute: Neue Rüstungs-Aktie im global market handelbar
AT&S investiert, neues Kursziel für Flughafen-Aktie, Ringana setzt auf Post, cyan vertieft Kooperation, Awards für Novomatic (Christine Petzwinkler)
DAX-Frühmover: adidas, BASF, Siemens Energy, Zalando, SAP, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, RWE, Scout24 und Deutsche Telekom




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: FACC 1.6%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.83%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(5), RBI(1), Uniqa(1), SBO(1)
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 2.62%, Rutsch der Stunde: SBO -3.63%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Strabag(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 2.38%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -2.37%
    BSN Vola-Event Volkswagen Vz.
    #gabb #2024
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1062: ATX nach Weihnachten etwas leichter, wichtige Hinweise für Handel & Party morgen, Opening Bell Robert Gillinger

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Daniele Torriglia
    Il senso della presenza
    2025
    Self published

    Marjolein Martinot
    Riverland
    2025
    Stanley / Barker

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void



    Autor: Christian Drastil

    23.01.2026, 1389 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 11:12 liegt der ATX mit -0.06 Prozent im Minus bei 5542 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.05% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +2.62% auf 6.26 Euro, dahinter FACC mit +1.86% auf 11.51 Euro und Flughafen Wien mit +1.09% auf 55.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24818 ( -0.15%, Ultimo 2025: 24490, 1.50% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.05% auf 141.7 Euro, dahinter SAP mit +1.19% auf 192.09 Euro und Rheinmetall mit +0.89% auf 1806.5 Euro.

    - News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für Bawag, Paul Severin im EFFAS-Führungsgremium, neue Aktie im global market
    - Kleine Korrektur nach dem All-time-High gestern
    - #gabb Volumensradar: Verbund
    - Nachlese: Tatjana Aubram, Roland Sinkovits Bell
    - Börsegeschichte 23.1.: Bank Austria
    - Österreich-Depots: Weekend-Bilanz, Post wird in Austria 30 Private IR aufgenommen
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.23% vs. last #gabb, +2.91% ytd, +121.00% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323
    Johanna Duchek: https://audio-cd.at/page/podcast/8316
    Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307
    Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301
    Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293


    (23.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Verbund, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Agrana, Flughafen Wien, AT&S, DO&CO, Erste Group, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Rath AG, RBI, SBO, Strabag, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, ATX, Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, BMW.

    Random Partner

    Bechtle
    Bechtle bietet Technologiekonzepte und umfassende IT-Lösungen für die digitale Transformation. Vom vollständigen IT-Arbeitsplatz über Datacenter und Multi-Cloud-Lösungen bis hin zu IT-Security und Künstliche Intelligenz entwickeln wir zukunftsfähige IT-Architekturen.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Austriacard, FACC, Flughafen Wien...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Tatjana Aubram, cyan, Novomatic, Bionte...

    » Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram

    » ATX-Trends: RBI, AT&S, Bawag ...

    » Österreich-Depots: Deutliche Gegenbewegung nach oben (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 22.1.: C-Quadrat und ein Turnaround bei vielen Gelistete...

    » Nachlese: Hans Huber (audio cd.at)

    » AT&S investiert, neues Kursziel für Flughafen-Aktie, Ringana setzt auf P...

    » Das ging intraday schnell: ATX auf Rekordniveau und über 5500 (Christian...

    » Wiener Börse Party #1078: ATX schon wieder auf All-time-High-Kurs, Do&Co...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie SMA Solar, Manz, RBI, Zumtobel, Glencore und Aixtron für Gesprächsstoff sorgten
    Höheres Kursziel für Bawag-Aktie
    Wie RBI, Porr, AT&S, Bawag, Verbund und OMV für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Ab heute: Neue Rüstungs-Aktie im global market handelbar
    AT&S investiert, neues Kursziel für Flughafen-Aktie, Ringana setzt auf Post, cyan vertieft Kooperation, Awards für Novomatic (Christine Petzwinkler)
    DAX-Frühmover: adidas, BASF, Siemens Energy, Zalando, SAP, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, RWE, Scout24 und Deutsche Telekom




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: FACC 1.6%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.83%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(5), RBI(1), Uniqa(1), SBO(1)
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 2.62%, Rutsch der Stunde: SBO -3.63%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Strabag(1), AT&S(1)
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 2.38%, Rutsch der Stunde: Pierer Mobility -2.37%
      BSN Vola-Event Volkswagen Vz.
      #gabb #2024
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1062: ATX nach Weihnachten etwas leichter, wichtige Hinweise für Handel & Party morgen, Opening Bell Robert Gillinger

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Niko Havranek
      Fleisch #74 „Ganz Wien“
      2025
      Self published

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de