Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Austriacard, FACC, Flughafen Wien gesucht

23.01.2026, 1389 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:12 liegt der ATX mit -0.06 Prozent im Minus bei 5542 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.05% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +2.62% auf 6.26 Euro, dahinter FACC mit +1.86% auf 11.51 Euro und Flughafen Wien mit +1.09% auf 55.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24818 ( -0.15%, Ultimo 2025: 24490, 1.50% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.05% auf 141.7 Euro, dahinter SAP mit +1.19% auf 192.09 Euro und Rheinmetall mit +0.89% auf 1806.5 Euro.

- News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für Bawag, Paul Severin im EFFAS-Führungsgremium, neue Aktie im global market

- Kleine Korrektur nach dem All-time-High gestern

- #gabb Volumensradar: Verbund

- Nachlese: Tatjana Aubram, Roland Sinkovits Bell

- Börsegeschichte 23.1.: Bank Austria

- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz, Post wird in Austria 30 Private IR aufgenommen

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.23% vs. last #gabb, +2.91% ytd, +121.00% seit Start 2013

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323

Johanna Duchek: https://audio-cd.at/page/podcast/8316

Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307

Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301

Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293

(23.01.2026)

Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram

