Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Austriacard, FACC, Flughafen Wien gesucht
Autor:
Christian Drastil
23.01.2026, 1389 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:12 liegt der ATX mit -0.06 Prozent im Minus bei 5542 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.05% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +2.62% auf 6.26 Euro, dahinter FACC mit +1.86% auf 11.51 Euro und Flughafen Wien mit +1.09% auf 55.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24818 ( -0.15%, Ultimo 2025: 24490, 1.50% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.05% auf 141.7 Euro, dahinter SAP mit +1.19% auf 192.09 Euro und Rheinmetall mit +0.89% auf 1806.5 Euro.
- News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für Bawag, Paul Severin im EFFAS-Führungsgremium, neue Aktie im global market
- Kleine Korrektur nach dem All-time-High gestern
- #gabb Volumensradar: Verbund
- Nachlese: Tatjana Aubram, Roland Sinkovits Bell
- Börsegeschichte 23.1.: Bank Austria
- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz, Post wird in Austria 30 Private IR aufgenommen
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.23% vs. last #gabb, +2.91% ytd, +121.00% seit Start 2013
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323
Johanna Duchek: https://audio-cd.at/page/podcast/8316
Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307
Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301
Michael Mayer: https://audio-cd.at/page/podcast/8293
Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram
