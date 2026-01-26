SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
News zu Flughafen Wien, Post, Asta Energy, Research zu RBI, Agrana ... (Christine Petzwinkler)

26.01.2026, 3409 Zeichen

Ab 3. April 2026 nimmt FlyOne Armenia regelmäßige Direktflüge zwischen Wien und der armenischen Hauptstadt Jerewan auf und ist damit erstmals in Österreich vertreten, wie der Flughafen Wien mitteilt. Ab Juni 2026 wird das Angebot auf drei wöchentliche Verbindungen ausgebaut. „Mit FlyOne Armenia begrüßen wir eine neue Airline am Flughafen Wien. Die neue Direktverbindung bedeutet mehr Auswahl, mehr Flexibilität und neue Impulse für Reisen in diese touristisch aufstrebende Region. Genau solche Ergänzungen stärken den Point-to-Point-Verkehr ab Wien. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit FlyOne Armenia“, so Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger.
Flughafen Wien ( Akt. Indikation:  55,00 /55,20, 1,29%)

Die Post stellt heuer österreichweit 65 Lehrlinge in fünf verschiedenen Ausbildungsrichtungen ein. Besonders groß ist der Bedarf im Bereich Brief- und Paketlogistik. Zusätzlich werden junge Menschen für die Lehrberufe Einzelhandel, Elektrotechnik sowie als Bürokauffrau*mann gesucht. Je nach Lehrjahr verdienen Lehrlinge zwischen 1.000 und rund 1.900 Euro pro Monat.
Österreichische Post ( Akt. Indikation:  32,65 /32,75, 0,77%)

Research: Die Analysten von Barclays erhöhen das Kursziel für die RBI-Aktien von 34,0 auf 36,0 Euro und bestätigen das Equal Weight-Rating.
RBI ( Akt. Indikation:  39,04 /39,08, 0,36%)

Die Analysten von Oddo BHF bestätigen die Halten-Empfehlung für die Agrana-Aktie und nehmen das Kursziel von 14,1 auf 12,4 Euro zurück. Sie begründen: "Wir senken unser berichtetetes EBIT für die Geschäftsjahre 2026/27e und 2027/28e jeweils um 31 Prozent, bedingt durch eine langsamer als erwartet verlaufende Erholung in den weiterhin herausfordernden Zucker‑ und Stärkesegmenten. Die Anpassungen unserer Schätzungen führen zu einer Reduktion unseres DCF‑basierten Kursziels. Angesichts der anhaltenden Gegenwinde im Rohstoff‑Geschäft von Agrana (Zucker und Stärke) halten wir die Aktie für fair bewertet."
Agrana ( Akt. Indikation:  11,20 /11,40, 0,89%)

Die Analysten von Oddo BHF bestätigen die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 67,0 Euro für die Flughafen Wien-Aktie: Sei meinen: "Nach der Entscheidung des Unternehmens, die Pläne für eine dritte Start- und Landebahn einzustellen, sehen wir zusätzlichen Spielraum für weitere Ausschüttungen an Aktionäre. Der Flughafen Wien bleibt im Vergleich zu seinen Wettbewerbern deutlich unterverschuldet, gestützt durch seine robuste Netto-Cash-Position. Obwohl die erhöhten Investitionsausgaben (Capex) den Netto-Cash-Bestand im Geschäftsjahr 2026e vorübergehend reduzieren werden, hat das Management M&A-Aktivitäten ausdrücklich ausgeschlossen. Wir erwarten daher weiterhin, dass das Unternehmen einen Teil seines überschüssigen Kapitals in den kommenden Jahren durch höhere Dividendenausschüttungen an die Aktionäre zurückgeben wird."
Flughafen Wien ( Akt. Indikation:  55,00 /55,20, 1,29%)

IPO: Michael Tojners Asta Energy Solutions AG hat die Preisspanne für das IPO auf 27,50 bis 29,50 Euro je Aktie festgelegt. Der Angebotszeitraum beginnt am 26. Januar 2026 und endet voraussichtlich am oder um den 29. Januar 2026, die Erstnotiz im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den 30. Januar 2026 erwartet. Der endgültige Angebotspreis soll im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt werden.

Agrana
Akt. Indikation:  11.20 / 11.40
Uhrzeit:  14:25:57
Veränderung zu letztem SK:  0.89%
Letzter SK:  11.20 ( -0.88%)

Flughafen Wien
Akt. Indikation:  55.20 / 55.40
Uhrzeit:  15:07:33
Veränderung zu letztem SK:  1.65%
Letzter SK:  54.40 ( -1.09%)

Österreichische Post
Akt. Indikation:  32.65 / 32.80
Uhrzeit:  14:54:19
Veränderung zu letztem SK:  0.85%
Letzter SK:  32.45 ( -1.07%)

RBI
Akt. Indikation:  39.36 / 39.42
Uhrzeit:  15:17:20
Veränderung zu letztem SK:  1.21%
Letzter SK:  38.92 ( -2.21%)



 

    Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Zumtobel, FACC, Pierer Mobility, Andritz, CA Immo, Lenzing, Mayr-Melnhof, OMV, UBM, SBO, Wiener Privatbank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, adidas, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz., Siemens Energy, Hannover Rück.

