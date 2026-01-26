Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, EVN und VIG gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
26.01.2026, 1273 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:27 liegt der ATX mit +0.42 Prozent im Plus bei 5543 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.06% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +4.59% auf 6.38 Euro, dahinter EVN mit +2.17% auf 28.3 Euro und VIG mit +1.56% auf 65.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24891 ( -0.04%, Ultimo 2025: 24490, 1.68% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +2.22% auf 35.155 Euro, dahinter Bayer mit +1.78% auf 45.3475 Euro und Deutsche Bank mit +1.51% auf 33.38 Euro.
- News zu Flughafen Wien, Post, Asta Energy, Research zu RBI, Agrana ...
- Unser Volumensradar sagt: Flughafen Wien
- Nachlese: Maximilian Clary und Aldringen, Paul Severin
- Börsegeschichte 26.1.: Warimpex
- Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wächst
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.32% vs. last #gabb, +2.58% ytd, +120.30% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323
Johanna Duchek: https://audio-cd.at/page/podcast/8316
Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307
Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301
Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Zumtobel, FACC, Pierer Mobility, Andritz, CA Immo, Lenzing, Mayr-Melnhof, OMV, UBM, SBO, Wiener Privatbank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, adidas, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz., Siemens Energy, Hannover Rück.
Random Partner
DADAT Bank
Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, EVN und VIG gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Max Clary und Aldringen, Davos, TikTok,...
» Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen
» ATX-Trends: RBI, FACC, Frequentis ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. CSG, Colt, Erste, Porr, AT&S
» Wiener Börse Party #1079: Kleine ATX-Korrektur am Ende einer weiteren Re...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz, Post wird in Austria 30 Private IR au...
» Börsegeschichte 23.1.: Bank Austria (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Tatjana Aubram, Roland Sinkovits Bell (audio cd.at)
» News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für Bawag, Paul Severin im E...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, EVN u...
- Analysten zu Flughafen Wien: "Höhere Ausschüttung...
- Analysten zu Agrana-Aktie: "Fair bewertet"
- Asta Energy: Preisspanne bei 27,50 bis 29,50 Euro...
- Post nimmt heuer 65 Lehrlinge auf
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1064: Ein Rally-Start und ein Kabarett zu Jahresbeginn bzw. das Kanu des Manitu und das Comeback des Money, too ...
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Elizabeth Alderliesten
Remember Who You Once Were
2024
Self published
Daniele Torriglia
Il senso della presenza
2025
Self published
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
26.01.2026, 1273 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:27 liegt der ATX mit +0.42 Prozent im Plus bei 5543 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.06% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +4.59% auf 6.38 Euro, dahinter EVN mit +2.17% auf 28.3 Euro und VIG mit +1.56% auf 65.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24891 ( -0.04%, Ultimo 2025: 24490, 1.68% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +2.22% auf 35.155 Euro, dahinter Bayer mit +1.78% auf 45.3475 Euro und Deutsche Bank mit +1.51% auf 33.38 Euro.
- News zu Flughafen Wien, Post, Asta Energy, Research zu RBI, Agrana ...
- Unser Volumensradar sagt: Flughafen Wien
- Nachlese: Maximilian Clary und Aldringen, Paul Severin
- Börsegeschichte 26.1.: Warimpex
- Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wächst
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.32% vs. last #gabb, +2.58% ytd, +120.30% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323
Johanna Duchek: https://audio-cd.at/page/podcast/8316
Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307
Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301
Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Zumtobel, FACC, Pierer Mobility, Andritz, CA Immo, Lenzing, Mayr-Melnhof, OMV, UBM, SBO, Wiener Privatbank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, adidas, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz., Siemens Energy, Hannover Rück.
Random Partner
DADAT Bank
Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, EVN und VIG gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Max Clary und Aldringen, Davos, TikTok,...
» Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen
» ATX-Trends: RBI, FACC, Frequentis ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. CSG, Colt, Erste, Porr, AT&S
» Wiener Börse Party #1079: Kleine ATX-Korrektur am Ende einer weiteren Re...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz, Post wird in Austria 30 Private IR au...
» Börsegeschichte 23.1.: Bank Austria (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Tatjana Aubram, Roland Sinkovits Bell (audio cd.at)
» News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für Bawag, Paul Severin im E...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, EVN u...
- Analysten zu Flughafen Wien: "Höhere Ausschüttung...
- Analysten zu Agrana-Aktie: "Fair bewertet"
- Asta Energy: Preisspanne bei 27,50 bis 29,50 Euro...
- Post nimmt heuer 65 Lehrlinge auf
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1064: Ein Rally-Start und ein Kabarett zu Jahresbeginn bzw. das Kanu des Manitu und das Comeback des Money, too ...
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Daniele Torriglia
Il senso della presenza
2025
Self published
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Marjolein Martinot
Riverland
2025
Stanley / Barker