» Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, EVN und VIG gesucht

26.01.2026, 1273 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:27 liegt der ATX mit +0.42 Prozent im Plus bei 5543 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.06% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +4.59% auf 6.38 Euro, dahinter EVN mit +2.17% auf 28.3 Euro und VIG mit +1.56% auf 65.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24891 ( -0.04%, Ultimo 2025: 24490, 1.68% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +2.22% auf 35.155 Euro, dahinter Bayer mit +1.78% auf 45.3475 Euro und Deutsche Bank mit +1.51% auf 33.38 Euro.

- News zu Flughafen Wien, Post, Asta Energy, Research zu RBI, Agrana ...

- Unser Volumensradar sagt: Flughafen Wien

- Nachlese: Maximilian Clary und Aldringen, Paul Severin

- Börsegeschichte 26.1.: Warimpex

- Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wächst

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.32% vs. last #gabb, +2.58% ytd, +120.30% seit Start 2013

(26.01.2026)

Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen

