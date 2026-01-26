SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, EVN und VIG gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

26.01.2026, 1273 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:27 liegt der ATX mit +0.42 Prozent im Plus bei 5543 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.06% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +4.59% auf 6.38 Euro, dahinter EVN mit +2.17% auf 28.3 Euro und VIG mit +1.56% auf 65.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24891 ( -0.04%, Ultimo 2025: 24490, 1.68% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +2.22% auf 35.155 Euro, dahinter Bayer mit +1.78% auf 45.3475 Euro und Deutsche Bank mit +1.51% auf 33.38 Euro.

- News zu Flughafen Wien, Post, Asta Energy, Research zu RBI, Agrana ...
- Unser Volumensradar sagt: Flughafen Wien
- Nachlese: Maximilian Clary und Aldringen, Paul Severin
- Börsegeschichte 26.1.: Warimpex
- Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wächst
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.32% vs. last #gabb, +2.58% ytd, +120.30% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
Tatjana Aubram: https://audio-cd.at/page/podcast/8323
Johanna Duchek: https://audio-cd.at/page/podcast/8316
Barbara Riedl-Wiesinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8307
Markus Cserna: https://audio-cd.at/page/podcast/8301


(26.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

