Börsegeschichte 27.1.: Boris Nemsic, UBM, Wienerberger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
27.01.2026, 726 Zeichen
Geburtstage:
17.08.1957: Boris Nemsic: Ehemaliger Telekom Austria-Boss 25000 Tage
Abs. TR High/Low:
27.01.2020: TR High - UBM: 162.63 Euro zum Kalender
Abs. High/Low:
27.01.2020: High - UBM: 50 Euro zum Kalender
Positive Serie in Performance:
27.01.2012: Wienerberger: Beste Performance Serie: 31.23% (13 Tage - endete am 27.01.2012)
Bisher gab es an einem 27. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 27.01. beträgt 0,15%. Der beste 27.01. fand im Jahr 1993 mit 2,32% statt, der schlechteste 27.01. im Jahr 2020 mit -1,49%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 27.01. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.01.)
Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day für Strabag und auch Addiko Bank, 25.000 bei Boris Nemsic
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Zumtobel, Agrana, CA Immo, Polytec Group, voestalpine, Addiko Bank, DO&CO, Bajaj Mobility AG, RBI, Strabag, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.
