Börsegeschichte 27.1.: Boris Nemsic, UBM, Wienerberger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

17.08.1957: Boris Nemsic: Ehemaliger Telekom Austria-Boss 25000 Tage



27.01.2020: TR High - UBM: 162.63 Euro zum Kalender



27.01.2020: High - UBM: 50 Euro zum Kalender



27.01.2012: Wienerberger: Beste Performance Serie: 31.23% (13 Tage - endete am 27.01.2012)

Bisher gab es an einem 27. Januar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 27.01. beträgt 0,15%. Der beste 27.01. fand im Jahr 1993 mit 2,32% statt, der schlechteste 27.01. im Jahr 2020 mit -1,49%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 27.01. so: 0,00%.

Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day für Strabag und auch Addiko Bank, 25.000 bei Boris Nemsic

