SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Stärker und ein Zuwachs für Austria 30 Private IR (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

27.01.2026, 929 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2:: +0.50% vs. last #gabb, +3.09% ytd, +121.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 145.231 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 297 liegt (von mehr als 30.000).

Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 , hier wurde Marinomed addiert. Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da.

Das Depot bei dad.at ist ebenfalls gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Anfang Februar wieder täglich gepublished hier.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.01.)


(27.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day für Strabag und auch Addiko Bank, 25.000 bei Boris Nemsic




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Zumtobel, Agrana, CA Immo, Polytec Group, voestalpine, Addiko Bank, DO&CO, Bajaj Mobility AG, RBI, Strabag, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.

Random Partner

Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Stärker und ein Zuwachs für Austria 30 Private IR (De...

» Börsegeschichte 27.1.: Boris Nemsic, UBM, Wienerberger (Börse Geschichte...

» Nachlese: Vor spannendem Bookbuilding bei Asta Energy (audio cd.at)

» Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day ...

» Strabag mit höherer Marge, News zu Post, RBI, Austro-Roadshow in Zürich....

» Wiener Börse zu Mittag fester: Addiko Bank Strabag und Bajaj Mobility ge...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. BNP Paribas, Warmpex, Asta Energy, Spac...

» ATX-Trends: wienerberger, RBI, OMV ...

» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wächst (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 26.1.: Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie Strabag, RBI, DO&CO, Lenzing, Andritz und voestalpine für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wiener Börse: ATX mit starkem Handelstag
Höheres Kursziel für RBI-Aktie
Wie Rocket Internet, BB Biotech, Nemetschek, Valneva, Bayer und SMA Solar für Gesprächsstoff sorgten
Roadshow: Agrana, FACC, Strabag, Post, Semperit u.a. bei Investoren in Zürich
Strabag mit höherer Marge, News zu Post, RBI, Austro-Roadshow in Zürich... (Christine Petzwinkler)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Kontron(1)
    CorpoFin zu Bawag
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Uniqa(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(2), Verbund(1), Wienerberger(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Strabag(2)
    Scheid zu Wienerberger
    Scheid zu Flughafen Wien
    Star der Stunde: EVN 2.03%, Rutsch der Stunde: Strabag -0.73%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), Andritz(1), Wienerberger(1), Porr(1), Strabag(1)
    Featured Partner Video

    BörseGeschichte Podcast: Max Otte vor 10 Jahren zum ATX-25er

    Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

    Books josefchladek.com

    Albert Renger-Patzsch
    Die Welt ist schön. Einhundert photographische Aufnahmen.
    1931
    Kurt Wolff

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Marjolein Martinot
    Riverland
    2025
    Stanley / Barker

    Daniele Torriglia
    Il senso della presenza
    2025
    Self published



    Autor: Christian Drastil

    27.01.2026, 929 Zeichen

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2:: +0.50% vs. last #gabb, +3.09% ytd, +121.40% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 145.231 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 297 liegt (von mehr als 30.000).

    Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 , hier wurde Marinomed addiert. Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da.

    Das Depot bei dad.at ist ebenfalls gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Anfang Februar wieder täglich gepublished hier.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.01.)


    (27.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day für Strabag und auch Addiko Bank, 25.000 bei Boris Nemsic




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Zumtobel, Agrana, CA Immo, Polytec Group, voestalpine, Addiko Bank, DO&CO, Bajaj Mobility AG, RBI, Strabag, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, SW Umwelttechnik, Amag, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.

    Random Partner

    Porr
    Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Stärker und ein Zuwachs für Austria 30 Private IR (De...

    » Börsegeschichte 27.1.: Boris Nemsic, UBM, Wienerberger (Börse Geschichte...

    » Nachlese: Vor spannendem Bookbuilding bei Asta Energy (audio cd.at)

    » Wiener Börse Party #1081: ATX deutlich über den alten Rekorden, Big Day ...

    » Strabag mit höherer Marge, News zu Post, RBI, Austro-Roadshow in Zürich....

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Addiko Bank Strabag und Bajaj Mobility ge...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. BNP Paribas, Warmpex, Asta Energy, Spac...

    » ATX-Trends: wienerberger, RBI, OMV ...

    » Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wächst (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 26.1.: Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Strabag, RBI, DO&CO, Lenzing, Andritz und voestalpine für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Wiener Börse: ATX mit starkem Handelstag
    Höheres Kursziel für RBI-Aktie
    Wie Rocket Internet, BB Biotech, Nemetschek, Valneva, Bayer und SMA Solar für Gesprächsstoff sorgten
    Roadshow: Agrana, FACC, Strabag, Post, Semperit u.a. bei Investoren in Zürich
    Strabag mit höherer Marge, News zu Post, RBI, Austro-Roadshow in Zürich... (Christine Petzwinkler)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Kontron(1)
      CorpoFin zu Bawag
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Uniqa(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Strabag(2), Verbund(1), Wienerberger(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Strabag(2)
      Scheid zu Wienerberger
      Scheid zu Flughafen Wien
      Star der Stunde: EVN 2.03%, Rutsch der Stunde: Strabag -0.73%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(2), Andritz(1), Wienerberger(1), Porr(1), Strabag(1)
      Featured Partner Video

      BörseGeschichte Podcast: Max Otte vor 10 Jahren zum ATX-25er

      Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

      Books josefchladek.com

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Tenmei Kanoh
      New York 1969
      2014
      Ishi Inc.

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de